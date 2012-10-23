Готовый бизнес: как не купить кота в мешке?

Существует стереотип, что в Беларуси были широко распространены сделки по купле-продаже юридических лиц, когда регистрация компании занимала немало времени, исключительно для ускорения процесса. Теперь процедура максимально упростилась и занимает не больше недели. Тем не менее, доли или фирмы целиком продолжают покупать. Журнал «Директор» попросил адвоката Светлану БАБИНЦЕВУ поделиться своим опытом в этой сфере.

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Куплю-продажу бизнеса следует рассматривать не только применительно к процессу регистрации, но и к его развитию. Что это значит?

В этом случае не следует рассматривать компанию только как комплект учредительных документов, позволяющих начать предпринимательскую деятельность. Гораздо большее значение имеет обладание необходимыми для эффективной работы ресурсами:

Наличие лицензии или сочетание факторов, позволяющих ее получить. Например, это может касаться персонала. Так, чтобы зарегистрировать юридическую или риелторскую фирму, проводящую досудебные и судебные экспертизы компанию, в штате необходимо иметь достаточное количество квалифицированных работников, аттестованных Минюстом. Период профессиональной деятельности на рынке. В эту группу входит строительный бизнес, где получение аттестатов и участие в крупных проектах определено набором факторов, среди которых - стаж работы, персонал и выполненные проекты. Возраст компании может иметь существенное значение для успешного участия в тендерах или получения кредитов. Наличие у компании недвижимости (офис или склад) как на праве аренды, так и в собственности для некоторых сфер может стать определяющим - это деятельность в области таможенных услуг или торговля спиртными напитками. Активы, например, в виде незавершенного строительства. При покупке долей или бизнеса целиком покупатель выигрывает в сроках, так как не надо получать разрешительные документы на новую компанию с самого начала.

В этом разрезе можно упомянуть о модных сейчас стартапах. Очень часто бывает, что идея сама по себе хороша, но у автора и покупателя есть сомнения. Как в таком случае защитить свои права? Удастся автору реализовать идею, есть ли необходимые знания, навыки и команда? И, конечно, инвесторы гораздо охотнее покупают проекты, в которых хотя бы на начальной стадии приступили к реализации бизнес-идей. Да и с оформлением взаимоотношений проще, когда юридическое лицо зарегистрировано, особенно с учетом изменений в законодательстве о хозяйственных обществах, которые позволяют помимо собственно учредительных документов заключить соглашения между собственниками о порядке партнерства. Международная практика такова, что нередко стартапы создаются для последующей продажи.

«Фишкой» для приобретения готового бизнеса могут стать коммерческий, человеческий потенциал и интеллектуальная собственность компаний. Это могут быть как название фирмы - известный бренд, так и десятилетиями создававшаяся база клиентов, репутация, ноу-хау, технологические и управленческие процессы. Также, хоть и не очень часто, имеет место практика, когда покупают фирму-конкурента.

Покупаем историю

Приобретая готовый бизнес, нужно понимать, что вы покупаете и его историю, поэтому необходимо самым тщательным образом проверить не только бухгалтерский баланс, но и деловые связи фирмы.

Увы, отговорок на то, что это старые собственники виноваты, быть не может - покупатель несет юридические последствия за все, начиная с момента регистрации компании. Например, если изначально были указаны недостоверные данные, то это может аукнуться и через 20 лет: и чем позже, тем дороже. Если регистрация признается недействительной, то подлежит изъятию доход за весь период деятельности фирмы. Таких историй очень мало, но они есть.

Обратите внимание, что именно в момент либерализации появилась четко сформулированная норма: учредитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных при регистрации.

Предпринимательская деятельность, найм персонала, уплата налогов, порядок получения разрешительных документов - все должно быть просвечено аудиторским рентгеном. И аудит должен быть не только финансовый, но и юридический.

