БЕЛАЗ уверенно смотрит в будущее

Продукцию под маркой «БЕЛАЗ» хорошо знают и ценят в мире. Известный белорусский холдинг с каждым годом укрепляет позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяя географию экспорта, наращивая объемы производства, совершенствуя качество и надежность техники. Не секрет, что успех любого крупного предприятия определяется личностью руководителя.
Петр ПАРХОМЧИК, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
- Петр Александрович, в прошлом году БЕЛАЗ занял вторую строчку в списке мировых производителей большегрузной техники. Удалось ли холдингу удержать позиции в этом году?
- Показатели хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛАЗ» набирают обороты: объем производства предприятия за I полугодие увеличился на 88,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а в целом по холдингу показатель превысил 85%. Весомый вклад в общий успех внесли: филиал ОАО «БЕЛАЗ» - Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова» (темп роста объемов производства - 134,2%) и предприятия холдинга, в частности, СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (125,6%), ОАО «Стародорожский механический завод» (176,2%), ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» (183,1%) и ОАО «Кузлитмаш» (186,9%).
Что касается головного предприятия, то в июле был зафиксирован максимальный объем отгрузки и экспорта за последние 4 года - рост в 1,8 раза! Это заметно повлияло на общую положительную динамику за 7 месяцев. По некоторым показателям мы даже превзошли 2016 г. Так, объем отгрузки карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т и более в денежном выражении за январь-июль 2017 г. превысил весь прошлогодний уровень в этом классе на 5%.
Справка «Директора»
С 2007 г. БЕЛАЗ возглавляет Петр Александрович Пархомчик. Трудовую деятельность он начал после школы в 1974 г. сверловщиком на МТЗ, последовав примеру отца. Отслужив срочную в 5-й бригаде спецназа в Марьиной Горке, вернулся на родной завод. Окончил Белорусский институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева и Академию управления при Президенте Беларуси.
За более чем 30 лет на МТЗ П.Пархомчик прошел все ступени служебной лестниц: от мастера до первого заместителя генерального директора объединения.
Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь. Награжден медалью «За трудовые заслуги», орденами Отечества III степени и «Звезда содружества».
Бесспорные лидеры по объемам отгрузки с начала года - карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т - 37%, 220-240 т - 14% и 45 т - 12%. Более чем в 2,5 раза увеличилась отгрузка спецтехники. Столь высокие результаты - итог работы маркетологов, конструкторов и производственников, очередное достижение всего коллектива.
- Как вы оцениваете нынешнее состояние тяжелого машиностроения, на котором не лучшим образом отразилась экономическая ситуация в горнодобывающей сфере, когда сильно сократились продажи ваших конкурентов - Caterpillar, Hitachi и Komatsu?
- Когда происходит «проседание» рынка, процесс затрагивает всех участников. Кризис горнодобывающей сферы 2008-2009 гг. - кратковременный, и мы из него быстро вышли. А вот в 2013-2015 гг. он был более затяжной. Прошлый год также сопровождался падением мирового спроса на большегрузную карьерную технику. Рост цен на основные сырьевые ресурсы в течение года был обусловлен не столько увеличением потребности в ней, сколько проводимыми горнодобывающими компаниями программами оптимизации, сокращения издержек и объемов инвестиций.
Понятно, что сложившаяся ситуация не обошла стороной производителей карьерной техники. За прошлый год падение мирового спроса на новые сверхтяжелые карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-360 т более чем на 30% превысило уровень 2015 г. и около 80% - по сравнению с последним докризисным, 2012-м. Продажи Caterpillar, Hitachi и Komatsu сократились. Нам единственным удалось увеличить продажи - на 8%. Скорее всего, считают эксперты, подобная тенденция сохранится и в этом году.
Если в 2011-2012 гг. все производители стабильно продавали в год в около 4 700 карьерных самосвалов грузоподъемностью свыше 100 т, то в 2016 г. - всего 1 160. Удерживать долю рынка в такой ситуации еще труднее, но нам это удается. Только за 7 месяцев 2017 г. БЕЛАЗ в денежном выражении поставил 97% карьерных самосвалов от прошлогоднего уровня. Экспорт товаров за январь-август вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
- Благодаря чему удается обеспечивать постоянный рост показателей внешнеэкономической деятельности и стабильно высокое качество выпускаемой продукции холдинга? Как обстоит ситуация с диверсификацией рынков?
- Во главе угла - качество производимой техники, которое достигается благодаря высокотехнологичному производству, уникальным конструкторским разработкам и постоянному техническому перевооружению. И, конечно, благодаря людям - профессионалам своего дела, которые работают на местах.
