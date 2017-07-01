Баланс между риском и надежностью

В долгосрочной перспективе акции и ценные бумаги могут принести значительно большую прибыль, чем недвижимость и депозиты.

Рано или поздно любой человек задумывается об источниках доходов, на которые он будет жить по завершении активного возраста. Безусловно, период активной жизни становится все более продолжительным, и сегодняшние 75 лет все больше становятся близки к прежним 65. Тем не менее старость, как говорится, никто не отменял, и чем раньше мы задумаемся о накоплениях к тому моменту, когда не сможем активно зарабатывать, тем больше будет шансов на успешное решение этой проблемы.

Список вариантов сохранения (а лучше - приумножения) состояния давно известен и включает в себя такие инструменты как банковские депозиты, страхование жизни, покупка недвижимости, инвестиции в предметы искусства, роскоши и ценные металлы, инвестирование на фондовых рынках. Ну, и, конечно, просто cash - наличность, столь любимая в нашей стране, которая на самом деле представляется сомнительным инструментом в свете высокой инфляции, потихоньку «съедающей» наличные денежные накопления.

Страхование жизни и инвестиции в предметы искусства и роскоши можно отнести к заведомо диковинным в нашей стране, поэтому структура сбережений белорусов не поражает новизной. В среднем 60% у нас составляют сбережения в наличной валюте и валютных депозитах, примерно 35% - депозиты в белорусских рублях, остальное приходится на сбережения в наличных белорусских рублях и акции.

Доверительное управление

В рамках процессов монетарной политики, происходящих в стране, депозиты превращаются во все менее привлекательные инструменты: доходность 2-3% в валюте и 10-11% в белорусских рублях привлекает все меньше поклонников. Поэтому на инвестиционном рынке становится все более популярной такая качественно новая услуга, как индивидуальное доверительное управление (ИДУ). Это способ долгосрочного сбережения денежных средств путем инвестирования в инструменты финансового рынка - акции, облигации, паи инвестфондов. Услуги по доверительному управлению позволяют открыть новые выгодные возможности инвестирования свободных денежных средств в ценные бумаги: в акции иностранных компаний или доли в паевых фондах, которые свободно обращаются на ведущих мировых биржах Нью-Йорка, Лондона, Франкфурта, Токио и Москвы.

Применительно к реальности нашей страны это означает помощь банка в инвестировании свободных денежных средств в инструменты фондового рынка. За нее банк взимает определенное фиксированное вознаграждение в качестве оплаты услуг брокера и депозитария. При получении прибыли также оговаривается дополнительное вознаграждение управляющего в зависимости от стратегии инвестирования. В Беларуси предоставление услуги индивидуального доверительного управления декларируется такими банками, как Альфа-Банк, Белагропромбанк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк. В качестве минимального взноса обычно фигурирует цифра в 10 тыс. долл., а более подробную информацию о тарифах и вариантах инвестирования можно найти на сайтах банков.

Различают три вида доверительного управления: полное доверительное управление, управление по согласованию и по приказу.

Разумеется, полученные в ходе доверительного управления доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, при этом банк выступает в качестве налогового агента.

Инвестиции и спекуляции

Любая дальняя дорога начинается с первого шага. Типичная ситуация для большинства новичков - долгие размышления и страхи, связанные с рисками, опасениями «поставить не на ту лошадь», и как результат - упущенные возможности. Добиться успеха в этой деятельности способен лишь тот, кто найдет в себе смелость выйти из пресловутой «зоны комфорта».

Сам термин «инвестиции» предполагает приобретение определенных активов с целью получения прибыли в форме предсказуемых поступлений (дивиденды и проценты) на протяжении длительного времени. Именно продолжительность периода возврата и относительная предсказуемость финансовых потоков отличают инвестиции от спекуляций, когда основной упор делается на значительное и достаточно быстрое изменение курса ценных бумаг в зависимости от тех или иных событий. Зачастую при этом используются ценные бумаги, которые не предусматривают выплаты ежегодных дивидендов или других фиксированных процентов. Спекуляции также носят, как правило, ограниченный во времени характер, тогда как для инвестиций просто не существует этого понятия: их можно держать поколениями и передавать от одного члена семьи к другому.