Один из первых вопросов - все ли в порядке с налогообложением? Намного спокойней, если в истории фирмы уже проводились налоговые проверки. Но были они комплексными или можно быть спокойным только за часть бухучета?

Как правило, налоговая инспекция проверяет компании раз в 5 лет. Однако в практике встречались организации, которые проработали больше этого срока без проверок. В таком случае рекомендуется провести аудиторскую проверку полноты уплаты налогов. Аудиторы также проверят контрагентов - не подпадают ли под действие Указа от 23.10.2012 г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (в том числе сделки с так называемыми лжепредпринимательскими структурами)?

Следует обратить внимание и на договоры компании. Насколько придется в них углубиться, зависит от вида деятельности. Условно говоря, если возникнет вопрос по неправильно составленному договору о покупке канцтоваров на 1 000 руб. - это небольшая проблема. Но, например, договоры в строительной сфере характеризуются высокими рисками, поэтому требуют и особо тщательной и глубокой проверки.

Трудовые договоры также относятся к категории рискованных. Незаконное увольнение, неправильно начисленные премия или выходное пособие - повод для разбирательства. На некоторых предприятиях, в частности, торговых и транспортных, очень большая текучесть кадров, и полный аудит трудовых договоров действующих и уволившихся работников - дорогостоящий и требующий длительного времени процесс.

Иногда заказывают выборочный кадровый аудит. То есть анализируется определенное количество кадровых документов разных периодов времени и разных отделов. Это позволяет выявить системные ошибки работников отдела кадров, которые приведут в порядок документы.

Покупателю стоит изучить и личную историю продавца: семья, разводы, новые браки, наследники - нужно быть уверенным, что никто из них впоследствии не предъявит имущественные претензии. Раньше при продаже бизнеса или его доли требовалось нотариально заверенное согласие второго супруга. Сейчас достаточно договора в простой письменной форме. Между тем экономия на услугах нотариуса вначале может впоследствии вылиться в большие судебные расходы.

Нельзя сказать, что распространена практика, когда сознательно продают проблемную фирму, но всегда нужно иметь в виду, что это намного проще, чем процесс ликвидации. Этим и могут воспользоваться недобросовестные предприниматели.

Особого внимания требует приобретаемый ресурс.

Будущие собственники должны оценить риски и принять решение о покупке и цене в зависимости от их категории.

1) риски носят неустранимый характер и могут привести к ликвидации компании, расторжению лицензионных соглашений или франчайзинговых договоров;

2) риски, которые нельзя устранить, но будущие потери можно оценить в денежной форме (штрафы, судебные расходы, компенсационные выплаты и др.);

3) самая большую часть рисков не имеет неустранимого характера - их необходимо исправить и выстроить систему, которая не допустит нарушений и потерь в дальнейшем.

Кто оформит документы?

И снова вернемся к стереотипам. К сожалению, многие предприниматели не представляют всех рисков при покупке компании. И часто приходится слышать: «Мы уже договорились, ударили по рукам - осталось только оформить все официально. Но зачем тратить столько денег, давайте найдем того, кто по минимальной цене подготовит документы для регистрирующего органа». Вместе с тем, даже на стадии оформления сделки без предварительной проверки грамотный юрист способен предупредить о многих рисках и подготовить документы так, чтобы избежать хотя бы части проблем.

Уникальных рецептов удачной покупки бизнеса нет. Даже если хочется сэкономить, лучше обратиться к юристам хотя бы за предварительной консультацией, чтобы понять ключевые болевые точки будущей сделки и составить своеобразный чек-лист. Не секрет, что много полезной информации можно найти в открытых источниках, важно знать, что и где искать, и уже потом решать, что оценить самостоятельно, а где проверку лучше доверить специалисту. И уже потом следует принимать решение, объективно и адекватно оценивая цену сделки в зависимости от обнаруженных рисков. И помните о правиле: меньше рисков - выше цена.

Оксана ЯНОВСКАЯ