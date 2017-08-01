Страна «осмысленного хаоса»

Главное, что можно привезти из Индии - это впечатления. Того, что вы увидите там, вы не увидите больше нигде! Об этой стране сложно составить однозначное мнение, с которым согласилось бы большинство путешественников. У всех, побывавших здесь, остаются собственные впечатления, порой - диаметрально противоположные.

Здесь каждый ищет и находит свою Индию - будь то величественные пики Гималаев, джунгли Карнатаки, дворцы Раджастана, столица Болливуда Мумбаи, или пляжи Гоа. Знаменитый британский писатель индийского происхождения Салман Рушди как-то назвал свою родину страной осмысленного хаоса. Возможно, так оно и есть.

В золотом треугольнике…

Большинство поездок в Индию начинаются со столицы - Дели. Собственно, столицей является Нью-Дели - один из районов этого мегаполиса. А вообще, по данным переписи 2011 г., в Дели проживают 21,75 млн человек! Город (особенно старая его часть) первоначально производит впечатление сумасшедшего дома, из которого хочется поскорее сбежать. Так что гулять по нему - развлечение не для тех, кто не любит грязи, скученности и толкотни. Хотя многие считают, что именно этот город да, пожалуй, еще Мумбаи - и есть настоящая Индия. Местные базары по праву - одни из самых колоритных в стране. А делийские рестораны - квинтэссенция индийской кухни.

Здесь есть что посмотреть и любителям истории. Например, грандиозный Красный форт - крепость-дворец, строительство которого завершилось в 1648 г., когда шах Джахан перенес сюда столицу империи Великих Моголов из Агры. Кстати говоря, большинство грандиозных памятников архитектуры в стране относятся именно к этому периоду индийской истории. Или - Ворота Индии. Это арка наподобие парижской, которая возведена в память о 90 тыс. индийских солдат, погибших в войнах во времена британского владычества. Также современным, но от этого не менее впечатляющим является Акшардхам - самый большой индуистский храм в мире. Он построен из розового песчаника и мрамора без использования стали и бетона. Туристам стоит посетить и Бангла Сахиб - наиболее известный храм сикхов. Сикхи представляют собой почитаемое в стране ответвление индуизма, и эту религию исповедует около 20% населения. На территории храма расположен пруд, вода в котором считается святой.

Впрочем, индийская столица - лишь небольшая часть так называемого «золотого треугольника», который включает в себя еще два красивейших исторических города - Джайпур и Агру. Джайпур (штат Раджастан) знаменит прежде всего своим «розовым городом», а также тем, что исторически является местом проживания махараджей - династии наследных индийских князей, правивших ранее значительной частью страны. Сегодня махараджи, конечно, не обладают полноценной властью, но, учитывая приверженность индийцев вековым традициям, их влияние в обществе по-прежнему велико. К их мнению прислушиваются и простые люди, и религиозные деятели и даже представители органов государственного управления.

Одной из самых ярких достопримечательностей Джайпура является Дворец Ветров. Его изысканный фасад, похожий на корону, обрамляют 593 окна и множество резных балкончиков. Это излюбленное место для фотосессий и селфи. Неподалеку - включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО обсерватория Джантар Мантар, построенная в начале XVIII в. Это уникальный объект, позволяющий с большой точностью вычислять время (здесь находятся самые большие действующие часы в мире диаметром 27 м), рассчитывать траектории движения планет и производить другие сложные вычисления. Правда, сегодня индийцы чаще пользуются возможностями обсерватории для таких прозаических целей, как составление гороскопов или определение благоприятного времени для свадьбы. Завершая рассказ о Джайпуре, нельзя не упомянуть о «Янтарном форте» - крепости-дворце махараджей, возведенной на высоком холме, украшенной мозаиками, полудрагоценными камнями, резными элементами. Интересно, что попасть туда можно только… на слонах, которые курсируют от нижней точки долины до главного входа в комплекс. Впрочем, так даже интереснее, хотя это по сути является закамуфлированной данью местным предпринимателям.

