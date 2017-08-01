Западные ворота страны

Брестская область славится не только одноименной крепостью-героем и Беловежской пущей - символами Беларуси, но и развитыми промышленностью и сельским хозяйством.

Анатолий ЛИС, председатель Брестского облисполкома

Экономический потенциал

По итогам 2016 г. Брестская область вышла на лидирующие позиции в республике по многим ключевым показателям: темпу роста валового регионального продукта (ВРП), производительности труда по ВРП, промышленного производства, сельского хозяйства и розничного товарооборота, экспорта товаров и услуг в целом, подрядных работ, выполнению задания по вводу жилья, в том числе с господдержкой, трудоустройству граждан на новые рабочие места, прямым иностранным инвестициям на чистой основе и энергосбережению.

Хорошая динамика развития сохраняется и в этом году: по итогам I полугодия область занимает 2-е место (после Минской) по темпам роста ВРП - 102,1%. Этому способствовала успешная работа промышленности и сельского хозяйства, которые прибавили на 5,4 и 3,4% соответственно. Надо отметить положительные результаты в строительной отрасли: темп роста строительно-монтажных работ составил 101,9% (2-е место в республике). В эксплуатацию введено более 318,9 тыс. кв. м жилья.

Основу экономического потенциала Брестчины составляют многоотраслевая промышленность, агропромышленный комплекс, организации строительной отрасли и транспортная инфраструктура.

Высокопродуктивное сельское хозяйство предопределило развитие основной отрасли региона - пищевой, которая достигает почти половины объемов промышленного производства. Другие перспективные направления - добыча и переработка местных природных ресурсов и развитие на их основе различных производств.

В ближайшие годы за счет собственных и заемных средств РУПП «Гранит» планирует реализовать инвестиционный проект по разработке карьера на базе месторождения «Ситницкое», который предполагает строительство горно-обогатительного комбината мощностью 9 млн т гранитного щебня в год.

Регион располагает хорошо развитой транспортной инфраструктурой: по его территории проходят два европейских автомобильных транспортных маршрута (Е30 и Е85), железнодорожные магистрали, связывающие Западную Европу со странами СНГ, Балтии и Украиной.

Выгодное географическое положение способствует активной реализации госпрограммы развития логистики, в рамках которой в регионе созданы 5 логистических центров.

В 2017 г. продолжается развитие трансграничного коридора с целью продвижения бренда «Грузовые поезда из Китая в Европу» в соответствии с программой строительства экономического пояса Шелкового пути.

Таким образом, специализация региональной экономики, ее агронаправленность будет сохранена и в будущем, но только на более высоком уровне и при активном развитии всех сопутствующих направлений: перерабатывающей промышленности, экспортной, логистической и туристической деятельности.

Финансовое оздоровление реального сектора

Как и остальные регионы республики, Брестчина испытала последствия мирового финансового кризиса еще в прошлом пятилетии, когда пришлось развиваться в условиях нестабильности обменных курсов белорусского рубля и валюты стран - основных потребителей национального экспорта, адаптации отечественной экономики к работе в новых условиях ЕАЭС.

Негативное влияние кризиса продолжилось и в 2016 г. из-за дальнейшего замедления роста экономик основных внешнеторговых партнеров области, в первую очередь России, сокращения бюджетного финансирования в строительном и агропромышленном секторах и проблем с кредитными ресурсами. В результате экономические показатели области, как и в целом по республике, имели отрицательную динамику: темп ВРП составил - 99,3%.

Для возобновления устойчивого экономического роста региона органы управления всех уровней в рамках Указа №78 в 2016 г. приняли системные меры, которые реализуются и в нынешнем году.

В результате достигнута положительная динамика ВРП, выполняются все ключевые экономические показатели. С начала года наблюдается рост реальной зарплаты, снижается уровень затрат на производство и реализацию продукции по подчиненным государственным организациям.

Сейчас стоит задача - сохранить и нарастить достигнутую положительную динамику по показателям социально-экономического развития области.

Внешняя торговля

Одним из основных факторов благоприятного развития области является активная внешнеэкономическая деятельность, направленная на дальнейшее расширение экспорта и рационализацию импорта, обеспечение сбалансированности торговых операций.

Внешнеторговый оборот в январе-мае 2017 г. достиг 912 млн долл. Положительное сальдо внешней торговли товарами - 287,8 млн, что в 1,7 раза превышает уровень прошлого года. Доля области в общем объеме экспорта республики - 7,7%, импорта - 4,9%.

Сегодня Брестчина развивает торгово-экономическое сотрудничество более чем со 100 странами мира. Основные партнеры - Россия (около 75% экспорта), Германия, Польша, Украина и Китай.

Область удерживает первое место в Беларуси по экспорту сельхозпродукции и продовольствия, обеспечивая более четверти республиканского объема.

