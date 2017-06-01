«Голландская болезнь»: рецепты лечения

Беларусь должна использовать выгоды от переработки относительно дешевой российской нефти, чтобы диверсифицировать несырьевой экспорт. Если этого не сделать, низкие мировые цены на «черное золото» продолжат и далее подрывать устойчивость национальной экономики. На это обратила внимание экономист Всемирного банка (ВБ) Марина Сидоренко на презентации нового экономического обзора для нашей страны.

Российские нефтяные субсидии снижаются

Согласно прогнозам ВБ цена на сырую нефть вырастет с 43 долл. за баррель в 2016 г. до 55 долл. в 2017 г. и до 60 долл. - в 2018 г. Но несмотря на предполагаемый рост цен, размер получаемой Беларусью от переработки российских углеводородов субсидии в ближайшей перспективе будет сокращаться из-за проведения в соседней стране налоговой реформы в нефтяной отрасли.

Ситуацию для национального развития также усугубляют низкие темпы роста экономики РФ, что будет сдерживать рост белорусского экспорта на ключевой для отечественной продукции рынок - российский. Следует отметить, что сейчас около 57% внешнеторгового оборота Беларуси и 67% экспорта (без учета нефти и нефтепродуктов) зависят от состояния экономики России и других стран СНГ.

Справка «Директора» «Голландская болезнь» - негативный эффект, вызванный влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. В долгосрочной перспективе это приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости.

В сложившейся ситуации одной из мер минимизации внешних шоков, по мнению экспертов, станет рациональное использование нефтяных пошлин для фискальных сбережений, а не для поддержки налогово-бюдже́тной и монетарной политики.

Глава представительства ВБ в Беларуси Ян Чул Ким в свою очередь обратил внимание на то, что в течение долгого времени национальный нефтехимический сектор стимулировал экономический рост и поддерживал внутренний спрос в стране. Однако в последнее время ситуация в этой сфере принципиально изменилась - снизились мировые цены на «черное золото», а Россия взяла курс на обнуление пошлин на нефть и нефтепродукты. В результате белорусская экономика оказалась очень чувствительной к волатильности на мировых рынках, а также к торговле энергоресурсами с РФ.

Все это актуализирует для Беларуси вопрос: как в условиях неопределенности с поставками российского сырья и налогообложения в нефтяной сфере РФ смягчить риски для национальной экономики?

Проблема внешних дисбалансов: временное решение

Страновой экономист ВБ Кирилл Гайдук отметил, что вопросы структурных реформ, повышения эффективности госпредприятий и диверсификация экспорта по-прежнему остаются главными в белорусской повестке, несмотря на недавнее урегулирование нефтегазового спора с РФ и дополнительную финансовую поддержку с ее стороны. Обещанный Россией кредит на сумму до 1 млрд долл., а также третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (300 млн каждый) лишь временно снимают проблему внешних дисбалансов Беларуси.

Договоренности по решению нефтегазового спора позволят Беларуси пролонгировать свой долг перед РФ, увеличить поступления вывозных пошлин на нефтепродукты и укрепить международные резервы.

Валютные резервы Беларуси на 1 мая 2017 г. составили 3,3 млрд долл. (без учета монетарного золота), что дает возможность профинансировать импорт товаров и услуг лишь в течение 1,4 месяца. При этом следует иметь в виду, что в 2017-2018 гг. страна столкнется с необходимостью погашения больших объемов внешней задолженности.

Как избежать ловушки медленного роста

Эксперты ВБ в среднесрочном периоде ожидают слабого восстановления экономического роста в Беларуси, учитывая сохраняющиеся структурные недостатки и сжатие внутреннего спроса. Согласно прогнозам банка реальный ВВП в стране снизится в 2017 г. на 0,4%, затем последует умеренный рост на 0,7% в 2018 г. и на 1,2% - в 2019 г.

«Чтобы избежать ловушки низкого роста, необходимо устранить фискальные и квазифискальные риски», - отметил К.Гайдук. То есть существенно повысить эффективность управления госпредприятиями, реформировать систему субсидирования энергоресурсов, проводить взвешенную зарплатную политику, тщательно анализировать планируемые инвестиции, принимать меры, направленные на сохранение поступления налоговых доходов, которые при этом не мешали бы развитию компаний.

В числе рисков для национальной экономики эксперты также называют рост проблемных кредитов. По мнению К.Гайдука, косвенный экономический ущерб в этом случае фактически уменьшает капитал банковского сектора и тем самым снижает его способность выделять кредитные ресурсы, что негативно сказывается на восстановлении экономического роста. И ситуация усугубится, если не будут выработаны механизмы решения проблем неплатежеспособных госпредприятий и проблемных кредитов.

Тем не менее, задачу по возобновлению устойчивого экономического роста в Беларуси эксперты считают хотя и сложной, но «вполне достижимой». Они подчеркивают, что для ее решения необходимо повышение конкурентоспособности предприятий, развитие частного сектора и улучшение бизнес-среды наряду с реформой госпредприятий и решением вопросов проблемных займов.

В свою очередь глава представительства ВБ в Беларуси рассчитывает, что наш основной капитал - высокообразованная рабочая сила, выгодное географическое положение страны - будет способствовать интеграции страны в глобальную экономику, а это позволит национальной экономике избавиться от «голландской болезни».

Татьяна МАНЕНОК