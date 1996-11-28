Счетчики «Берестье» - гарантия качества

20 лет назад на белорусском рынке появился первый отечественный газовый счетчик под брендом «Берестье», выпущенный белорусско-немецким совместным предприятием «БЭМКРОМГАЗ». О работе этого высокотехнологичного производства рассказал директор предприятия Михаил ОСТАПОВИЧ.

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- 7 апреля 1994 г. вышло постановление Совета Министров Республики Беларусь №505 «Об организации приборного учета расхода газа, воды, тепловой энергии в домах жилого фонда республики». Руководствуясь этим документом, Брестский электромеханический концерн (БЭМК) принял решение организовать серийный выпуск газовых счетчиков, используя высвободившиеся в результате конверсии производственные мощности.

Чтобы удовлетворить потребности Республики Беларусь в высококачественных приборах учета и организовать производство широкой номенклатуры конкурентоспособных изделий, была необходима современная технология, гарантирующая качество и надежность выпускаемой продукции. Поэтому в качестве базовой модели был выбран счетчик газа типа ВК фирмы АО «Г.Кромшредер» (Германия), являющейся одним из мировых лидеров в производстве счетчиков газа и имеющей 150-летний опыт работы в области газоизмерения. Концерн внес в Министерство промышленности соответствующее предложение и согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 28.11.1996 г. №354Рп было создано наше совместное предприятие.

Первые счетчики газа Г4 «Берестье», изготовленные нашим предприятием, поступили на рынок в марте 1997 г. За 20 лет специалисты совместного предприятия и Брестского электромеханического завода освоили производство всей гаммы бытовых счетчиков газа (Г1,6; Г2,5; КГ4; Г4; Г6). В условиях роста цен на энергоносители остро встал вопрос в необходимости выпуска счетчиков газа с температурным компенсатором.

Счетчик Г6Т «Берестье», выпускаемый с апреля 2008 г., был первым в Беларуси прибором такого типа, а с февраля 2016 г. все наши счетчики уже имеют температурный компенсатор. С тех пор СП «БЭМКРОМГАЗ» ООО выпустило 700 тыс. таких приборов, основная масса которых реализована в Республике Беларусь. Сегодня каждый третий счетчик, установленный в нашей стране, - это счетчик «Берестье». Наши приборы были сертифицированы в Российской Федерации, Казахстане, Украине, Молдове, Азербайджане.

- В чем заключаются конкурентные преимущества счетчиков «Берестье»?

- Во-первых, неразъемное соединение корпусных деталей, изготовленных из высококачественной оцинкованной стали, исключает возможность несанкционированного вмешательства в работу измерительных механизмов, а также обеспечивает требования по их пожаро- и взрывоопасности. Во-вторых, это нечувствительность к загрязнениям и высокая коррозионная стойкость, которые обеспечиваются использованием высококачественных материалов специальных покрытий.

В-третьих, применение магнитной муфты вместо традиционных сальников, специальных газостойких и износоустойчивых пластмасс, формоустойчивых синтетических мембран, высокая точность измерения и чувствительность, 100%-ный контроль параметров при государственной поверке, позволяют эксплуатировать их во всех регионах СНГ без каких-либо ограничений по времени работы. Мы также первыми в Республике Беларусь разработали и выпустили счетчики с возможностью подачи газа справа-налево (базовая модель - слева-направо), что обеспечило удобство при их установке на всех типах объектов.

- Выпуск какой новой продукции СП «БЭМКРОМГАЗ» ООО будет осваивать в ближайшей перспективе?

- Мы планируем освоить производство счетчиков газа с электронным индексом, температурной компенсацией и встроенным модулем телеметрии, что позволяет передавать данные по потреблению газа в системы сбора данных по радиоканалу или каналу связи GPRS.

Николай ЗАГОРСКИЙ