Что касается рынков, то основным потребителем нашей техники были и остаются российские компании - 2/3 карьерных самосвалов отправляются туда. Однако за последние годы мы значительно диверсифицировали экспорт. По итогам 2016 г. ОАО «БЕЛАЗ» поставило продукцию (техника и запчасти) в 27 государств Европы, Азии, Африки и СНГ. За 8 месяцев этого года произведена отгрузка в 25 стран мира: особо следует выделить крупные поставки в Зимбабве, ОАЭ, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину. В СНГ, помимо России, необходимо отметить экспорт в Узбекистан, Украину и Казахстан.
Большие перспективы сегодня открываются в странах Африки. Местные запасы полезных ископаемых позволяют многим развернуться на этом континенте. Например, мы реализовали 2 контракта на поставку почти 50 машин в Зимбабве, успешно эксплуатируются 18 наших карьерных самосвалов в Анголе.
Интересен для нас и азиатский рынок. Так, уже отправили 40 единиц техники в Индонезию. Несмотря на сложные дорожные и погодные условия, наши карьерные самосвалы показывают хорошие результаты. При этом другие потребители внимательно отслеживают процесс эксплуатации и делают выводы в пользу белорусской техники. Например, поступают заявки на поставки в Индонезию следующей партии БЕЛАЗов, где мы, как и в Индии, берем верх в первую очередь за счет качества своей продукции.
Что касается североамериканского и южноамериканского рынков, то и здесь видим для себя хорошие перспективы. Уже зарегистрировали своего дилера, участвуем в специализированных выставках. В Латинской Америке живой интерес вызывает самый большой БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 т, который в 2014 г. был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой самосвал на планете (до его появления лидировал немецкий Liebherr-T282B, способный перевезти 363 т). К слову, первая машина этой серии уже два года работает в Кузбассе.
- Одной из приоритетных задач сегодня является модернизация производства. Расскажите о результатах выполнения холдингом инновационных планов.
- Наши основные конкуренты - мощнейшие транснациональные компании с высочайшим уровнем технологий. Чтобы не уступать им, нужно всегда быть на шаг впереди. Поэтому технологическое обновление производства - важнейший элемент развития. Сегодня мы реализуем инвестиционный проект «Создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т» (срок реализации - 2011-2019 гг.). В его рамках создан уникальный, самый крупный 450-тонный карьерный самосвал. Данный проект позволит обеспечить развитие производственных мощностей и выпускать до 840 единиц большегрузной техники в год.
Введен в эксплуатацию блок цехов №3 (общая производственная площадь - 25,1 тыс. кв. м). В сентябре 2016 г. открыт новый корпус отделки и сдачи карьерных самосвалов, где установлено современное высокотехнологичное окрасочное оборудование итальянского производства.
Развитие производственных мощностей также обеспечивается за счет модернизации производства. Сейчас активно ведутся работы по модернизации окрасочного комплекса прессового цеха. Станочный парк «БЕЛАЗа» - один из самых современных в мире. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит существенно увеличить производительность труда.
Обновление касается и других предприятий холдинга. К примеру, в 2016 г. началась реализация инвестиционного проекта в ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» по строительству завода по изготовлению кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т. Его итогом станет выпуск новых видов кранов и сопутствующего оборудования.
Недавно открылось белорусско-украинское предприятие СОО «БЕЛТРИБО» - единственное в нашей стране, которое будет заниматься производством тормозных колодок и накладок. Доля нашего участия в уставном фонде - 26%.
- Недавно с конвейера сошел 3-тысячный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513 - самый популярный и востребованный у потребителей техники вашего производства. Какими новинками планируете еще порадовать в ближайшее время?
- Ежегодно ОАО «БЕЛАЗ» на треть обновляет свою продукцию за счет совершенствования серийно выпускаемой техники, создания машин нового поколения. На предприятии имеется собственная конструкторско-исследовательская база: научно-технический центр, экспериментальный цех и испытательная лаборатория. Поэтому разработку и испытания новых образцов техники можно проводить прямо на заводской территории.
Одной из самых знаковых моделей последнего пятилетия можно смело назвать карьерный самосвал БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 т, созданный в 2013 г. Этот карьерный самосвал можно адаптировать для работы в действующих карьерах, где работают машины грузоподъемностью 320-360 т. Комплекс новаторских инновационных технических решений по системам подвески, рулевого управления и электромеханических трансмиссий делает эту модель уникальной.
В числе наших разработок - машины, представляющие новые классы грузоподъемности. Это самосвалы серий БЕЛАЗ-75170 (160 т), карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75180 (180 т) и БЕЛАЗ-7531 (240 т). Создан самый большой в линейке предприятия и на просторах СНГ фронтальный колесный погрузчик с объемом ковша 11,5 м, способный перевозить 20-22 т груза. Впервые на технику данного класса установлена электромеханическая трансмиссия переменного тока.
