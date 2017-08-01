Пришли, чтобы остаться навсегда

Всю свою историю, начиная с 1941 г., предприятие ремонтировало различные типы авиационной техники, а с конца 70-х гг. прошлого века 558-й авиаремонтный завод стал специализироваться на ремонте Су-17 (Су-20, Су-22).

Павел ПИНИГИН, директор ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»

Авиатехника поставлялась не только в Вооруженные Силы СССР, но и в дружественные страны. Поэтому с загрузкой мощностей проблем не было: в Барановичах ремонтировали до 180 самолетов в год, а предприятие считалось головным в отрасли.

После распада СССР в 1991 г., когда стали обрываться производственно-кооперационные связи, объем ремонтов упал в разы… Было понятно, что нужно искать заказы за рубежом. Минобороны Беларуси пошло навстречу, предоставив предприятию полную самостоятельность во внешнеэкономической деятельности.

По решению государственных органов 558-й завод первым на территории бывшего СССР начал осваивать ремонт многоцелевого высокоманевренного всепогодного истребителя Су-27. В 1993-1994 гг. был освоен ремонт штурмовика Су-25, многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29 и легкого транспортного самолета Ан-2. В 2003-2005 гг. к ним добавились вертолеты Ми-8 и Ми-24.

- Предоставленные Министерством обороны права позволили предприятию не только удержаться на плаву, но и освоить ремонт новых типов авиационной техники, - подчеркнул директор ОАО «558 Авиаремонтный завод» Павел ПИНИГИН.

Самостоятельность стала «спасательным кругом», который помог сохранить коллектив. К тому же работа напрямую исключила ненужное бюрократическое звено, материально не взаимосвязанное с конечным экономическим результатом. Все свободные денежные средства направлялись на приобретение необходимой документации, развитие предприятия, материальную поддержку работников.

В тяжелое для завода время персонал отправляли в зимний оплачиваемый отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. За счет этого удалось не только сохранить основной костяк коллектива, но и приумножить его. Если тогда общая численность предприятия составляла 1,3-1,4 тыс. человек, то сегодня на нем работают более 2 тыс. Не прервалось и сотрудничество с ремонтными заводами и предприятиями, производящими комплектующие изделия к летательным аппаратам.

- Удалось сохранить партнерские связи, - вступил в разговор главный инженер - заместитель директора завода Андрей ТУЧИН. - Несмотря на то что на рынке услуг по ремонту военной техники мы конкуренты, антагонизма во взаимоотношениях с коллегами нет и быть не может.

Подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (Россия), которая занимается разработкой, производством, гарантийным и сервисным обслуживанием, ремонтом авиационной техники гражданского и военного назначения. Аналогичный договор заключен с холдингом «Вертолеты России» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») - это одна из немногих компаний в мире, обладающая возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.

Без взаимодействия с этими крупнейшими корпорациями сегодня невозможно качественное планирование и исполнение контрактов по ремонту авиатехники, так как в их состав входит большинство предприятий, производящих комплектующие и также занимающихся капитальным ремонтом авиакомпонентов.

От самостоятельности - к уникальности

В отличие от ремонтных предприятий России и Украины, которые работают с заказчиками не напрямую, а через посредников в лице спецэкспортеров, ОАО «558 АРЗ» сохранил самостоятельность. И действительно, зачем менять то, что хорошо, а главное эффективно работает? В последние годы предприятие вкладывало средства не только в перевооружение производственных мощностей, повышение квалификации персонала, качество оказываемых услуг. Главное приобретение - имя, которое известно сегодня всему миру, как бы пафосно это не звучало.

Авиационная техника - штучное производство, требующее особого подхода к качеству работы и организации производственного процесса. Именно безопасность стоит во главе угла сложнейшего производственно-технологического комплекса. Не зря ведь говорят, что история авиации писалась кровью.

На заводе есть отдельное направление - модернизация серийных образцов техники, выпущенной в разные годы. Морально устаревающие компоненты заменяют современными аналогами, а объемы модернизации зависят от пожеланий и возможностей заказчика.

Модернизация требует несколько иных подходов к работе, чем капитальный ремонт. Поэтому на предприятии создана специальная структура, отработана нормативная база и подготовлены специалисты. Экономический эффект от этого направления сопоставим с ремонтом авиационной техники.

