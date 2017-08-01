Валютные запасы оскудели?

Белорусский рубль снижается третий месяц, на депозитном рынке - разворот тенденции.

В июле белорусский рубль снизился к валютной корзине третий месяц подряд. Как и в июне подорожали доллар и евро, а российский рубль подешевел. Последний раз трехмесячное снижение рубля наблюдалось в апреле-июне 2015 г.

Население кубышку бережет…

В июле стоимость доллара выросла с 1,9336 до 1,9396 руб. (+0,31%). Европейская валюта подорожала с 2,2088 до 2,2700 руб. (+2,77%), рост евро наблюдается пятый месяц. Российская валюта снизилась в цене с 3,2737 до 3,2610 бел. руб. за 100 росс. (-0,39%). В результате валютная корзина подорожала за июль на 0,45%. Всего с начала года к концу июля доллар подешевел на 0,97%, евро подорожал на 11%, а российский рубль - на 0,52%. Валютная корзина выросла за 7 месяцев на 2,08%.

По данным Нацбанка, в июле субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 42,2 млн долл. (после покупки 71,8 млн в июне). Население продало наличной и безналичной валюты на сумму 108,5 млн долл. (после продажи 182,1 млн. в июне). Чистая продажа валюты физическими лицами наблюдается 18-й месяц подряд, однако она оказалась самой маленькой с начала года. Эта сумма сложилась из чистой продажи наличной валюты на 162,6 млн долл. и чистой покупки безналичной валюты на 54,1 млн.

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения снизились в июле на 7,4 млн руб. - до 3 224,1 млн (-0,2%). Срочные валютные депозиты населения выросли на 1,9 млн долл. - до 6 806,8 млн (менее 0,1%). Уже длительное время наблюдалась прямо противоположная тенденция, рост рублевых депозитов и снижение валютных. Изменения по всей видимости связаны с длительным снижением процентных ставок по рублевым вкладам, из-за которого эти сбережения в глазах вкладчиков теряют свою привлекательность по сравнению с валютными.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле снизился на 0,1%, с начала года - вырос на 3,3%, за 12 месяцев - на 6% по сравнению с 6,5% месяцем ранее.

Доллар несет потери

Снижение доллара продолжается пятый месяц. В июле по отношению к нему выросли все основные мировые валюты, за исключением швейцарского франка. Пара EUR/USD выросла за месяц на 3,7% - до 1,1841 (+12,2% с начала года), GBP/USD - на 1,5% - до 1,3212 (+7,0%), USD/CHF - на 0,9% - до 0,9664 (-4,9%), USD/JPY снизилась на 1,8% - до 110,24 (-5,6%).

Уровень инфляция в еврозоне в ближайшие годы может оказаться ниже, чем ранее предполагалось, но экономический рост и сокращение безработицы, возможно, превзойдут предыдущие прогнозы, что следует из данных опроса профессиональных прогнозистов, проводимого Европейским центробанком. ЕЦБ, который учитывает результаты подобных опросов при принятии решений в области денежно-кредитной политики, на недавнем заседании сохранил процентные ставки на рекордных минимумах, призвав проявить терпение и настойчивость, чтобы вернуть инфляцию обратно к целевому уровню. В то же время предположение, что давление на инфляцию временное и его можно проигнорировать, усилило ожидания того, что ЕЦБ может начать сворачивать программу стимулов уже этой осенью, даже несмотря на то, что он, вероятно, еще долгие годы будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Согласно опросу, в котором приняли участие 56 прогнозистов, уровень инфляции в еврозоне в текущем году составит 1,5%, в 2018 г. - 1,4 и в 2019 г. - 1,6%.

Доллар в то же время сходил на 13-месячные минимумы к корзине валют из-за осторожных высказываний ФРС о перспективах инфляции, которые укрепили мнения, что регулятор может и не повысить больше ставки в 2017 г. Хотя ФРС сообщила о намерении начать сокращать огромный портфель облигаций «относительно скоро», а это заставило многих поверить, что в сентябре регулятор объявит о начале процесса, центробанк также сделал больший акцент на слабости инфляции, чем раньше. Комментарий о слабой инфляции, которую ФРС раньше называла временным явлением, укрепил ожидания, что центробанк может отложить третье за год повышение ставки.

