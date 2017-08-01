Птицу нужно любить

Извечный философский вопрос - что было раньше, курица или яйцо - птицеводы из Оранчиц уже давно для себя решили.

Подтверждение тому - многочисленные награды разных лет на конкурсах в области качества: «Продукт года», «Чемпион вкуса», «Лучший вкус» и т.д. Награда «Лидер отрасли» тоже свидетельствует о том, что торговые марки «Деревенское яйцо», «Хатні сняданак» и др. известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Как и имя руководителя ОАО «Оранчицкая птицефабрика» Тересы ДЫБУЛЬ, признанной в 2013 г. за вклад в возрождение села «Женщиной года Беларуси».

Тереса ДЫБУЛЬ, директор ОАО «Оранчицкая птицефабрика»

- Тереса Валерьяновна, вы уже более четверти века работаете в отрасли. Произошли ли какие-то кардинальные изменения в технологическом процессе? Можно сегодня научиться чему-то новому в вашей профессии?

- В любой профессии нельзя позволять себе расслабиться ни на минуту. Профессионал на то и профессионал, что должен продолжать учиться своему «ремеслу» в режиме non-stop. Научная и специальная литература помогает поддерживать соответствующий тонус, без которого руководитель потеряет обратную связь с производством и утратит уважение коллектива.

Например, когда-то мы начинали с племенной породы кур-несушек «Беларусь-9», которая и сегодня могла бы приносить хорошие экономические результаты. Тогда считалось, что получить от каждой курицы 280 яиц в год - достижение, а за 295 многим птичницам присваивали звание Героя Социалистического Труда. Но жизнь идет вперед, как и племенное птицеводство. Сейчас у нас породы кур кросса «Хайсекс Уайт» дают 325-335 яиц в год при меньшем удельном расходе кормов.

Вопреки сложившемуся стереотипу курица очень умная птица. Для нее, как и для человека, важна среда обитания. Она привыкает к условиям содержания - составу корма, распорядку, температуре, а самое главное, к конкретному человеку, которого, видимо, считает одним из членов своей «стаи». Поэтому при появлении «чужаков» следует немедленная и бурная реакция, и этот куриный переполох может в мгновение распространиться по всему птичнику. Но даже непродолжительный стресс приводит к снижению яйценоскости, поэтому птичницы стараются понапрасну не тревожить своих несушек.

- Большая часть вашей птицефабрики построена полвека назад. Не влияет ли это обстоятельство на внедрение новых технологий, корректировку условий содержания птицы, автоматизацию производства и т.д.?

- Безусловно, влияет. Как руководитель стремлюсь создать лучшие условия содержания, построить новые птичники и обновить инфраструктуру. Это позволило бы не только повысить производительность несушек и снизить затраты, но и улучшить условия труда. Не зря народная мудрость гласит, что «кому хорошо живется, у того и петух несется». Поэтому надеюсь, что нам удастся построить новый птичник с применением самых последних новаций в птицеводстве: минимум затрат - максимум прибыли.

В Европе, например, сейчас больше используют выгульный вариант содержания птицы. Считаю, что любая живность имеет право на нормальное содержание, даже если в конечном итоге окажется на магазинном прилавке. Такова жизнь…

С другой стороны, в условиях клеточного содержания птицы, который преимущественно используется в Беларуси, можно осуществлять более жесткий контроль. Это касается оптимизации расхода кормов, тепла и электроэнергии, поддержания комфортного микроклимата, а главное - более жесткого ветеринарного контроля. Поскольку изначально минимизируется контакт между птицами, что в случае развития эпидемиологических заболеваний снижает вероятность потери всей популяции.

Планировать производственные процессы приходится на год вперед, хотя сложно предсказать макроэкономическую и финансовую ситуации даже на такой период. Не говоря уже о долгосрочных перспективах. Однако это не снимает ответственности с руководителя, ведь он отвечает за итоговый результат. Здесь как в шахматах. Разница между мастером и гроссмейстером вроде бы невелика: первый видит игру на 2-3 хода вперед, а второй - на 7-8. Так же и между хорошим и посредственным руководителями: нужно учиться заглядывать в будущее, а не жить сегодняшним днем.

В 2018 г. планируем снизить удельные затраты, потому что обновили большую часть поголовья. Так что к концу этого года выйдем на положительные экономические показатели, снижение которых в условиях обновления популяции было объективно планируемой необходимостью. В следующем году предстоят две линьки птицы, будем экономить на обновлении суточного молодняка, а один цыпленок сегодня стоит 1,7 руб.

- Государственной программой развития птицеводства на 2010-2015 гг. предусматривалось строительство на базе 1-й Минской птицефабрики цеха переработки яиц. Удалось ли реализовать намеченное?

- Наше производство имеет ярко выраженный сезонный характер. Кроме того, в Беларуси наблюдается перепроизводство яиц - примерно 700 млн шт. в год. С этой целью было предусмотрено строительство современного экспортоориентированного предприятия по глубокой переработке пищевых яиц мощностью до 500 млн штук, чтобы организовать выпуск жидкого и мороженого меланжа, белка и желтка, сухого белка, желтка и яичного порошка, кормовой муки из яичной скорлупы и др. Однако по каким-то причинам столь необходимая для всей отрасли производственная структура до сих пор не создана, хотя мировая практика говорит об обратном.

Например, в США перерабатывают около 40% яиц, Европе - 35-38%, Японии - более 50%. Для таких объемов птицефабрики должны предусмотреть дополнительные складские мощности, потому что рекомендуется выдерживать яйца в течение 7-10 дней, так как при переработке продукции «из-под курицы», хуже отделяются компоненты (особенно белок от скорлупы).

И что самое удивительное, все наши пищевые предприятия при изготовлении кондитерских, булочных и молочных продуктов (того же майонеза, например) используют яичные компоненты импортного производства. Значит, новое производство по переработке яиц могло бы стать не только экспортоориентированным, но и импортозамещающим.

Кроме того, при обновлении популяции молодняк не сразу начинает давать стандартное яйцо, а следовательно, у производителей появляется проблема: куда девать мелкую продукцию? Ведь на ее производство тоже израсходованы корма, электроэнергия, тепло, наконец, человеческий труд. Так что чем быстрее мы решим эту проблему, тем скорее снизим необязательные производственные издержки, а значит, улучшим экономические показатели отрасли в целом.

- При таком изобилии необходимо донести до потребителя информацию о конкурентных преимуществах. Но мы чаще всего узнаем о том, что яйцо богато каротином только дома, при готовке…

- Покупайте продукцию из Оранчиц! Мы не используем биодобавки - расщепители, красители для придания желтку ярко-оранжевого цвета, а применяем только высокоэнергетический корм собственного производства. Главное ноу-хау, благодаря которому достигается насыщенный цвет желтка, - добавление в корм травяной муки из люцерны. Ну и, конечно, нужно любить птицу!

Александр ПЕРЕВЕРЗЕВ