Сегодня предприятие выполняет капитальный ремонт и модернизацию авиационной техники не только для Беларуси, но и для более чем 30 стран мира. Выполняет на экспорт около 90% заказов. Однако область ремонта авиационной техники постепенно сужается, так как самолетов и вертолетов выпускается все меньше. Например, россияне свою технику ремонтируют у себя. Крупные заказчики, такие как Китай, Индия также стараются обходиться собственными силами. Чтобы быть привлекательнее, ОАО «558 АРЗ» предлагает партнерам комплексные услуги: ремонт, сервис и обучение специалистов. Такой подход приносит свои плоды.

Расширяя сферу детальности и приобретая новые навыки, ОАО «558 АРЗ» решило заняться новой тематикой - конструированием и производством беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Направление сложное в части коммерциализации ввиду высокой конкуренции на рынке, но приобретение новых возможностей и опыта существенно расширяет потенциал предприятия.

Завод выпускает 6 типов беспилотных авиационных комплексов различного назначения, однако на этом не останавливается, поскольку сфера применения БЛА постоянно расширяется и спрос на них остается стабильным.

В 2014 г. начали реализацию нового проекта: производство авиационных компонентов для гражданского самолетостроения, поскольку это одна из самых динамично развивающихся отраслей промышленности. В 2015 г. был введен в эксплуатацию цех производства авиакомпонентов площадью более 2160 кв. м, оснащенный самым современным и высокотехнологичным оборудованием, ориентированным на выпуск крупногабаритных элементов конструкций.

Быть лучшими. Без всяких оговорок

Иначе говоря, нужно заниматься тем, что дает реальную прибыль сегодня и будет приносить ее в будущем. Поэтому руководством ОАО «558 АРЗ» поставлена задача стать не просто одним из лучших в отрасли, а самым лучшим предприятием. Без всяких оговорок. О том, что эта сложная задача успешно выполняется, говорят следующие факты.

Во-первых, завод по объему ремонтов авиационной техники стал безоговорочным лидером отрасли. Во-вторых, идет впереди и в освоении современных технологий, производственных процессов, приобретении новых навыков. В-третьих, впечатляет широчайшая гамма ремонтируемой техники. Ни один из аналогичных авиаремонтных заводов не имеет этого в силу различных причин.

Немаловажно, что все новации осуществляются за счет собственной прибыли, без использования бюджетных средств. Поэтому предприятие с уверенностью смотрит в будущее. Постоянный анализ ситуации на рынке позволяет производить точечные инвестиции, которые расширяют технологические возможности завода.

К примеру, предприятие самостоятельно ремонтирует до 90% комплектующих деталей, но ситуация на рынке постоянно меняется. Постоянный анализ цен, востребованность тех или иных услуг, стоимость их освоения и т.п. катализируют процесс принятия важных инвестиционных решений. Так, ранее один из важных узлов самолета - коробка самолетных агрегатов (КСА) ремонтировался по кооперации. Анализ изменения цен на данную услугу показал, что в сопоставимых величинах ее стоимость в последние годы выросла почти в 5 раз. Только после полного изучения потребностей рынка было принято решение об инвестициях в освоение ремонта КСА в сумме, превышающей 2 млн долл., которые окупились в течение года. Сегодня уже отремонтировано более 50 агрегатов, и спрос на данный тип услуги не снижается.

Такой вдумчивый подход, тщательное планирование инвестиций способствуют реализации главных целей любой коммерческой организации - повышению экономической эффективности и обретению дополнительных конкурентных преимуществ на рынке.

К сожалению, эти основополагающие принципы почти не коррелируют с белорусской действительностью. Поскольку у нас все предприятия, независимо от отраслевых отличий, должны выполнять одни и те же плановые показатели, в том числе и по освоению инновационной продукции.

ОАО «558 АРЗ» ежегодно осваивает ремонт новых изделий, расширяет номенклатуру ремонтируемой техники, так как на смену старым образцам приходят новые летательные аппараты. При этом руководству постоянно приходится искать приемлемый баланс интересов с партнерами, потому что в авиации иначе нельзя прожить и дня. А 558-й завод намерен остаться в этом бизнесе навсегда.

Александр ГАЛЬКЕВИЧ