О «сокровищах Агры» мы все знаем, благодаря произведениям Конан Дойла. На самом деле этот город известен одним из «чудес света» - знаменитым мавзолеем Тадж Махал. Существует красивая легенда, которая, как говорят историки, не очень расходится с реальными фактами, о том, что мавзолей построил легендарный повелитель великой империи шах Джахан в память о своей любимой жене. Его строительство началось в 1632 г. и велось 22 года. около 20 тыс. мастеров строили этот комплекс с использованием золота и серебра, драгоценных камней и белого мрамора. Говорят, что шах собирался возвести на противоположном берегу реки такой же мавзолей для себя, только черного цвета, но не успел. Его сверг собственный сын и заточил во дворце в покоях, откуда был виден Тадж Махал. До самой смерти безутешный шах часами просиживал у окна, глядя на мавзолей и вспоминая свою жену.

…и за его пределами

К «золотому треугольнику» не относятся еще два исторических объекта, которые тем не менее стоит обязательно посетить. Во-первых, город-призрак Фатихпур Сикри, построенный более 300 лет назад императором Амбером в честь рождения своего сына и наследника. Однако спустя всего 16 лет после завершения строительства случилось событие, которое сделало невозможным проживание людей в этом дворце - отсюда полностью ушла вода! Сегодня здесь лишь ветер кружит между величественными, давно покинутыми сооружениями. Второй объект - храмовый комплекс Кхаджурахо, знаменитый своими резными сценами из Камасутры. Он был сильно поврежден во время землетрясения, но позднее частично восстановлен и является одним из любимых мест туристов.

Еще одно направление, которое можно включить в программу посещения страны - Джамма и Кашмир. Эта северная территория - совсем нетипичная Индия. 67% населения здесь составляют мусульмане, еще некоторую часть - буддисты, поэтому штат до сих пор является предметом территориального спора с Пакистаном и Китаем. И первое, что бросается в глаза в местных городах и аэропортах - обилие военных патрулей и расквартированных воинских частей.

Штат почти полностью расположен на западных отрогах Гималайских гор и интересен любителям горных восхождений, рафтинга и просто пешеходного трекинга по живописным склонам. Его восточная часть - Ладакх является «перекрестком» исторического Шелкового пути. И сегодня отсюда идут потоки грузов в Китай, Среднюю Азию и обратно. Столица Ладакха г. Лех, расположенный на высоте 3500 м, - традиционное место сбора экспедиций альпинистов из разных стран мира. Здесь можно увидеть своего рода мини-Тибет с буддийскими ступами, одна из которых - Шанти ступа - входит в число самых известных и красивых в мире. Над городом на скале расположены живописные руины королевского дворца, а сам Лех - это большой базар, где предприимчивые торговцы продают все, что можно и нельзя, как в магазинчиках и палатках, так и просто на улицах. Очень интересное зрелище для тех, кто не был в Тибете и Непале.

Непутевые заметки

Понятно, что любовь к Индии досталась нам в наследство от советского прошлого: мультфильм «Маугли», знаменитый чай с тремя слонами на этикетке, кинофильмы, в которых блистали Радж Капур, Амриш Пури, Митхун Чакраборти, и, конечно «каста йогов - странная из каст», о которой пел Владимир Высоцкий… Но, к счастью или к сожалению, реальная Индия совсем не похожа на эти романтические воспоминания детства, и жизнь здесь имеет очень мало общего со сценариями болливудских кинопроизведений. К этому нужно быть готовым при планировании поездки в эту страну, чтобы она не обернулась разочарованием.

