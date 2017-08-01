Курс - на системную интеграцию

Сегодня автоматизация технологических процессов - уже не конкурентное преимущество, а острая потребность.

Александр КУТЬКО, генеральный директор ОДО «АВЕКТИС»

Справка «Директора» ОДО «АВЕКТИС» (до 2014 г. - СОДО «Белсофт системы») - белорусский разработчик и системный интегратор в сфере автоматизации управления, безопасности и жизнеобеспечения технологических и инфраструктурных объектов. За время работы компания реализовала более 500 проектов, имеющих экономическую и социальную значимость, для крупных отечественных и зарубежных заказчиков. ОДО «АВЕКТИС» является членом Ассоциации «Возобновляемая энергетика», сотрудничает с 30 вендорами и 50 иностранными партнерами.

- Александр Владимирович, каковы основные тенденции развития автоматизированных систем управления технологическими процессами на белорусском рынке?

- Компания «АВЕКТИС» уже более 20 лет занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и инфраструктурой средних и крупных объектов. АСУ ТП позволяют минимизировать влияние человеческого фактора, сократить численность персонала, сэкономить сырье и расходные материалы, повысить производительность, качество продукции и услуг.

Изначально разработка и внедрение АСУ ТП являлись основной специализацией компании. За столь внушительный период накоплен богатый опыт в реализации проектов на ряде ведущих отраслевых предприятий в Беларуси и за ее пределами.

Автоматизация технологических процессов на предприятии - это уже не конкурентное преимущество, это острая потребность, ведь ИТ-решения преображают любую структуру. Основная тенденция АСУ ТП последнего десятилетия - унификация информационных потоков на базе одной программной основы, единой диспетчерской. Это гарантирует быстрое принятие верных управленческих решений, снижает риски сбоя систем, увеличивает оперативность и обеспечивает гарантированный рост производительности.

Большинство предприятий используют многочисленные разрозненные, а порой несовместимые системы. Частая проблема: разработчиков устаревшего программного обеспечения (ПО) сложно найти, поэтому мы часто сталкиваемся с необходимостью унификации, объединения систем в единый автоматизированный программно-аппаратный комплекс.

- Что позволяет компании занимать лидирующие позиции в своем сегменте рынка?

- Составляющих успеха много. Это выверенные решения технологического инжиниринга как на основе оборудования ведущих мировых производителей (например, Bernecker&Rainer и Schneider Electric), так и собственные разработки систем, комплексные предложения, развитые коммуникации и командный подход в компании. А также инновационные решения «АВЕКТИС», которые предлагаем на основе мониторинга реальных и потенциальных потребностей и проблем клиентов.

Одно из наших перспективных предложений - BMS-системы. Это решение по централизованной диспетчеризации зданий, которая позволяет контролировать, измерять и оптимизировать работу инженерных систем (вентиляция, кондиционирование и т.д.). Эффективность ее внедрения - до 30% экономии затрат на энергоресурсы за счет обеспечения надежности и безопасности функционирующих инженерных систем.

Второе направление - мониторинг микроклимата ЦОД и серверных: разработанная нашими специалистами система совместима с оборудованием различных торговых марок, отслеживает расширенное количество систем и существенно дешевле зарубежных аналогов.

Система вибромониторинга - еще одна разработка «АВЕКТИС», предназначенная для вибрационного контроля и защиты механизмов, имеющих подшипниковые узлы. Система позволяет выявить дефекты еще на этапе их зарождения и избежать недешевого ремонта или поломки дорогого оборудования.

MES-системы обеспечивают полное управление производством благодаря автоматизации управленческих функций и контролю состояния индустриальных процессов на всех уровнях.

- Как быстро окупаются инвестиции в сложные автоматизированные системы?

- Трудно сказать, это зависит от многих факторов: модернизации и реализации инвестиционных программ, правильных управленческих решений предприятия-клиента. Например, эффективность своевременного внедрения системы вибромониторинга, благодаря постоянному контролю, может проявиться уже через месяц, позволив предотвратить выход из строя турбины, ремонт которой обойдется в 5 раз дороже, чем система отслеживания.

Другой пример - инвестиции в размере 500 тыс. долл. в модернизацию позволят предприятию в среднем вдвое увеличить производственную мощность, не говоря уже о повышении качества выпускаемой продукции.

Главное, чтобы руководитель, видя потенциал перспективных решений в контексте каждого предприятия, принимал решения взвешенно, ориентируясь на возможности, ресурсы и особенности рынка. К сожалению, многие компании негибкие в плане модернизации. И вопрос не столько в нехватке ресурсов, сколько зачастую в привычке работать на краткосрочную перспективу.

- Расскажите о наиболее масштабных внедренных решениях по АСУ ТП.

- В декабре 2016 г. большой резонанс получил запуск производства ОАО «Белшина» радиальных цельнометаллокордных (ЦМК) шин с максимальным на сегодняшний день посадочным диаметром 57 дюймов. Наши специалисты разработали прикладное ПО для системы регистрации режимов вулканизации ЦМК-шин в секторных пресс-формах, которое обеспечивает мониторинг и работу сервера, клиентских станций, контроллерного оборудования, панелей оператора и сети передачи данных.

В 2015-2016 гг. ОДО «АВЕКТИС» выполнило полный комплекс работ на объекте «Реконструкция существующих мощностей ОАО «Мозырьсоль» с увеличением производительности до 480 тыс. т соли в год».

В процессе реализации проекта были реконструированы и вновь созданы АСУ экспериментальной установкой по захоронению шлама, отделением рассолоочистки, центрифугирования и сушки в процессе организации взаимодействия автоматической системы управления кипящим слоем ANDRITZ с разработанной системой управления технологическим транспортом и автоматизированная система диспетчерского контроля. В результате модернизации производительность предприятия увеличилась более чем на треть, а качество выпускаемой продукции значительно возросло.

Еще один успешный проект - разработка и внедрение современной системы виброзащиты и диагностики турбогенераторов ОАО «Мозырьсоль», что обеспечило надежную работу установки, своевременное представление необходимой оперативной информации и возможность ретроспективного анализа ее работы за выбранный период времени.

- ОДО «АВЕКТИС» - многовекторный системный интегратор, ведущая компания в своей области. Какие направления кроме АСУ ТП считаете наиболее перспективными?

- Наша стратегия в последние годы заключалась в полном перепозиционировании, в рамках которого проведен ребрендинг компании. В итоге «АВЕКТИС» стал многовекторным.

Сегодня мы предлагаем клиентам эффективные решения по интегрированным системам безопасности, аудиовизуальным мультимедийным системам, системам управления потоками клиентов, digital-навигации в культурных, торговых и развлекательных центрах, вокзалах и аэропортах, системы управления территорией (YMS-системы) для логистических центров и складов, решения инженерной инфраструктуры центров обработки данных.

Алексей ВЛАДИМИРОВ