Инвестиции… с изъятиями и ограничениями

При открытии собственного бизнеса в России или приобретении доли в российских компаниях белорусским инвесторам нужно помнить об ограничениях, которые предусмотрены для иностранцев законодательством страны-соседки.

По данным интернет-ресурсов, в 2016 г. Республика Беларусь инвестировала в экономику Российской Федерации 600 млн долл. Казалось бы, в рамках ЕАЭС и Союзного государства у отечественных инвесторов в России не может быть серьезных проблем. Однако им важно знать, что несмотря на интеграционные процессы и льготные условия ведения бизнеса в зоне общего экономического пространства, в законодательных актах стран-участниц ЕАЭС существуют специальные нормы, призванные защищать собственные национальные интересы. В качестве примера рассмотрим некоторые нюансы при приобретении нерезидентами акций российских компаний.

Национальные интересы - превыше всего

В соответствии с п. 68 Приложения N16 к Договору о Евразийском экономическом союзе каждое государство - член Союза обеспечивает на своей территории справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций и деятельности в связи с инвестициями, осуществляемой инвесторами других государств-членов. Как указано в этом документе, данный режим должен быть не менее благоприятным, чем тот, что предоставляется своим (национальным) инвесторам. Однако в п.73 Приложения оговорено, что каждое государство ЕАЭС в соответствии со своим законодательством оставляет за собой право ограничивать деятельность инвесторов других государств-членов, а также применять и вводить иные изъятия из национального режима.

Общее правовое регулирование иностранных инвестиций в России осуществляется в соответствии с Конституцией, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, а также федеральными законами. Так, Федеральным законом от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее - Закон об иностранных инвестициях) установлены основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы. В этом Законе закреплено, что правовая защита, гарантии и льготы предоставляются коммерческим организациям с иностранными инвестициями, созданным в Российской Федерации, доля участия иностранных инвесторов в уставном (складочном) капитале которых составляет не менее 10%.

Существуют также специальные нормы, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», устанавливающим правила инвестиций в компании, осуществляющие поиск, разведку и добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и (или) в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о разделе продукции. В свою очередь Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», вводит ограничения для иностранных инвесторов на участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Так, п.2 Закона №57-ФЗ установлено, что иностранные государства, международные организации, а также находящиеся под их контролем организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки и иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. А также - совершать сделки по приобретению в собственность, владение или пользование имущества, относящегося к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ, стоимость которого составляет 25 и более процентов общей балансовой стоимости активов данного хозяйственного общества.

Стратегические активы - только для своих

Интересна также и судебная практика по данному вопросу в Российской Федерации. Например, в «Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов», утвержденном Президиумом Верховного суда Российской Федерации 12 июля 2017 г., приводится следующий пример. Некая российская компания N приобрела 100% доли в уставном капитале другой российской организации (научного центра). Научный центр в свою очередь обладал 95,8% акций АО, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом совладельцем компании N был иностранный инвестор с долей 99,96%. Оценивая указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что приобретение доли в научном центре допускается лишь после предварительного согласования с уполномоченным федеральным органом.

Закрытые территории и аренда земли

Ограничения аналогичного характера установлены и Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». В соответствии с п. 2.2 ст. 3 данного Закона на территории закрытого административно-территориального образования не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также деятельность международных организаций (объединений). При создании организации с иностранными инвестициями на такой территории ее учредитель должен представить в федеральный орган исполнительной власти или государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», в ведении которых находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано соответствующее закрытое административно-территориальное образование, заявление о государственной регистрации юридического лица по специальной форме.

Ограничения по владению нерезидентами землей в РФ установлены Федеральным законом от 24.07.2002 г. N101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В соответствии со ст. 3 названного Закона иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в России (да и других странах ЕАЭС) все еще существует множество барьеров для зарубежных субъектов хозяйствования. Конечно, сложно спорить с тем, что национальные интересы - выше экономической выгоды. Но если мы говорим о серьезной экономической интеграции, то предполагается, что национальные интересы должны становиться настолько общими, насколько далеко заходят доверительные отношения стран-участниц Союза. Определенную надежду вселяют намерения ускорить процесс снятия ограничений на экономическую деятельность в рамках ЕАЭС. Об этом, в частности, говорится в докладе Евразийской экономической комиссия «Барьеры, изъятия и ограничения ЕврАзЭС» за 2016 г. Этот документ в ближайшей перспективе предполагает гармонизацию нормативно-правового регулирования на территории стран-участниц Союза, предоставление национального режима всем субъектам хозяйствования из стран, входящих в ЕАЭС, скорейшую отмену изъятий и ограничений в экономической деятельности. Только при реализации этих мероприятий будет возможна полноценная экономическая интеграция и в итоге - рост экономической эффективности при ведении бизнеса на территории ЕАЭС.

Александр КОПЕЛЕВ