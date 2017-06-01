Экспансия на китайский рынок

КНР входит в тройку важнейших торговых партнеров Беларуси, уступая лишь России и Украине - 5,1% общего объема товарооборота. В январе-феврале 2017 г. товарооборот между странами составил 431 млн долл., что на 31,2% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Объем белорусского экспорта за этот период - 77,8 млн (на 88,4% больше), импорта из Китая - 353,2 млн (на 22,9% больше).

Об особенностях выхода на китайский рынок рассказали эксперты на конференции «Бизнес с Китаем: инструкция экспортерам», которая прошла в столичной гостинице «Пекин». Форум был организован выставочным унитарным предприятием «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

По словам руководителя «Белинтерэкспо» Евгения Введенского, Китай - крупнейший экспортер, второй в мире по объему поставок после США. Сумма импорта превышает 1,5 трлн долл. Это во многом вызвано тем, что китайцы считают: покупать импорт - это престижно и более безопасно. Хотя в топ-10 основных статей импорта входят в основном техническая продукция и сырье, высокими темпами (30-150%) растет потребительский импорт: предметы искусства и антиквариат (300 млн долл.), парфюмерия и косметика (5,5 млрд), готовые смеси из круп и молока (4,6 млрд), мясо (10 млрд), игрушки и игры (2,3 млрд), напитки (4,8 млрд), обувь (3 млрд), мех (1,2 млрд) и т.д.

Эксперт предложил активнее участвовать в выставках, которые проводятся в Китае, подчеркнув, что затраты предприятий окупаются за счет больших объемов поставок (сотни тысяч и миллионы долларов). Кроме того, можно сэкономить, участвуя в коллективном стенде.

По мнению директора и учредителя частного предприятия «Восток прогресс сервис» Георгия Барковского, Беларусь может воспользоваться ростом спроса на китайском рынке импортных продовольственных товаров средней ценовой категории. Там сейчас наблюдаются снижение потребления зарубежной продукции высокого и низкого ценовых сегментов, рост среднего ценового сегмента. «Цена для китайцев - не самый важный аргумент. Они в первую очередь обращают внимание на современные производственные технологии, историю и традиции производства того или иного бренда, высокое качество сырья, уникальный вкус и широкий ассортимент продукции», - пояснил эксперт. И отметил, что сегодня в Китае ценятся следующие импортные продукты: молоко, хлеб, печенье, конфеты и кондитерские изделия.

Потенциальным экспортерам эксперт посоветовал с помощью интернета вести поиск компаний-импортеров, привлекать консалтинговые компании, посещать выставки в Китае, участвовать в бизнес-форумах и контактно-кооперационных биржах в Беларуси, организовывать целевые поездки китайских партнеров на наши предприятия.

На форуме также прозвучали практические советы по организации логистики доставки белорусской продукции с помощью мультимодальных перевозок, торгового финансирования, были рассмотрены юридические особенности заключения контрактов и др.

Марина АЛЕКСАНДРОВА