Первая неприятность, которая подстерегает вас здесь - это климат. Мы сейчас не будем говорить о Гоа, поскольку пляж - он и в Индии пляж. Слетать на Гоа и говорить, что видел Индию - это как пытаться составить впечатление о Литве по посещению «Акрополиса». В «настоящей» Индии неправильно выбранное время способно испортить все путешествие. Высокий туристический сезон в континентальной и южной частях страны длится с октября по март. Температура воздуха днем - 25-30°C, ночью - от +20 до +25°C. В Дели и северных штатах в декабре-январе даже прохладно, и средняя температура в эти два месяца составляет около +13°C. А вот с апреля по июнь поездку лучше не планировать, так как температура в этот период может достигать 35-45°C. В такую жару вода в бутылке становится теплой уже через 5 мин пребывания на улице. Потом начинается сезон дождей, что также вряд ли обрадует вас.

Вторая особенность, которую нужно учитывать при посещении Индии, это специфические требования к гигиене. Даже опытные туристы признаются, что такой антисанитарии, как в этой стране, они не видели никогда! Представьте себе типичные картинки индийской жизни: торговый лоток на улице, где продают лепешки или еще что-то съестное, а вокруг него - куча мусора, рядом - уличный туалет и ручеек с нечистотами… Или вы останавливаетесь в отеле 5*, где внутри все сияет - лужайка, фонтанчики, персонал в ливреях… А прямо за забором - грандиозная свалка, в которой роются бездомные, собаки и «священные» коровы. Отчего так повелось - трудно сказать, но это факт. Возможно, виновато воспитание: даже внешне прилично выглядящие люди не считают нужным поддерживать чистоту. На наших глазах при осмотре дворца хорошо одетый папаша-индиец с ребенком выпил воду и тут же бросил пустую бутылку прямо посреди площади. Возможно, все дело в сохраняющихся традициях, согласно которым убирать мусор должны только представители низшей касты.

Как бы там ни было, в Индии вы должны тщательно соблюдать правила гигиены: стараться ни до чего не дотрагиваться руками без крайней необходимости, пить только бутилированную воду, очень тщательно мыть перед употреблением фрукты и овощи, всегда иметь с собой гигиенические салфетки и асептические гели. Кстати, местная еда - еще одно испытание для туристов. Во-первых, очень мало мясных блюд - как правило, только курица и баранина. В основном кухня вегетарианская, в целом очень вкусная, но часто для европейцев непривычно острая. Поэтому если видите в меню рисунок перчика или приписку spicy, то будьте уверены: это реально очень остро! Еще одно наблюдение: даже в приличных отелях зачастую совершенно не умеют готовить хороший кофе или вообще предлагают растворимый. А вот чай, наоборот, весьма неплох - особенно с молоком, что, вероятно, можно отнести к «темному прошлому» времен английского владычества.

И напоследок еще несколько советов. Транспорт для туристов здесь развит неплохо - недорогое такси, моторикши или тук-туки, достаточно большая автобусная сеть. В железнодорожном сообщении есть комфортабельные вагоны 1-го класса с кондиционерами и хорошим обслуживанием. Все расчеты - только в местной валюте, рупиях. Обменять валюту лучше заранее в крупных городах и в рабочие дни. Причем предпочтительнее доллары, имеющие более выгодный курс, так как с оплатой карточками вне основных туристических центров могут быть проблемы.

Что касается сувениров, то везти отсюда почти нечего. Ковры ручной работы стоят дорого - с нас за ковер размером 2х3 м просили почти 1200 долл. Пожалуй, неплохой вариант - кашмирские платки и шали, серебро, драгоценные камни, изделия из слоновой кости, чай, статуэтки одного из тысячи местных богов (например, Ганеша, который приносит успех в бизнесе и жизни, хранит семейный очаг). При этом торговаться можно и нужно везде, поскольку стартовые цены для местных и туристов порой отличаются в разы. Ну и, конечно, главное, что можно привезти из Индии - это впечатления. Того, что вы увидите в этой стране, вы не увидите больше нигде!

Константин КОРЖЕВИЧ