ФРС США по итогам двухдневного заседания в конце июля сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - в целевом диапазоне 1-1,25% годовых. Последний раз ставка была повышена в июне, до этого - в марте. При этом на прошлом заседании ФРС объявила еще и о намерении начать сокращение своего раздутого баланса до конца текущего года - при условии достаточного роста национальной экономики.

Что касается состояния американской экономики, то в ФРС вновь указали на то, что риски «относительно сбалансированы», а при оценке необходимости очередного повышения ставки регулятор будет «пристально следить за ситуацией с инфляцией». При этом регулятор отдельно отметил, что «годовой рост цен как с учетом продовольствия и топлива, так и без них снижается». В мае инфляция персональных расходов, на которую ориентируется ФРС, замедлилась до 1,4%, хотя по прогнозу ФРС она в этом году должна была составить 1,6% при цели 2%.

В то же время перспективы глобальной экономики выглядят более обнадеживающими. Мир находится в преддверии самого масштабного за последние 10 лет скачка экономики, локомотивом которого выступит Европа. Таков прогноз аналитиков МВФ, сделавших корректировки выпускаемого раз в полугодие прогноза конъюнктуры рынка. Рост мировой экономики в 2017 г. должен достичь 3,5%, а в следующем году - 3,6%.

«Мы скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран еврозоны. В частности, это Германия, Франция, Италия и Испания, где рост экономики в первом квартале существенно превышает наши ожидания», - заявили аналитики МВФ. Прогнозируя развитие экономики ЕС, фонд полон оптимизма. «Мы не исключаем, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее, поскольку тут уменьшились политические риски», - написали они.

Для США, напротив, аналитики скорректировали экономический рост в сторону уменьшения. «С глобальной точки зрения, корректировка нашего оптимистического прогноза на ситуацию в США является самой серьезной потерей», - заявил главный экономист МВФ Морис Обстфелд. Одной из причин стали проблемы Дональда Трампа в реализации амбициозной инфраструктурной программы.

Пара EUR/USD после длительного роста в восходящем канале, оттолкнувшись от уровня 1,1910, перешла к коррекции. Однако в скором восстановлении позиций доллара по отношению к европейской валюте, уверенности нет. Неопределенность может снизиться по итогам ближайших заседаний ЕЦБ и ФРС.

Рынок нефти ждет новостей

В июле нефть марки Brent выросла в цене на 7,8% - до 52,7 долл. за баррель (-7,2% с начала года), прервав четырехмесячное снижение. Золото подорожало на 2,3% до - 1 269 долл. за тройскую унцию (+9,8% с начала года).

Нефтедобыча в США в следующем году достигнет рекордного уровня, прогнозируют в Управлении энергетической информации (EIA) США. В EIA ожидают, что средняя нефтедобыча составит 9,9 млн баррелей в сутки, а это станет рекордным среднегодовым уровнем за всю историю расчетов в США. Предыдущий рекорд средней нефтедобычи на уровне 9,6 млн б/с был в 1970 г. Нефтедобыча в США в 2016 г. в среднем составила 8,9 млн б/с, а в 2017 г. может достигнуть 9,3 млн б/с.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в августовском отчете немного повысила прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2017 и 2018 гг. по сравнению с отчетом за июль. По данным организации, в этом году спрос на «черное золото» может достичь 96,5 млн б/с, тогда как месяц назад этот показатель составлял 96,4 млн. Повышение прогноза на 2017 г. объясняется превосходящим ожидания потреблением нефти в странах ОЭСР в I полугодии. В 2018 г. спрос составит 97,8 млн б/c, тогда как в июле прогнозировался на уровне 97,6 млн. Прогноз повышен также за счет ожидания увеличения потребления нефти в странах ОЭСР.

В начале августа ОПЕК сообщила, что ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия собираются выйти на полное выполнение соглашения о сокращении нефтедобычи. Согласно договору между странами, входящими в ОПЕК, и присоединившимися к соглашению государствами, с конца 2016 г. участники должны сократить нефтедобычу на 1,8 млн б/с.

В свою очередь Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 г. на 400 тыс. б/с по сравнению с июльским прогнозом - до 97,6 млн. На 2018 г. прогноз также понижен на 400 тыс. б/с - до 99 млн.

Нефть марки Brent после роста до 53,5 долл. за баррель перешла к коррекции, однако пока не выглядит слишком устойчивой, снижение ограничено уровнем 49,8 долл. По всей видимости, без порции свежих новостей цены будут держаться возле отметки 50 долл.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари