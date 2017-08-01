«Криница»: к новым истокам

В 2017 г. ОАО «Криница» третий год подряд показывает положительные результаты работы, презентовав накануне новую флагманскую линейку продукции и ребрендинг компании.

Александр Кижук, генеральный директор ОАО «Криница»

Справка «Директора» Компания «Криница» - крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли Беларуси, на котором сегодня трудится 1 тыс. человек (в 2014 г. - 1 350). С 1975 г. «Криница» выпускает пиво, квас, безалкогольные напитки и пищевые концентраты. В ассортиментном портфеле компании - 10 брендов пива, 3 из которых в 2017 г. получили 3 награды за превосходный вкус. Предприятие варит 19 собственных марок для торговых сетей Беларуси и зарубежья, а также производит пиво по лицензии международных компаний Anadolu EFES и König Ludwig International Gmbh & Co KG. Производственные мощности после модернизации в 2010 г. позволяют выпускать до 240 млн л продукции в год.

Славные традиции + новые подходы

В I полугодии 2017 г. компания увеличила производство пенного напитка по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 24,7% - более 82 млн л, а поставки на экспорт выросли на 55,3% - до 36 млн л. Рентабельность продаж составила 9%, а средняя зарплата в июле на головном предприятии - 930 руб.

В Беларуси объемы продаж у «Криницы» практически остались на прошлогоднем уровне. На внутренний рынок, помимо снижения покупательской способности населения, в этом году также повлияла неблагоприятная для сезонной продукции погода.

Вместе с тем компания стабильно удерживает свою долю на отечественном рынке. Так, по данным Белгоспищепрома, в I полугодии 2017 г. доля ОАО «Криница» по объему производства среди белорусских компаний составила 34,4%, а по объему реализации - 24,6%.

«С начала года компания уже произвела более 96 млн л пива, превысив прошлогодние показатели. Увеличение объемов продаж произошло за счет экспортных поставок - 30% общего объема реализации, - отметил генеральный директор ОАО «Криница» Александр КИЖУК, который возглавил компанию в апреле 2014 г., когда она переживала не лучшие времена…

К тому времени Александр Евгеньевич был одним из самых молодых руководителей предприятий отрасли, став в 30 лет генеральным директором ОАО «Лидапищеконцентраты». Так что накопленный в Лиде практический опыт и новаторские наработки весьма пригодились ему после назначения на новую должность в столице.

Справка «Директора» А.Кижук окончил факультет бизнеса и права Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (2005) и факультет международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси (2009). А в 2017 г. получил степень магистра бизнес-администрирования в БГУ. По результатам работы компании и уровню личной активности и подготовки генеральный директор ОАО «Лидапищеконцентраты» А.Кижук вошел в рейтинг эффективных директоров-2013 (промышленные и строительные компании) по версии журнала «Директор». «К сожалению, внутренний рынок третий год не показывает особого роста, а конкуренция становится все жестче. Поэтому мы решили сделать упор на экспортном направлении», - отметил руководитель компании «Криница». - Это заставляет применять новые подходы в маркетинговой политике. Особая забота - повышение качества продукции, способ ее продвижения на рынок, распространение и подача рекламы».

Сегодня продукция «Криницы» экспортируется в 15 стран на 4 континентах: Россия, Китай, Монголия, Украина, Польша, Израиль, Австралия, Новая Зеландия и др. С недавних пор пиво (особым спросом в этом сезоне пользуется классика - «Жигулевское»), а также квас «Старажытны» и «Лето 988» по достоинству оценили и в славящейся давними традициями и пивоварами Германии. С весны приобщиться к белорусскому квасу смогли и в США, он продается в «русских» магазинах по всей стране.

С начала 2017 г. внешние поставки «Криницы» увеличились более чем в 1,5 раза. Основные рынки сбыта - РФ и страны Балтии. Продукция предприятия продается в крупных российских торговых сетях и литовской сети Maxima, для которой также производится продукция под ее собственной маркой.

