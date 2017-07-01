Беларусь: рейтинговый потенциал

Рейтинги (индексы) международных организаций стали важными ориентирами для бизнеса и общества. По положению государства в рейтинге оценивается качество работы правительства, прогресс в проведении реформ, качество экономических, социальных и правовых институтов. Использование единой методики для всех стран мира позволяет достаточно точно сравнить разные индикаторы экономических и финансовых систем.

Беларусь в мире

МВФ прогнозировал падение белорусского ВВП в прошлом году на 3% и на 0,5% - в 2017 г. Общий диагноз - трехлетняя рецессия экономики. В 2015-2017 гг. Беларусь вошла в группу неблагоприятных стран (Венесуэла, Южный Судан и др.), которые демонстрируют сокращение ВВП три года подряд. Например, Бразилия фиксирует падение этого показателя только два года.

Беларусь также остается в неблагополучной группе стран с высокой инфляцией. В 2015 г. в развитых экономиках индекс потребительских цен (среднегодовая инфляция) составил 0,3%, в 2016 г. - 0,8%. По среднегодовой инфляции в 2014-2016 гг. республика входит в мировые лидеры по нестабильности цен (превышение инфляции более 10% четыре года подряд).

МВФ в докладе «Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа. Эффективное правительство ради большего роста» назвал Беларусь единственной страной в регионе (включая Молдову, Украину и Россию), которая в 2017 г. останется в состоянии рецессии. Россия, например, в этом году может увеличить ВВП на 1,1%, Украина - на 2,5%, Молдова - на 3%.

Динамично и устойчиво развиваются страны ЦВЕ. Польша становится недосягаемой для Беларуси и уверенно приближается к стандартам развитых стран Западной Европы. В 2016 г. ее экономика прибавила 2,8%, в этом году намечается рост на 3,4%. За 2014-2017 гг. среднегодовые темпы составят 3,4% ВВП (в Беларуси - минус 1,4% ВВП).

Всемирный банк в докладе Global Economic Prospects. Weak Investment in Uncertain Times снизил темпы падения белорусского ВВП в 2017 г. до 0,5%. Прогнозы банка совпали с прогнозом МВФ.

В конце 2016 г. ЕБРР подвел итоги структурных трансформаций среди кредитополучателей в диапазоне оценок от 1 до 4. По реформам сельхозсектора Беларусь проигрывает всем региональным конкурентам (2+). По преобразованиям в промышленности (2) страна застряла на половине пути, а в секторе «природные ресурсы» (1) они практически отсутствуют. Аналогичная ситуация складывается в сфере энергетики, железной дороги. Ни по одному из 17 секторов она не дотягивает до показателя на уровне трех (3).

Структурные реформы в Беларуси находятся на начальной стадии развития. Как следствие, страна не использовала потенциал преобразований для обеспечения экономического роста.

Бюджетно-налоговая сфера

Роль и участие государства в экономике важны с позиции качественной оценки причин структурного кризиса и затяжной рецессии. Согласно методологии Pricewaterhouse Coopers и Всемирного банка по качеству налоговой нагрузки в 2017 г. Беларусь занимает 99-е место. Страна также находится на одном из последних мест (16-м) в рейтинге Financial Complexity Index, который отражает сложность соблюдения требований в области бухучета и налоговой отчетности в 94 странах мира.

Производительность труда

Динамика производительности труда в Беларуси в 2014-2016 гг. заметно снизилась (37%) по среднегодовому курсу (2014 г. - 16 984 долл., 2015 г. - 12 197, 2016 г. - не более 10 500). Определяющая роль государства в инвестиционной деятельности, производстве товаров и услуг свидетельствует о низком качестве системы прямого и корпоративного управления и несоответствии рискам в экономике и финансовой сфере.

По данным WEF, производительность труда в Беларуси намного уступает не только развитым, но и странам с переходной и развивающейся экономикой. Например, в 2015 г. в Швейцарии она в 8,8 раза превышала показатель Беларуси, в Южной Корее - в 6,4 раза, в Чехии - в 5,3, в Эстонии - в 5 раз, в Польше и Литве - в 5,1, в России и Казахстане - в 4,4 раза.