Осуществляются поставки в 89 государств мира (в 2016 г. - 74). Открыто 11 новых рынков сбыта: Ангола, Бахрейн, Исландия, Коста-Рика, Люксембург, Малави, Марокко, Мозамбик, Сейшелы, Тайвань (Китай) и Эль-Сальвадор.

Отмечается рост экспорта (без учета организаций республиканского подчинения) в страны ЕС на 7,8% и «дальней дуги» (Африка, Азия (без стран СНГ), Австралия и Океания) на 42,3%.

Одним из приоритетных направлений стало сотрудничество с Китаем. За 5 месяцев 2017 г. поставки увеличились вдвое к уровню соответствующего периода 2016 г., достигнув 4,7 млн долл.

Промышленный комплекс

Брестчина обладает развитым промышленным комплексом - порядка 300 средних и крупных субъектов хозяйствования, на которых занято почти 100 тыс. человек. С учетом субъектов малого бизнеса количество предприятий превышает 1,8 тыс.

Промышленность обеспечивает почти треть ВРП и производит продукции на сумму почти 4,5 млрд долл. в год (более 11% республиканского объема). В 2016 г. рост промышленного производства области составил 3,8%, в этом году - 5,4%.

Как уже отмечалось, исторически сложившаяся аграрная специализация экономики влияет и на структуру областной промышленности, в которой преобладает пищевая и перерабатывающая промышленность - почти половина общего объема промышленного производства.

Существенный сегмент в структуре производства также занимают машиностроение и металлообработка (14,5%), стройиндустрия (5%), легкая промышленность (4,5%) и производство мебели (4,2%).

Сегодня только наш регион в Беларуси выпускает газовые плиты и осветительные электролампы, компрессоры для холодильного оборудования. В области производится около 64% рыбы и морепродуктов, 70% хлопчатобумажных тканей, треть республиканских объемов сыров, свыше 40% фанеры, более половины постельного белья, 34% керамической плитки, 35% железобетонных шпал, более 57% кузнечно-прессовых машин и 54% промышленных вентиляторов.

Далеко за пределами страны известны промышленные бренды Брестчины: «Савушкин продукт», «Санта Бремор», «Гефест», «Пинскдрев», игрушки «Полесье» и др.

За последние годы в области проведено техническое перевооружение мясомолочной и консервной отраслей, реализованы сотни инвестиционных проектов в СЭЗ «Брест», малых населенных пунктах, на ряде крупных предприятий стройиндустрии и в легкой промышленности. Освоены десятки новых видов продукции, в том числе материалы для дорожной разметки, специальные (карамельные и жженые) виды пивоваренных солодов, бытовые электронные счетчики расхода газа, цельновязаные трикотажные изделия и др.

Промышленный комплекс региона успешно решает задачу насыщения товарами внутреннего рынка, а более 30% продукции отправляет за рубеж.

Итоги модернизации

Чтобы конкурировать на рынке и выпускать соответствующую необходимым требованиям и стандартам продукцию, практически во всех отраслях промышленного комплекса Брестской области ведется техническое перевооружение производства. Одними из первых работу в этом направлении начали предприятия пищевой промышленности.

В 2010-2015 гг. созданы новые сыродельные производства в ОАО «Барановичский молочный комбинат» и филиале ОАО «Савушкин продукт» в Пинске, введена в эксплуатацию линия по выпуску сыров полутвердых в ОАО «Березовский сыродельный комбинат», модернизировано сыродельное производство филиалов ОАО «Савушкин продукт» и СОАО «Беловежские сыры», освоены технологии изготовления сыров в форме евроблоков по 15 кг ОАО «Пружанский молочный комбинат». В 2015 г. построен цех по выпуску сыров производительностью 30 т/сут в ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод».

В ОАО «Савушкин продукт» проведены техническое перевооружение и модернизация производства цельномолочной продукции в Бресте. Площадь построенных и введенных в эксплуатацию объектов - 12 тыс. кв. м. Стоимость инвестиционного проекта - 39 млн долл.

Модернизирован убойный цех, расширено отделение сырокопченых и сыровяленых колбас колбасно-кулинарного цеха с установкой камер копчения и созревания, камер сушки в ОАО «Брестский мясокомбинат».

Осуществлялась модернизация и в других отраслях промышленности. Например, в ОАО «БПХО» введено 208 единиц оборудования, что позволило более чем вдвое увеличить производительность, организовать выпуск новых конкурентоспособных видов тканей. ЗАО «Амкодор-Пинск» реализует инвестиционный проект по развитию мощностей с освоением производства инновационной продукции, который увеличит объемы выпуска в 2,7 раза.

В результате проводимой модернизации предприятий износ основных фондов в промышленности сократился с 46% по итогам 2009 г. до 38,2% - в 2016 г. Созданы современные производства, позволяющие расширить ассортимент, обеспечить глубокую переработку сырья и высокое качество продукции.

В 2017 г. промышленные предприятия продолжают модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей.

