Оперативный запас прочности

Сторонние наблюдатели обычно ставят знак равенства между стагнацией в отрасли и падением объемов строительно-монтажных работ, что не вполне отражает суть текущего момента. Именно в этот период руководители подрядных организаций, службы заказчиков и экспертные центры трудятся с удвоенной энергией.

Ведется острая борьба за подряды, ускоренная перестройка взаимоотношений с партнерами, пересмотр устаревших производственных подходов, оптимизация кадрового состава. Это не кризис, а скорее очередная экзаменационная сессия, в ходе которой предприятия проверяются на прочность, говорит директор Специализированного управления №73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» Иван МАЛЯВКО.

- Главным источником оптимизма для нас является тот факт, что несмотря на известные финансовые трудности, Минск не отказался от задач перспективного развития, модернизации и расширения транспортной и инженерной инфраструктуры. Деятельность в этой сфере выходит далеко за рамки точечных инвестиционных проектов в виде отдельных жилых или коммерческих построек. Речь идет о стратегическом планировании, к примеру, о проектах уровня «Минск Мир», который воплощает уникальную концепцию многофункционального жилого и офисного комплекса. Международный финансовый центр, музей, театр, спортивная арена, жилой массив со школами, торгово-развлекательными площадками - это 3 млн кв.м застройки! Разумеется, такой масштаб предполагает многие годы работы, однако инженерные сети проектируются и создаются уже сегодня, в том числе при активном участии СУ-73.

Здесь я хотел бы еще раз сделать акцент на слове «специализированное» в названии нашего предприятия. Четверть века назад мы были сформированы на базе управления МПСО «Союзтоннельстрой» с прицелом на строительство коллекторных тоннелей методом щитовой проходки диаметром 2 м 56 см и 3 м 20 см. С тех пор специализация треста была расширена и углублена. Сегодня мы представляем собой мощное, хорошо оснащенное - кадрово и технически - предприятие по строительству инфраструктуры, инженерных сетей, благоустройству территорий. В 2012 г. было открыто новое направление - участок №4, который осуществляет устройство буронабивных, буроинъекционных и буросекущихся свай, строительное водопонижение и другие высокотехнологичные операции, востребованные на проблемных грунтах либо в условиях плотной городской застройки. Участок принял на вооружение новейшее оборудование, подготовлен квалифицированный рабочий и инженерный персонал.

- Иван Михайлович, бытует мнение, что специализированные предприятия уже в силу своей уникальности получают заказы в «особом тендерном режиме». Насколько оно оправданно?

- Если это вопрос о конкурентной среде, то мы отнюдь не одиноки на столичном рынке, где в последнее время ситуация становится все более жесткой. Но с другой стороны, по вполне понятным причинам усилился ценовой диктат тендерных комиссий. Возникает определенное напряжение при соблюдении баланса интересов между бюджетом заказчика и задачами сохранения и развития производственного потенциала подрядных организаций. В конечном итоге единственным источником снижения стоимости СМР является собственная прибыль предприятия. Даже при самых скромных финансовых аппетитах мы не имеем права и не должны опускать этот показатель ниже 5% (хотя есть не самые добросовестные компании, которые готовы обрушить тендерную цену на 10-25%). Мы вполне можем продержаться несколько лет без крупных капиталовложений в основные фонды, не допуская при этом критического износа парка машин и оборудования и снижения квалификационного уровня. Но всегда нужно учитывать, что может наступить момент, после которого нарастает риск технической деградации со всем шлейфом сопутствующих проблем в виде вынужденного снижения качества выполняемых работ, потери конкурентоспособности и т.д.

Справка «Директора» В разные годы СУ-73 занималось реализацией многих значимых проектов. Среди них: реконструкция МКАД (28-34,2 км), строительство коллектора «Окружной» (2-я очередь), объездная дорога вокруг электродепо 2-й линии Минского метрополитена, электродепо станции метро «Могилевская», дождевой коллектор в микрорайоне «Красный Бор-2», внеплощадочный коллектор хозяйственной бытовой канализации в микрорайоне «Лошица-4» и внеплощадочный дождевой коллектор в микрорайоне «Каменная Горка-1» (щитовая проходка)», реконструкция и благоустройство сквера и памятника А.С.Пушкину и Александровского сквера. Строительное управление также занималось благоустройством территории вокруг универмага «Беларусь», Комаровского рынка, Национальной библиотеки Беларуси, Минского цирка, зеленой зоны правого берега реки Свислочь на участке улиц Мельникайте - Иерусалимская и др.

В СУ №73 очередной этап модернизации основных фондов был завершен несколько лет назад и, что немаловажно, мы успели расплатиться с кредиторами и поставщиками в период опережающего роста строительного рынка. Другими словами, накоплен определенный запас прочности.

И, конечно же, на нас всегда работала и продолжает выручать сейчас безупречная деловая репутация предприятия. Заказчики прекрасно помнят, что благоустройство улиц Маяковского и Ташкентской было выполнено со значительным опережением графика, раньше расчетного срока открыто движение через развязку по проспекту Независимости - улице Филимонова. Весной мы начали и теперь завершаем первую очередь плоскостной транспортной развязки по улицам Маяковского и Оранского. Объекты подобного рода оказывают определяющее влияние не только на систему автомобильного сообщения, но и на городскую экологию, повышают привлекательность ранее труднодоступных в транспортном отношении районов для застройки и коммерческого освоения. Соответственно и спрос с исполнителей - по высшей планке стандартов качества.

- Насколько полно сформирован перспективный портфель заказов управления?

- Заказы есть, хотя говорить о полной загрузке мощностей, увы, не приходится. Но даже с учетом этого фактора наше положение выглядит более стабильным по сравнению с другими предприятиями отрасли.

В планах на 2017-2018 гг. - строительство участка 1-го городского транспортного кольца с устройством автомобильной транспортной развязки на пересечении с проспектом Дзержинского и окончанием работ в мае 2019 г., а также строительство объекта «Южная магистраль» с устройством путепровода на пересечении улиц Денисовской и Володько и других объектов.

Владислав ПЛАТУН