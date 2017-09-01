БЕЛАЗ уверенно смотрит в будущее

Продукцию под маркой «БЕЛАЗ» хорошо знают и ценят в мире. Известный белорусский холдинг с каждым годом укрепляет позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяя географию экспорта, наращивая объемы производства, совершенствуя качество и надежность техники. Не секрет, что успех любого крупного предприятия определяется личностью руководителя.

Петр ПАРХОМЧИК, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

- Петр Александрович, в про­шлом году БЕЛАЗ занял вторую строчку в списке мировых производителей большегрузной техники. Удалось ли холдингу удержать позиции в этом году?

- Показатели хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛАЗ» набирают обороты: объем производства предприятия за I полугодие увеличился на 88,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а в целом по холдингу показатель превысил 85%. Весомый вклад в общий успех внесли: филиал ОАО «БЕЛАЗ» - Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова» (темп роста объемов производства - 134,2%) и предприятия холдинга, в частности, СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (125,6%), ОАО «Стародорожский механический завод» (176,2%), ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» (183,1%) и ОАО «Кузлитмаш» (186,9%).

Что касается головного предприятия, то в июле был зафиксирован максимальный объем отгрузки и экспорта за последние 4 года - рост в 1,8 раза! Это заметно повлияло на общую положительную динамику за 7 месяцев. По некоторым показателям мы даже пре­взошли 2016 г. Так, объем отгрузки карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т и более в денежном выражении за январь-июль 2017 г. превысил весь прошлогодний уровень в этом классе на 5%.

Справка «Директора» С 2007 г. БЕЛАЗ возглавляет Петр Александрович Пархомчик. Трудовую деятельность он начал после школы в 1974 г. сверловщиком на МТЗ, последовав примеру отца. Отслужив срочную в 5-й бригаде спецназа в Марьиной Горке, вернулся на родной завод. Окончил Белорусский институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева и Академию управления при Президенте Беларуси. За более чем 30 лет на МТЗ П.Пархомчик прошел все ступени служебной лестниц: от мастера до первого заместителя генерального директора объединения. Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь. Награжден медалью «За трудовые заслуги», орденами Отечества III степени и «Звезда содружества».

Бесспорные лидеры по объемам отгрузки с начала года - карь­ерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т - 37%, 220-240 т - 14% и 45 т - 12%. Более чем в 2,5 раза увеличилась отгрузка спецтехники. Столь высокие результаты - итог работы маркетологов, конструкторов и производственников, очередное достижение всего коллектива.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние тяжелого машиностроения, на котором не лучшим образом отразилась экономическая ситуация в горнодобывающей сфере, когда сильно сократились продажи ваших конкурентов - Caterpillar, Hitachi и Komatsu?

- Когда происходит «проседание» рынка, процесс затрагивает всех участников. Кризис горнодобывающей сферы 2008-2009 гг. - кратковременный, и мы из него быстро вышли. А вот в 2013-2015 гг. он был более затяжной. Прошлый год также сопровождался падением мирового спроса на большегрузную карьерную технику. Рост цен на основные сырьевые ресурсы в течение года был обусловлен не столько увеличением потребности в ней, сколько проводимыми горнодобывающими компаниями программами оптимизации, сокращения издержек и объемов инвестиций.

Понятно, что сложившаяся ситуация не обошла стороной производителей карьерной техники. За прошлый год падение мирового спроса на новые сверхтяжелые карь­ерные самосвалы грузоподъемностью 90-360 т более чем на 30% превысило уровень 2015 г. и около 80% - по сравнению с последним докризисным, 2012-м. Продажи Caterpillar, Hitachi и Komatsu сократились. Нам единственным удалось увеличить продажи - на 8%. Скорее всего, считают эксперты, подобная тенденция сохранится и в этом году.

Если в 2011-2012 гг. все производители стабильно продавали в год в около 4 700 карьерных само­свалов грузоподъемностью свыше 100 т, то в 2016 г. - всего 1 160. Удерживать долю рынка в такой ситуации еще труднее, но нам это удается. Только за 7 месяцев 2017 г. БЕЛАЗ в денежном выражении поставил 97% карьерных самосвалов от прошлогоднего уровня. Экспорт товаров за январь-август вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

- Благодаря чему удается обеспечивать постоянный рост показателей внешнеэкономической деятельности и стабильно высокое качество выпускаемой продукции холдинга? Как обстоит ситуация с диверсификацией рынков?

- Во главе угла - качество производимой техники, которое достигается благодаря высокотехнологичному производству, уникальным конструкторским разработкам и постоянному техническому перевооружению. И, конечно, благодаря людям - профессионалам своего дела, которые работают на местах.

Что касается рынков, то основным потребителем нашей техники были и остаются российские компании - 2/3 карьерных самосвалов отправляются туда. Однако за последние годы мы значительно диверсифицировали экспорт. По итогам 2016 г. ОАО «БЕЛАЗ» поставило продукцию (техника и запчасти) в 27 государств Европы, Азии, Африки и СНГ. За 8 месяцев этого года произведена отгрузка в 25 стран мира: особо следует выделить крупные поставки в Зимбабве, ОАЭ, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину. В СНГ, помимо России, необходимо отметить экспорт в Узбекистан, Украину и Казахстан.

Большие перспективы сегодня открываются в странах Африки. Местные запасы полезных ископаемых позволяют многим развернуться на этом континенте. Например, мы реализовали 2 контракта на поставку почти 50 машин в Зимбабве, успешно эксплуатируются 18 наших карьерных самосвалов в Анголе.

Интересен для нас и азиатский рынок. Так, уже отправили 40 единиц техники в Индонезию. Несмотря на сложные дорожные и погодные условия, наши карьерные самосвалы показывают хорошие результаты. При этом другие потребители внимательно отслеживают процесс эксплуатации и делают выводы в пользу белорусской техники. Например, поступают заявки на поставки в Индонезию следующей партии БЕЛАЗов, где мы, как и в Индии, берем верх в первую очередь за счет качества своей продукции.

Что касается североамериканского и южноамериканского рынков, то и здесь видим для себя хорошие перспективы. Уже зарегистрировали своего дилера, участвуем в специализированных выставках. В Латинской Америке живой интерес вызывает самый большой БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 т, который в 2014 г. был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой самосвал на планете (до его появления лидировал немецкий Liebherr-T282B, способный перевезти 363 т). К слову, первая машина этой серии уже два года работает в Кузбассе.

- Одной из приоритетных задач сегодня является модернизация производства. Расскажите о результатах выполнения холдингом инновационных планов.

- Наши основные конкуренты - мощнейшие транснациональные компании с высочайшим уровнем технологий. Чтобы не уступать им, нужно всегда быть на шаг впереди. Поэтому технологическое обновление производства - важнейший элемент развития. Сегодня мы реализуем инвестиционный проект «Создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т» (срок реализации - 2011-2019 гг.). В его рамках создан уникальный, самый крупный 450-тонный карь­ерный самосвал. Данный проект позволит обеспечить развитие производственных мощностей и выпускать до 840 единиц большегрузной техники в год.

Введен в эксплуатацию блок цехов №3 (общая производственная площадь - 25,1 тыс. кв. м). В сентябре 2016 г. открыт новый корпус отделки и сдачи карьерных самосвалов, где установлено современное высокотехнологичное окрасочное оборудование италь­янского производства.

Развитие производственных мощностей также обеспечивается за счет модернизации производства. Сейчас активно ведутся работы по модернизации окрасочного комплекса прессового цеха. Станочный парк «БЕЛАЗа» - один из самых современных в мире. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит существенно увеличить производительность труда.

Обновление касается и других предприятий холдинга. К примеру, в 2016 г. началась реализация инвестиционного проекта в ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» по строительству завода по изготовлению кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т. Его итогом станет выпуск новых видов кранов и сопутствующего оборудования.

Недавно открылось белорусско-украинское предприятие СОО «БЕЛТРИБО» - единственное в нашей стране, которое будет заниматься производством тормозных колодок и накладок. Доля нашего участия в уставном фонде - 26%.

- Недавно с конвейера сошел 3-тысячный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513 - самый популярный и востребованный у потребителей техники вашего производства. Какими новинками планируете еще порадовать в ближайшее время?

- Ежегодно ОАО «БЕЛАЗ» на треть обновляет свою продукцию за счет совершенствования серийно выпускаемой техники, создания машин нового поколения. На предприятии имеется собственная конструкторско-исследовательская база: научно-технический центр, экспериментальный цех и испытательная лаборатория. Поэтому разработку и испытания новых образцов техники можно проводить прямо на заводской территории.

Одной из самых знаковых моделей последнего пятилетия можно смело назвать карьерный самосвал БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 т, созданный в 2013 г. Этот карьерный самосвал можно адаптировать для работы в действующих карьерах, где работают машины грузоподъемностью 320-360 т. Комплекс новаторских инновационных технических решений по системам подвески, рулевого управления и электромеханических трансмиссий делает эту модель уникальной.

В числе наших разработок - машины, представляющие новые классы грузоподъемности. Это самосвалы серий БЕЛАЗ-75170 (160 т), карьерные самосвалы БЕЛАЗ­-75180 (180 т) и БЕЛАЗ-7531 (240 т). Создан самый большой в линейке предприятия и на просторах СНГ фронтальный колесный погрузчик с объемом ковша 11,5 м, способный перевозить 20-22 т груза. Впервые на технику данного класса установлена электромеханическая трансмиссия переменного тока.

Сегодня продолжаются работы по совместному белорусско-российскому проекту по созданию роботизированного самосвала БЕЛАЗ. Так, специалисты «ВИСТ Групп» разработали оборудование для роботизированной машины, которое успешно испытали на самосвале БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 136 т на полигоне предприятия.

Отдельным направлением работы стала техника, работающая на альтернативных источниках энергии. В июле 2017 г. на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге (Россия) мы представили натурный образец карьерного самосвала БЕЛАЗ-75476 с газопоршневым двигателем, работающим на метане.

Уверен, что следующим этапом может стать создание большегрузного самосвала с электродвигателем - потенциал отечественных конструкторов и технические возможности холдинга позволяют реализовать и эту сложную задачу.

- Насколько для вас актуальна кадровая проблема? Удалось ли сохранить прежний социальный пакет?

- ОАО «БЕЛАЗ» - современное предприятие с богатой историей, которое в следующем году отметит свое 70-летие. Работать здесь всегда было престижно, а главное - перспективно. Молодежь стремится остаться на заводе, это наш важнейший стратегический ресурс. Только за 8 месяцев 2017 г. приняли 676 молодых работников. Нередки случаи, когда на заводе трудятся сразу 3 поколения, общий трудовой стаж некоторых семейных династий превышает 100 и даже 200 лет.

Всего в холдинге трудятся более 14 тыс. работников, в том числе 9 тыс. - на головном предприятии в Жодино, поэтому забота о человеке для руководства холдинга является одной из первостепенных задач. Действующий на предприятии коллективный договор обеспечивает высокий уровень социальной защищенности работников и членов их семей, пенсионеров. Большое внимание уделяется оздоровлению, в том числе в нашем центре «Дудинка». Дети сотрудников регулярно проводят летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Богатырь».

Одно из направлений социальной политики ОАО «БЕЛАЗ» - улучшение жилищных условий работников. В течение последних 5 лет сданы в эксплуатацию 4 жилых дома, в которых справили новоселье 490 семей. В 2017 г. начали закладку фундамента еще одного дома. В наличии - 8 общежитий и 25 арендных квартир.

И, конечно, не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Еще в январе 2017 г. средняя зарплата на головном предприятию превысила 1 тыс. руб. и с тех пор трижды увеличивалась.

- Вы в числе первых начали внедрять на предприятии промышленный туризм. Насколько он востребован сегодня?

- За время реализации проекта промышленного туризма «БЕЛАЗ­ - бренд Беларуси» предприятие посетили более 36 тыс. человек из 27 стран. Это улучшает наш имидж в регионе, стране и на меж­дународном уровне. Гости видят, что мы открыты для диалога, гордимся ежедневной работой и не стыдимся показывать ее, а это позволяет поддерживать эффективную связь между предприятием и общественностью.

- Петр Александрович, что пожелаете коллективу в связи с прошедшим профессиональным праздником и накануне грядущего 70-летия БЕЛАЗа?

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, с кем выстояли в трудные времена и уже 10 лет приумножаем славу родного предприятия в Беларуси и за рубежом. Поздравляю работников и ветеранов отрасли, коллектив холдинга с Днем машиностроителя, который традиционно празднуется в последнее воскресенье сентября! В преддверии 70-летия БЕЛАЗа желаю коллегам больше новых идей, уникальных конструкций, рациональных решений, больших достижений в труде и личной жизни! Весомые достижения и солидный потенциал флагмана отечественного автомобилестроения высоко оценил премьер-министр Беларуси Андрей КОБЯКОВ по итогам недавнего рабочего визита в Жодино: «Команда управленцев БЕЛАЗа - это не только менеджеры, экономисты, финансисты, а прежде всего команда серьезных конструкторов, технологов, которые в состоянии создавать технику мирового уровня, делать это качественно и уметь продавать. Все это в совокупности дает результат, который мы видим. Импонирует то, что помимо того, что уже реализовано, руководство предприятия четко очерчивает планы, как дальше будет проходить модернизация. У них есть хорошая перспектива, и БЕЛАЗ уверенно смотрит в будущее».

Редакция журнала «Директор» присоединяется к поздравлениям в адрес многочисленного отряда отечественных машиностроителей. Особо хотим поздравить трудовой коллектив БЕЛАЗа и его руководителя Петра Александровича Пархомчика, который недавно отпраздновал юбилей.

Правда, его он встретил в очередной командировке, представляя в дальнем зарубежье интересы родного холдинга. А сразу после возвращения домой стало известно, что за многолетний труд, качественное выполнение служебных обязанностей и значительный личный вклад в производство сверхтяжелой карьерной техники Указом Президента генеральный директор БЕЛАЗа П.Пархомчик награжден орденом Отечества III степени. От души поздравляем его с этими знаменательными событиями!

Алексей ВЛАДИМИРОВ