Индекс легкости ведения бизнеса

В докладе Всемирного банка Doing Business 2017 «Равные возможности для всех» Беларусь заняла 37-е место из 190 стран. По 10 параметрам делового климата страна опередила Болгарию (39-е место), Венгрию (41-е), Бельгию (42-е), Кипр (45-е), Италию (50-е) и Грецию (61-е). Однако ее опередил Казахстан (35-е место), Россия - на 40-м месте, Армения - на 38-м.

В Беларуси с июня 2015 по июнь 2016 г. было зафиксировано 283 реформы в сфере регулирования бизнеса. Улучшались процедуры создания предприятий, налогообложения, получения кредитов и правила осуществления экспортных и импортных операций. Беларусь вошла в мировую десятку лучших по количеству реформ деловой среды (подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредита, сфера защиты прав миноритарных акционеров).

Однако по позиции «налогообложение» Беларусь практически замыкает первую сотню. Государство забирает у бизнеса в виде налогов до 55% валовой прибыли в эквиваленте. По возможности получения кредита страна открывает вторую сотню, при этом его стоимость не учитывается.

Индексы глобальной конкурентоспособности, инклюзивного роста и развития

Позиция Беларуси отсутствует в докладе WEF о состоянии конкурентоспособности в мире. Рейтинг позволяет по основному критерию экономической и финансовой политики определить статус и место страны, качество экономики и уровень технологического развития. От индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК) зависят приток инвестиций и отношение к стране как экономическому субъекту (или объекту).

В сложном мировом контексте расширяет свое влияние IV промышленная революция. Набирает обороты робототехника. Привычные лидеры технологических рынков находятся под давлением отдельных динамичных государств. При существующих темпах технологических перемен политика на консервацию структурных реформ в экономике и финансовой сфере обрекает страну на статус периферии мирового развития и делает ее территорию ограниченной для инвестиций.

Среди 10 самых конкурентоспособных стран мира доминируют европейцы (Германия, Швеция и Голландия). Однако обозначились и европейские аутсайдеры (Греция - 86-е место, Италия - 44-е, Португалия - 46-е, Болгария -50-е, Словения - 56-е, Румыния - 62-е, Словакия - 65-е, Венгрия - 69-е, Хорватия - 74-е) из 138 стран.

Конкуренция между регионами набирает обороты. Китай в рейтинге занял 28-е место, Индия - 39-е. Соседи Беларуси заняли высокие позиции (Эстония - на 30-м месте, Литва - на 35-м, Польша - на 36-м, Россия - на 43-м, Латвия - на 49-м). Беларусь оценочно находится между Арменией (79-е) и Украиной (85-е). При этом она обладает развитой инфраструктурой и системой образования, на высоком уровне безопасность и правопорядок. К недостаткам можно отнести слабость антимонопольной политики, высокий уровень госрегулирования и неэффективное госуправление в области рисков, неразвитость финансового и фондового рынков и т.д.

Инклюзивность становится объективным фактором современной экономической политики, в т.ч. западных стран. В докладе WEF «О развитии и инклюзивном росте, 2017» отмечено, что важны не только экономический рост, объем инвестиций и капитализация фондового рынка, распределение богатства. Инклюзивность означает создание условий для каждого человека участвовать в экономической деятельности, процессах. Она в значительно больше степени гарантирует устойчивое развитие, нейтрализует риск формирования олигархата и охлократии, распространения коррупции и формирование очагов бедности. В данном контексте идет смещение акцентов с темпов экономического роста на такие показатели, как увеличение доходов, уровень счастья и качество жизни. Отсюда предложения о безусловном доходе, налоге на финансовые операции, запрете использования наличных денег и т.д.

Конечной целью национальной экономической политики является широкий и устойчивый прогресс в уровне жизни. Эта концепция включает зарплату и другие доходы (пенсии и т.д.), экономические возможности, безопасность и качество жизни. По этому базовому параметру общество оценивает экономическую политику руководства страны.

Беларусь балансирует на грани модели интервенционизма. Например, производительность труда в 2016 г. (порядка 10 тыс. долл.) была в целом в 10 раз меньше, чем в странах с развитым свободным рынком.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ, президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»