Финансовая стабилизация: опыт Украины

Как жесткие, но эффективные меры позволили в короткий срок оздоровить украинскую банковскую систему.

Банковский сектор в любой стране работает в рамках жестких правил и регуляторных норм. Например, в Республике Беларусь с момента обретения независимости постепенно сформировался достаточно стабильный банковский сектор. Даже в периоды экономических кризисов отечественная банковская система полностью выполняла обязательства перед своими вкладчиками. Закрытие того или иного банка из-за возникших проблем в нашей стране представляет собой крайне редкое событие. Кроме того, Беларусь является одной из немногих стран мира, гарантирующей населению 100%-ный возврат вкладов и депозитов, которые находятся на счетах коммерческих банков.

Однако в мире существует ряд примеров, когда банковская система испытывает трудности из-за слабости некоторых или большинства банковских учреждений. Чаще всего проблемы в банковском секторе возникают из-за кризисной ситуации в экономике, а также политических конфликтов, и их решение является сложным процессом, обычно занимая не один год. В данном случае интересен пример Украины, одного из основных торговых партнеров Республики Беларусь. Экономический кризис 2008-2009 гг., а также политические конфликты существенно ухудшили экономическую ситуацию и обострили проблемы финансовой системы. Тем не менее за достаточно короткий промежуток времени эта страна смогла значительно оздоровить свой банковский сектор.

Предпосылки кризиса и принятые меры

После мирового экономического кризиса банковская система Украины демонстрировала инерционный рост активов. Более того, популярностью пользовались преимущественно валютные кредиты. Контроль за банковскими рисками осуществлялся не в полной мере. Социальная и политическая напряженность в стране в 2013-2014 гг. и резкий экономический спад, сопровождавшийся высокой инфляцией и девальвацией национальной валюты, только ухудшали состояние финансового сектора. В результате в 2014-2016 гг. убытки банков значительно возросли, и Центральный банк был вынужден пойти на существенные преобразования для оздоровления банковского сектора. Прежде всего, был закрыт ряд банков. Если в 2013 г. их насчитывалось 180, то по данным на апрель 2017-го количество банков в стране сократилось до 90.

Таким образом, за три года было ликвидировано 50% неэффективно работающих субъектов рынка. Кроме того, Центральный банк ввел жесткие валютные ограничения и перешел к инфляционному таргетированию. Еще одним радикальным решением стала национализация крупнейшего банка страны - Приватбанка. Следует отметить, что ликвидация данного банка была невозможна из-за его значимости для банковской системы. Многие граждане хранили сбережения на его счетах. Поэтому было принято решение о том, что государство станет собственником банка и возьмет на себя функции по его оздоровлению.

Текущие проблемы

В результате закрытия ряда мелких частных банков и национализации Приватбанка доля чистых активов государственных банков в общем объеме на Украине возросла с 18% на конец 2013 г. до 56% по состоянию на апрель 2017-го. Рыночная доля государственных банков превысила 50% совокупного объема активов банковской системы. Это достаточно высокий показатель. Для сравнения: в ряде стран Восточной Европы и Балтии доля государства в банковском секторе не превышает 10%. Более высокое значение этого индикатора имеют Россия и Беларусь.

Еще одной проблемой банковского сектора Украины остается несовершенная структура кредитов и займов. Если в 2008 г. доля кредитов населению колебалась в пределах 30% ВВП, то в 2016 г. она составила менее 10%. Это очень низкий показатель. Например, в Еврозоне значение данного индикатора составляет 50%. Причиной столь низкого уровня кредитования населения на Украине является то, что кредиты гражданам выдаются в основном на небольшие суммы, в виде кредитных карточных продуктов и мелких потребительских займов. Кредитование предприятий и организаций в % к ВВП также сократилось, но не столь значительно. Ситуацию ухудшает то, что большАя часть заемных средств по-прежнему предоставляется в иностранной валюте. Как показывает международная практика, снижение уровня долларизации требует от центральных банков разработки комплексных подходов и зачастую этот процесс идет очень медленно. Кстати данная проблема характерна и для белорусского банковского сектора. Однако жесткая и взвешенная политика Национального банка Беларуси позволяет постепенно снижать уровень долларизации экономики.

Одним из важных показателей эффективности работы банковской системы является доля проблемной задолженности. Понятно, что значение данного индикатора на Украине остается на высоком уровне. В апреле 2017 г. доля проблемной задолженности (без внебалансовых счетов) достигла 56,6% всех активов украинских банков. Для сравнения: в Беларуси на начало текущего года доля проблемной задолженности была 12,79%.

Предварительные результаты реформ

Таким образом, можно отметить, что банковский сектор Украины до сих пор испытывает серьезные трудности. В то же время Центральный банк этой страны за короткий промежуток времени сумел провести ряд достаточно резких, но эффективных преобразований. Прежде всего это касается оздоровления банковской системы за счет ликвидации убыточных и проблемных банков, а также национализации Приватбанка. Кроме того, регулятор стал осуществлять жесткий надзор за банками в соответствии с международными стандартами, что ухудшило показатели статистики, однако позволило объективно оценить работу всех банковских учреждений. Переход к политике инфляционного таргетирования и свободное курсообразование сняли напряженность на валютном рынке и снизили инфляцию. В условиях экономического кризиса и отсутствия больших золотовалютных резервов определенную поддержку Национальному банку Украины оказал МВФ.

В дальнейших планах регулятора - постепенная отмена валютных ограничений и продолжение снижения инфляционных процессов. Особая роль в монетарной политике украинского регулятора отводится коммуникации и объяснению своих действий в денежной сфере населению. Мероприятия, которые были осуществлены Центральным банком, уже демонстрируют положительные результаты. Так, I квартал текущего года банковская система Украины завершила с небольшой прибылью.

Вместе с тем ситуация в банковской системе зависит не только от политики Центрального банка. Лишь гармоничная экономическая политика государства в целом, направленная на развитие и повышение эффективности основных сфер экономики, позволяет обеспечить стабильную работу банковского сектора. Поэтому важно найти основные точки роста, т.е. отрасли экономики, которые являются наиболее перспективными и позволяют простимулировать развитие других отраслей.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»