В качестве уже упомянутого «первого шага» следует прежде всего задуматься о распределении своих сбережений по различным финансовым инструментам - принцип «не класть все яйца в одну корзину» является одним из основополагающих в инвестиционной деятельности. При этом в биржевых операциях следует использовать только свободные денежные средства - в отличие от кредитования, которое часто используется при покупке недвижимости. Потому что в идеале желательно не рассчитывать на вложенные средства в течение нескольких лет - минимально рекомендуемый срок для инвестиций составляет не менее одного года.

Доходный портфель для инвестора

Грамотное построение инвестиционного портфеля начинается с выбора стратегии инвестирования - советчиком здесь должен выступать, прежде всего, трезвый расчет и готовность быть терпеливым. Умеренность в аппетитах и готовность к риску должны идти рука об руку для достижения наиболее оптимального результата. Существует большой выбор различных стратегий - комбинированных, отраслевых и прочих, все зависит от ваших личных целей и амбиций.

Как показывает практика, наилучшие результаты достигаются путем комбинирования профиля «шанс-риск», причем больший акцент следует сделать на так называемые «защитные активы» (Colgate-Palmolive, McDonald’s, Nestle, PepsiCo). То есть те компании, которые обеспечивают производство товаров повседневного спроса (еда, одежда, бытовая химия, медикаменты), с понятной моделью бизнеса, проверенной столетиями. Все они, как правило, ежегодно выплачивают увеличивающиеся дивиденды, сохраняя возможность роста курсовых разниц. Дополнить портфель можно меньшими долями из более рисковых, но высокодоходных малых предприятий. Существует целый пласт малых и средних компаний в развитых странах, называемых «скрытыми чемпионами».

Блок, который требует особого акцента при разговоре об инвестициях - личностный, когда на первый план выступают уже не определение стратегии, расчет и анализ, но такие понятия как эмоции, упрямство и нетерпение. Эти чисто человеческие качества не имеют ничего общего с биржевыми стратегиями - их должны заменить дисциплина и терпение. Спокойно и терпеливо искать, и анализировать будущие инвестиции, ожидать при необходимости наиболее оптимальной точки входа, быть готовым к временным курсовым потерям - это повседневная реальность инвестора. Так, акции компании Apple, которые с момента первого размещения на бирже 12 декабря 1980 г. и последующего сплита (дробления) поднялись в цене с 0,25 до 150 долл. за одну акцию. То есть рост составил около 66 000%! А вообще, начиная с 1970-х гг., только в Европе есть более 350 предприятий, когда вложенные в них 10 тыс. долл. сегодня превратились в миллионы!

Биржа и политика

И в заключение - несколько слов о взаимосвязи инвестиций и политики: многие аналитики склонны излишне переоценивать влияние тех или иных политических событий на события на фондовых площадках мира. Посоветовать можно только одно: оставайтесь верны своим инвестиционным решениям.

Если обратиться к еще свежим в памяти событиям 2016 г., то каких только катаклизмов не ожидалось на рынках в связи с Brexit , избранием Дональда Трампа американским президентом, отставкой правительства Маттео Ренци в Италии, отстранением от должностей в связи с коррупцией двух женщин-президентов - в Бразилии и Южной Корее!

Биржа, разумеется, все это учитывает, но дальше небольших колебаний дело обычно не идет. А слабые нервы некоторых инвесторов лишь приводят к очередным корректировкам и появлению новых возможностей для входа на рынок. Коррекция курсов - обычное для биржи явление, и зачастую оно может не иметь видимого объяснения.

Мировая экономика многообразна и продолжает свой рост. И этого не изменит победа на выборах того или иного популиста в отдельно взятой стране.

Виталий ЕРМАКОВ, инвестиционный консультант