СЭЗ «Брест»

Более 20 лет назад была создана первая в Беларуси СЭЗ «Брест». Сегодня здесь осуществляют хозяйственную деятельность более 75 резидентов (в том числе 50 - с участием иностранного капитала), организована 21 тыс. рабочих мест. География экспорта охватывает 62 государства мира, отмечен рост поставок продукции в 43 страны.

Доля промышленного производства резидентов СЭЗ «Брест» в общем объеме области достигает около 19%, а по экспорту - 28-30%.

Основным рынком сбыта выпускаемой в СЭЗ продукции остается Россия - порядка 85% всего экспорта (рост - более 32%). Увеличиваются поставки на Украину электроламп, игрушек, рыбной продукции, чулочно-носочных изделий и др. В 1,6 раза вырос экспорт в Польшу и в 1,5 раза - в Казахстан.

С целью наращивания экспорта резиденты СЭЗ занимаются диверсификацией рынков сбыта. В результате удалось увеличить экспорт в Болгарию, Боснию, Венгрию, Грузию, Германию, Латвию, Словакию, США и Финляндию.

Инвестиционный потенциал

На экономику региона работают инвестиции 36 стран мира, превышая полмиллиарда долларов. Наибольшую активность проявляют Россия, Польша, Литва и Германия.

В первую очередь инвесторов интересуют промышленность, торговля и сельское хозяйство. Развитая инфраструктура и выгодное экономико-географическое положение региона - хорошая база для привлечения инвестиций.

Сегодня в области на новых условиях реализуются 38 проектов, в том числе с привлечением иностранных инвестиций. Самые значимые из них: строительство агропромышленного предприятия по убою и переработке беконной свинины мощностью 80 голов в час в Барановичах (ИООО «Белдан»), модернизация в Пинске финишной стадии производства пластин монокремния (СП «КамСил» ЗАО) и создание туркомплекса в районе д. Колбовичи Барановичского района (СООО «ЭкоБелКолбовичи»).

В I полугодии перевыполнен показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе - 39,4 млн долл. (при задании - 30 млн).

Программа поддержки малого и среднего бизнеса

По состоянию на 1 января 2017 г. в области осуществляли деятельность более 10 тыс. микро- и малых организаций, 350 средних и 32,5 тыс. ИП. По этому показателю регион занимает 3-е место в республике (после столицы и Минской области).

Удельный вес налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области превышает 30% и постоянно растет.

В соответствии с госпрограммой «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» к 2020 г. планируется увеличить удельный вес формируемой субъектами МСП валовой добавленной стоимости с 24,4 до 36,7%, занятых в микро-, малых и средних организациях, а также ИП и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике граждан с 29,1 до 39,8%; выручку от реализации продукции, товаров, работ и услуг в общем объеме с 33,6 до 41,5%.

По оперативной информации, в сфере малого предпринимательства создано 6 612 новых рабочих мест, или 60% задания на год.

Более активному развитию предпринимательской деятельности способствует государственная финансовая поддержка. В 2016 г. предоставлены льготные кредиты 12 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 994,5 тыс. руб., в текущем году - 2 субъектам на общую сумму 340 тыс. руб. на организацию новых и развитие действующих производств, в том числе экспортоориентированных и импортозамещающих.

В целях оказания содействия развитию МСП в области созданы 8 центров поддержки предпринимательской деятельности (4 - в Бресте и по одному в Барановичах, Кобрине, Пинске и Столине) и инкубатор малого предпринимательства в Бресте.

Туристическая сфера

За последние годы значительно увеличилась динамика развития туризма. С каждым годом Брестскую область посещает все больше зарубежных гостей, прирост - около 30 тыс. человек. Мы уделяем много внимания развитию туристической инфраструктуры: реконструируем погранпереходы, строим новые современные гостиницы и комплексы.

Помимо известных брендов - Брестской крепости и Беловежской пущи, которую можно посетить без визы в течение трех дней, в области насчитывается 65 музеев и 738 памятников. Есть немало памятных мест, связанных с именами Льва Сапеги, Адама Мицкевича, Тадеуша Костюшко, Николая II, Александра Суворова, Александра Блока, Александра Грибоедова, Петра Климука и др.

В рамках подготовки к празднованию 1000-летия областного центра проводится работа по организации безвизового посещения в течение 5 дней города с прилегающими районами - Брестским, Каменецким и Жабинковским.

Особый интерес представляют новые перспективные виды туризма - военно-исторический, деловой, промышленный и кулинарный.

По-прежнему востребован оздоровительный туризм: 18 санаториев области имеют хорошую лечебную базу.

На Брестчине созданы отличные условия для любителей первозданной природы и охоты: 12 лесхозов, 36 охотничьих угодий.

Динамично развивается экологический туризм, в регионе действуют 343 агроусадьбы. Мощная спортивная база позволяет проводить соревнования самого высокого уровня и активно развивать это направление туризма.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