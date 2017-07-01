Альтернативные варианты финансирования экономики

Белорусские предприятия по-прежнему предпочитают дорогие банковские кредиты современным и более выгодным инструментам.

Одной из самых обсуждаемых сегодня тем является перспектива дальнейшего снижения процентных ставок по банковским кредитам и расширение кредитования белорусской экономики, с помощью которого правительство предполагает решить проблему «околонулевого» экономического роста. Попробуем разобраться: какие еще варианты финансирования реального сектора существуют и насколько активно они используются.

Акции и облигации

Все доступные сегодня источники финансирования можно объединить в пять групп. Это - долевое финансирование, долговые инструменты, собственные ресурсы предприятий, бюджетно-эмиссионные и иные источники.

Основным методом решения проблемы нехватки собственных средств для финансирования текущей деятельности и развития предприятий является банковское кредитование. Однако независимо от уровня кредитных ставок такая схема увеличивает себестоимость производства и снижает конкурентоспособность. Поэтому вместо банковского кредитования зачастую инвестиции привлекаются посредством эмиссии акций, что не влечет процентных расходов по кредитам, а также накопления долговых обязательств. В странах Восточной Европы и Центральной Азии это является вторым по значимости источником покрытия дефицита собственных финансовых ресурсов предприятий. Согласно данным Всемирного банка в 2013 г. на его долю приходилось 6% всех привлеченных субъектами хозяйствования инвестиций. Для сравнения: в Республике Беларусь - лишь 1,1%.

Причины, по которым белорусские предприятия не задействуют данный канал, известны. Во-первых, достаточно большое количество предприятий государственной собственности до настоящего времени не акционировано. Во-вторых, де-факто эмиссия акций - это приватизация, в отношении которой между государством и инвесторами не всегда есть взаимопонимание.

Что касается снижения стоимости кредитования, то для этого необходимо, прежде всего, решить проблему банковских рисков, среди которых главными являются показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. Для смягчения проблемы системного дефицита оборотных средств и снижения кредитных рисков следует провести реструктуризацию задолженности убыточных предприятий и оптимизировать структуру капитала.

Упущенные возможности

В контексте долгового финансирования предприятий легко заметить упущенные возможности использования облигационных займов, при которых может быть достигнута существенная экономия предприятий на процентных расходах. Прежде всего, за счет того, что процентная прибыль инвесторов (банков) по облигациям не подлежит налогообложению. То есть трансформировав кредит в облигационный заем, можно получить более низкую процентную ставку по привлекаемым ресурсам.

Стоит упомянуть, что для тех предприятий, которые не могут воспользоваться банковскими кредитами, в продуктовых линейках банков имеются альтернативные схемы финансирования: факторинг, документарные операции (аккредитивы и гарантии). При этом данные инструменты могут применяться не только во внешнеэкономической деятельности, но и во внутриреспубликанской, объем которой ничтожно мал.

Что касается бюджетно-эмиссионного канала, то при всей привлекательности и кажущейся «доступности» этого варианта следует помнить о его последствиях. К сожалению, белорусская практика показывает, что «легкие деньги» нередко приводят к ошибочным инвестиционным проектам и, как следствие, к неизбежным финансовым списаниям. Кроме того, необеспеченные (т.е. просто напечатанные) рублевые ресурсы усилят давление на курс белорусского рубля и потребительские цены, что мы уже не раз проходили. В результате страна может получить дополнительный и ничем неоправданный виток инфляции.

Сергей ГРИЦУК, экономист