Качество - превыше всего

С тех пор как в 1975 г. с конвейера крупнейшего предприятия отрасли (тогда еще Минского пивзавода №2) сошла первая бутылка пенного напитка, изменилось немало. Одно осталось неизменным - качество продукции, выпускаемой под известным далеко за пределами Беларуси брендом «Криница».

Вот уже пятый десяток лет компания верна традициям производства натуральной продукции - без консервантов, красителей и ароматизаторов. А особого вкуса пенного напитка здесь достигают за счет сочетания высококачественного сырья и подбора необходимых технологических параметров в производственном процессе. В 2010 г. на предприятии проведена масштабная реконструкция, которая позволила увеличить технические мощности с 18 млн до 24 млн дал пива в год.

«По уровню технической оснащенности наша компания и сегодня не уступает многим мировым производителям, - отметил А.Кижук. - Все основные процессы на заводе автоматизированы, что позволило выйти на новый уровень качества продукции, повысить производительность, минимизировать вредные воздействия на окружающую среду и обеспечить дополнительные возможности для энерго- и водосбережения».

В соответствии с мировыми стандартами модернизирован и цех розлива, где установлены 5 производственных линий: 2 - в ПЭТ-бутылки, по одной - в стеклянные бутылки, алюминиевые жестяные банки и кеги. К слову, ОАО «Криница» - единственное в Беларуси пивоваренное предприятие, имеющее линию розлива в жестяные банки, которой с 2014 г. пользуются все отечественные заводы отрасли. Оснащенная современным оборудованием лаборатория строго контролирует все стадии производства, начиная от воды и заканчивая готовым продуктом.

На предприятии внедрены и постоянно совершенствуются системы управления качеством, пищевой безопасностью, охраны окружающей среды и труда на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009, 1470-2004 (НАССР) и ISO 22000:2005.

С прицелом на гурманов

«Криница» ежегодно представляет новую продукцию, в которой сочетаются мировые технологии производства, оригинальная рецептура, натуральные ингредиенты и белорусские традиции.

Так, прошлым летом компания представила новый продукт - проект «Пивная карта», созданный совместно с домашними пивоварами и авторами, регулярно пишущими о пиве. Он позволяет «путешествовать» по традиционным сортам разных стран.

Линейку лимитированных партий необычных для Беларуси сортов пива открыл American Pale Ale, который впоследствии был усовершенствован и выпущен повторно. Позже к нему добавился темный бельгийский Dubbel. Летом 2017 г. третьим в линейке стало традиционное британское пиво - Mosaic IPA. Все сорта сварены по оригинальным рецептурам.

Недавно главные пивовары «Криницы» Николай Царюк и ресторана - пивоварни «Друзья» Александр Жданович объединились ради выпуска нового белого пшеничного сорта в линейке «Пивная карта» - CARTE BLANCHE.

«Запуском нового продукта мы хотим способствовать разнообразию пивного рынка в стране и развитию культуры пития. Для формирования этой линейки нам очень важно мнение потребителей о новинке. 1-2 раза в год будем выпускать новый сорт лимитированной партией. Особенно полюбившиеся потребителям стили будут изготовляться повторно. Таким образом, у потребителя есть реальный шанс голосовать за продукт», - отметил на презентации руководитель ОАО «Криница», которого можно часто увидеть на подобных мероприятиях, способствующих рекламе и продвижению родного бренда.

К 950-летию белорусской столицы компания выпустила лимитированную серию «Легенды Менску», разработав нестандартную упаковку для сорта «Крынiца Прэмiум». На упаковках - сюжеты из трех наиболее известных легенд: о Менеске - основателе Менска («Каменныя млыны Менеска»), Белой Пани Ядвиге Любанской («Таямніцы Лошыцкай сядзібы») и привидении мэра в городской ратуше («Прывід мясцовай ратушы»).

В «Кринице» не боятся экспериментов, активно сотрудничая с зарубежными коллегами. Например, в результате взаимодействия с чешским Научно-исследовательским институтом пивоварения и соложения под руководством Мартина Слабы появился бренд Stara Pivnice, а благодаря владельцу бренда Кальтенберг - Его Королевскому Высочеству Принцу Люитпольду фон Байерну в Минске прошла презентация двух новых сортов пива: нефильтрованного пшеничного и ячменного Kaltenberg. Это событие ознаменовало второе десятилетие сотрудничества «Криницы» с партнерами из Германии, благодаря которому не только удалось познакомить белорусов с новыми сортами баварского пенного напитка, но и создать основу для еще более тесной и плодотворной работы.

На головном предприятии также выпускают по классической технологии квас двух сортов - «Старажытны» и «Лето 988», питьевую воду, сухие пищевые концентраты: гранулированный напиток «Цевита», быстрорастворимое какао, различные желе и кисели. На производственном участке в Несвиже - безалкогольные напитки: «Дюшес», «Буратино», «Крем-сода», «Лимонад» и «Барбарисовый аромат».

На предприятии также изготавливают лицензионную продукцию баварского качества по самым жестким требованиям. Это работает на имидж и обогащает специалистов «Криницы» ценным опытом, позволяет разнообразить ассортимент компании, радовать истинных любителей пенного напитка.

Губит людей не пиво…

По прогнозам «Гильдии пивоваров» Беларуси (кроме ОАО «Криница» в нее входят крупнейшие компании отрасли, составляющие более 95% рынка), в этом году ожидается рост экспорта пива на 10-15%.

Согласно мнению исполнительного директора союза «Гильдия пивоваров» Владислава СКРЕБЦОВА, у представителей отрасли сложился конструктивный диалог с властью. Поэтому спада рынка не будет, но и рост планируется минимальный - до 3% в год. Хотя объем отечественного экспорта может быть больше, сейчас модернизируются несколько предприятий. Например, в России за последние 3-4 года закрылись 14 предприятий, а у нас все заводы стабильно работают, увеличивается количество производителей в сегменте мини-пивоварен.

Однако для дальнейшего расширения пивного рынка в стране необходимо рассмотреть вопрос роста сегмента в целом. Это касается не только пива, но и слабоалкогольных напитков (вина, сидры и пунши). Поэтому в части налогообложения «Гильдия пивоваров» выступает за симметричное изменение ставок акцизов на крепкий и слабый алкоголь.

«Для развития отрасли надо повышать пивную культуру населения, - отметил А.Кижук. - Например, не согласен с распространенным стереотипом о том, что употребление пива пагубно отражается на фигуре человека. На самом деле его калорийность невысока: в среднем в 100 г напитка содержится 45 ккал. Видимо,основная причина - в низкой культуре потребления этого продукта».

«В «пивном животе» следует винить не сам напиток, а закуски, - добавил главный пивовар «Криницы» Николай ЦАРЮК. - В странах с развитой культурой пития его употребляют как самостоятельный напиток или с низкокалорийными закусками. А наши соотечественники предпочитают различные чипсы, сухарики и т.д., а потом удивляются, увидев себя в зеркале…»

Не случайно на предприятии в последние годы активно развивается производственный туризм. Многим интересно увидеть, как и из каких компонентов варится пиво, поэтому крупнейший завод страны предоставляет такую возможность всем желающим. Развитие этого направления способствует повышению имиджа «Криницы», росту продаж, а также развенчиванию бытующих в отношении белорусских пивоваров стереотипов.

Высокой миссии верны

До конца года компания «Криница» планирует сохранить существующую динамику по экспортным поставкам, а по белорусскому рынку выйти на уровень прошлого года.

«Мы продолжим оптимизацию производственных и маркетинговых процессов, чтобы сохранить прибыльную работу предприятия. Это было и будет стратегической задачей на ближайшие годы.Как и останется прежней миссия компании: «Стремясь удовлетворить высокие требования наших потребителей, мы искренне желаем превзойти их ожидания. Все, что мы делаем, мы делаем для потребителя!», - подытожил руководитель ОАО «Криница» А.Кижук.

Борис Алексеев