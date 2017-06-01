Теневая экономика в строительстве: как с ней бороться?

Коррупция, «серые» схемы и уклонение от уплаты налогов в строительном секторе ведут к удорожанию стоимости проектов и бюджетным потерям государства.

Три проблемы при госзакупках

О том, что в отрасли есть немало проблем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в анонимной форме среди предприятий строительного сектора Беларуси. Опрос проводился на основе методологии, предложенной Т. Путнис и А. Саука, и был организован как часть проекта «Вовлечение корпоративного сектора в борьбу с коррупцией и уходом от налогов» с финансовой поддержкой Совета министров Северных стран. Вопросы, заданные респондентам, касались результатов хозяйственной деятельности компаний, наличия случаев уклонения от уплаты налогов, а также элементов коррупции и проблем при осуществлении государственных закупок в сфере строительства. Было проинтервьюировано 50 компаний строительной отрасли по областям и городу Минску - преимущественно предприятий малого и среднего бизнеса частной формы собственности.

В ходе опроса более 50% респондентов отметили, что некоторые компании скрывают часть своего дохода, применяют практику выплаты заработных плат «в конвертах» и используют систему неофициального найма работников. В результате госбюджет недополучает определенную часть доходов, а принципы добросовестной конкуренции в строительной отрасли частично или полностью не работают. Это в свою очередь ведет к сокращению доходов, которые могли бы получить добросовестные поставщики товаров, работ и услуг.

Характерно, что на вопросы, связанные с коррупцией, согласились дать ответы не все опрашиваемые организации. Более 30% респондентов отказались сообщить, например, процент дохода, который уходит у фирм, работающих в строительной отрасли, на неофициальные платежи, за решение тех или иных вопросов в их пользу. В то же время около 50% опрошенных согласились с этим утверждением и сообщили, что размер таких платежей может колебаться от 1 до 30% совокупного дохода компаний!

При ответах на вопросы о государственных закупках выяснилось, что только 58% фирм имели опыт участия в конкурсах по государственным закупкам. При этом 40% компаний отметили, что сталкивались со случаями недобросовестной конкуренции при проведении торгов, связанных с государственными закупками. Учитывая, что 42% опрошенных компаний вообще не участвовали в таких конкурсах, можно сделать вывод, что большинство респондентов, имевших такой опыт, сталкивались с недобросовестной конкуренцией в системе госзакупок.

Организаторы опроса также попросили строительные компании назвать три основные проблемы, с которыми они сталкиваются при участии в государственных закупках. Оказалось, что их можно разделить на три группы. Первая - включает проблемы административного характера. Предприятиями и организациями были отмечены такие трудности, как высокий уровень бюрократии, сложность подготовки необходимой документации, не всегда равное отношение к предприятиям государственной и частной форм собственности, а также общее несовершенство законодательства. Вторая группа негативных факторов связана с экономическими проблемами: инфляцией, низкой покупательной способностью населения, а также некомпетентностью или нечетким выполнением обязательств заказчиками. И, наконец, третья группа - это проблемы, связанные с теневой экономикой.

Основным препятствием для участия в государственных закупках предприятия назвали именно коррупцию. Эту причину упомянула третья часть опрошенных. Кроме того, строительные компании беспокоит расширение практики недобросовестной конкуренции, а также неофициальных договоренностей и «кумовства».

Можно ли победить коррупцию?

Нельзя не отметить, что в последнее время в Республике Беларусь сделано многое для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Наказания за подобные правонарушения становятся все более жесткими. Тем не менее, хотя ужесточение наказаний и совершенствование правовых механизмов выявления таких нарушений является важным элементом в борьбе с распространением теневой экономики, не следует забывать и о необходимости создания благоприятной среды для развития легального бизнеса, а также о повышении прозрачности и открытости при взаимодействии бизнеса и государственных органов.

Хорошим способом для борьбы с теневой экономикой в строительном секторе могло бы стать повышение прозрачности процедуры государственных закупок путем полного перевода данной деятельности в электронный формат. Примером служит опыт Грузии, где такие закупки осуществляются в виде электронных торгов.

Следующим важным моментом является стабильность законодательства в сфере строительства. Постоянные изменения принципов работы и нормативных актов ведут к отсутствию устоявшихся правил работы компаний, что затрудняет ведение бизнеса. Наконец, повышение прозрачности строительного бизнеса может быть достигнуто также благодаря внедрению идентификационных карт для работников и нанимателей. Например, в Финляндии каждый работник должен иметь при себе ID-карточку, где указываются фамилия и имя работника, данные работодателя, а также личный номер налогоплательщика. Соответствие информации, указанной на карточке, действительности можно проверять в online-режиме, чем занимается специальная служба трудовых инспекторов.

Следует обратить внимание и на экономическую отдачу от реализации перечисленных выше мероприятий. Республика Беларусь - достаточно крупное государство по сравнению со странами Балтии, Финляндией или Грузией. Поэтому любые нововведения могут быть сопряжены со значительными расходами. Чтобы минимизировать затраты при реализации того или иного проекта в области коррупции и уклонения от уплаты налогов, целесообразно начинать эту работу в виде пилотных проектов в рамках определенного региона или области. Если проект окажется успешным, то нововведение можно распространить на всю страну. В противном случае, его можно отменить без серьезных затрат.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»

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