Сегодня продолжаются работы по совместному белорусско-российскому проекту по созданию роботизированного самосвала БЕЛАЗ. Так, специалисты «ВИСТ Групп» разработали оборудование для роботизированной машины, которое успешно испытали на самосвале БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 136 т на полигоне предприятия.
Отдельным направлением работы стала техника, работающая на альтернативных источниках энергии. В июле 2017 г. на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге (Россия) мы представили натурный образец карьерного самосвала БЕЛАЗ-75476 с газопоршневым двигателем, работающим на метане.
Уверен, что следующим этапом может стать создание большегрузного самосвала с электродвигателем - потенциал отечественных конструкторов и технические возможности холдинга позволяют реализовать и эту сложную задачу.
- Насколько для вас актуальна кадровая проблема? Удалось ли сохранить прежний социальный пакет?
- ОАО «БЕЛАЗ» - современное предприятие с богатой историей, которое в следующем году отметит свое 70-летие. Работать здесь всегда было престижно, а главное - перспективно. Молодежь стремится остаться на заводе, это наш важнейший стратегический ресурс. Только за 8 месяцев 2017 г. приняли 676 молодых работников. Нередки случаи, когда на заводе трудятся сразу 3 поколения, общий трудовой стаж некоторых семейных династий превышает 100 и даже 200 лет.
Всего в холдинге трудятся более 14 тыс. работников, в том числе 9 тыс. - на головном предприятии в Жодино, поэтому забота о человеке для руководства холдинга является одной из первостепенных задач. Действующий на предприятии коллективный договор обеспечивает высокий уровень социальной защищенности работников и членов их семей, пенсионеров. Большое внимание уделяется оздоровлению, в том числе в нашем центре «Дудинка». Дети сотрудников регулярно проводят летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Богатырь».
Одно из направлений социальной политики ОАО «БЕЛАЗ» - улучшение жилищных условий работников. В течение последних 5 лет сданы в эксплуатацию 4 жилых дома, в которых справили новоселье 490 семей. В 2017 г. начали закладку фундамента еще одного дома. В наличии - 8 общежитий и 25 арендных квартир.
И, конечно, не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Еще в январе 2017 г. средняя зарплата на головном предприятию превысила 1 тыс. руб. и с тех пор трижды увеличивалась.
- Вы в числе первых начали внедрять на предприятии промышленный туризм. Насколько он востребован сегодня?
- За время реализации проекта промышленного туризма «БЕЛАЗ - бренд Беларуси» предприятие посетили более 36 тыс. человек из 27 стран. Это улучшает наш имидж в регионе, стране и на международном уровне. Гости видят, что мы открыты для диалога, гордимся ежедневной работой и не стыдимся показывать ее, а это позволяет поддерживать эффективную связь между предприятием и общественностью.
- Петр Александрович, что пожелаете коллективу в связи с прошедшим профессиональным праздником и накануне грядущего 70-летия БЕЛАЗа?
- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, с кем выстояли в трудные времена и уже 10 лет приумножаем славу родного предприятия в Беларуси и за рубежом. Поздравляю работников и ветеранов отрасли, коллектив холдинга с Днем машиностроителя, который традиционно празднуется в последнее воскресенье сентября! В преддверии 70-летия БЕЛАЗа желаю коллегам больше новых идей, уникальных конструкций, рациональных решений, больших достижений в труде и личной жизни! Весомые достижения и солидный потенциал флагмана отечественного автомобилестроения высоко оценил премьер-министр Беларуси Андрей КОБЯКОВ по итогам недавнего рабочего визита в Жодино: «Команда управленцев БЕЛАЗа - это не только менеджеры, экономисты, финансисты, а прежде всего команда серьезных конструкторов, технологов, которые в состоянии создавать технику мирового уровня, делать это качественно и уметь продавать. Все это в совокупности дает результат, который мы видим. Импонирует то, что помимо того, что уже реализовано, руководство предприятия четко очерчивает планы, как дальше будет проходить модернизация. У них есть хорошая перспектива, и БЕЛАЗ уверенно смотрит в будущее».
Редакция журнала «Директор» присоединяется к поздравлениям в адрес многочисленного отряда отечественных машиностроителей. Особо хотим поздравить трудовой коллектив БЕЛАЗа и его руководителя Петра Александровича Пархомчика, который недавно отпраздновал юбилей.
Правда, его он встретил в очередной командировке, представляя в дальнем зарубежье интересы родного холдинга. А сразу после возвращения домой стало известно, что за многолетний труд, качественное выполнение служебных обязанностей и значительный личный вклад в производство сверхтяжелой карьерной техники Указом Президента генеральный директор БЕЛАЗа П.Пархомчик награжден орденом Отечества III степени. От души поздравляем его с этими знаменательными событиями!
Алексей ВЛАДИМИРОВ