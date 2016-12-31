Сплав опыта и технологий

ОАО «Лесохимик» ежегодно увеличивает объемы выпускаемой продукции, максимально используя производственные мощности и вводя в строй новое оборудование.

Александр ЯКУШЕНКО, управляющий ОАО «Лесохимик»

- В Беларуси лесохимическую отрасль представляет только наше предприятие, единственное на постсоветском пространстве, - отметил руководитель ОАО «Лесохимик» Александр Якушенко. - Основным производственным сырьем служит живица сосновая, заготовкой которой занимается 5 производственных участков: Борисовский, Слободской, Ганцевичский, Быховский и Мозырский. 80% выпускаемой продукции мы экспортируем в Российскую Федерацию, Казахстан и страны Евросоюза.

Продукция ОАО «Лесохимик» весьма востребована в нефтехимической, целлюлозно-бумажной, резинотехнической, лакокрасочной, кабельной, машиностроительной, автомобильной и деревообрабатывающей отраслях. Товары промышленного назначения используются в фармацевтике и медицине, парфюмерии и пищевой отрасли, при изготовлении шин и в дорожном строительстве.

Борисовское предприятие также активно развивает производство товаров народного потребления. Отечественные покупатели давно оценили достоинства антисептиков и растворителей, скипидара и олифы, древозащитных составов, стеклоомывающих жидкостей, тосола, преобразователя ржавчины, водорастворимых полимеров и др. под торговыми марками «Майстар» и «КвадроТек».

Коллектив постоянно расширяет ассортимент новой продукции для различных отраслей. Поставлено на поток производство эфиров канифоли, применяемой в лакокрасочной промышленности, при изготовлении термопластиковых красок и мастик для дорожной разметки. Проведена большая исследовательская работа по получению твердых нефтеполимерных смол, предназначенных для повышения износоустойчивости автомобильных шин и резинотехнических изделий. Запланирован выпуск соснового масла, применяемого в ароматерапиии, косметическом производстве и бытовой химии.

С апреля 2016 г. предприятие реализует инвестиционный проект по созданию производства по глубокой переработке канифоли и скипидара с увеличением объемов добычи живицы сосновой до 8 000 т, направленный на расширение производственно-технической базы. Проект позволит не только создать новые рабочие места в малых городах и сельской местности региона, но и обеспечить выполнение программы по импортозамещению.

Как рассказал руководитель предприятия, есть проблемные вопросы по реализации проекта, связанные с увеличением объемов заготовки живицы. Так, вступление в силу с 31.12.2016 г. нового Лесного кодекса Беларуси втрое сократило сырьевую базу за счет исключения приспевающего древостоя из лесного фонда, пригодного для подсочки. Спелых и перестойных насаждений не хватает для полной загрузки производственных мощностей. Выделение в 2017-2018 гг. дополнительного лесного фонда для обеспечения сырьем нормальной деятельности ОАО «Лесохимик» взято на контроль правительством Беларуси.

К сожалению, 2017 г. принес новую масштабную проблему - усыхание сосновых насаждений, вызванное массовым заражением древостоев вершинным короедом. С начала года вредители успели вывести из строя около 750 га лесфонда, задействованного в подсочке. Сейчас ОАО «Лесохимик» совместно с концерном «Беллесбумпром», Министерством лесного хозяйства изыскивают способы решения данной проблемы.

Несмотря на все трудности, коллектив предприятия готовится достойно встретить профессиональный праздник - День работников леса, отмечаемый в этом году 17 сентября.

Борис АЛЕКСЕЕВ