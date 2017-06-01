Успех в животноводстве: качественные корма + технологии

ОАО «Агрокомбинат «Мир» - одно из самых стабильных и финансово устойчивых хозяйств Беларуси, которое входит в десятку крупнейших в стране производителей говядины. Секретами успешной работы с читателями журнала поделился директор предприятия Иван КЛИШЕВСКИЙ.

За всю историю предприятия, которое в следующем году будет отмечать 45-летие, его возглавляли всего три руководителя. Возможно, это и является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильную работу, преемственность, сохранение традиций и технологий хозяйствования. На протяжении всех этих лет специализация хозяйства - мясомолочное животноводство - оставалась неизменной. Сегодня это направление обеспечивает свыше 60% в структуре товарной продукции. Количество крупного рогатого скота здесь превышает 13 тыс. голов, в том числе - 2,5 тыс. коров. Поэтому основная задача растениеводческого комплекса ОАО «Агрокомбинат «Мир» - производство зерна и кормов для обеспечения животноводства кормовой базой.

Себестоимость - ниже, доход - выше

Животноводство - сложное и затратное производство, в котором основную роль играют обеспеченность кормами и строгое соблюдение технологий откорма и содержания животных. Эти вопросы находятся на постоянном контроле руководителя хозяйства.

- Мы давно отказались от выпаса и полностью перешли на стойловое содержание, - рассказывает Иван Иванович Клишевский. - Все процессы в нашем животноводческом комплексе максимально автоматизированы. Проведена реконструкция молочно-товарной фермы, приобретены современные кормораздатчики… Технология кормления и содержания животных соблюдается неукоснительно! Но главное - мы смогли полностью создать собственную кормовую базу. Сегодня мы обеспечиваем примерно 1,5-годовой запас кормов, так что даже имеем возможность продавать излишки населению и другим хозяйствам. Конечно, это требует больших трудозатрат. Например, мы постоянно подкармливаем травы - в этом году внесли более 40 тыс. т органических удобрений и в результате получили хороший травостой. Сами делаем комбикорма, тогда как в былые годы только за их изготовление приходилось ежемесячно платить 1,5 млрд в ценах до деноминации. И это не считая транспортных затрат!

Наличие собственного комбикормового цеха позволило снизить себестоимость производимой продукции более чем на 8%. А с учетом других мероприятий - оптимизации персонала, снижения энергопотребления, приобретения менее энергозатратной и более производительной техники - в целом по хозяйству за прошлый год себестоимость снизилась на 15,5%!

Сердце производства

«Мехдвор - это сердце сельскохозяйственного производства»! - говорит директор предприятия. И в самом деле, своей технической базой агрокомбинат может гордиться. Работа здесь проведена масштабная, и прежде всего бросается в глаза несвойственная большинству виденных ранее аналогичных объектов чистота. Все приведено в порядок: от въездных ворот, где установлен шлагбаум и организован конт­рольно-­пропускной пункт, до боксов для хранения и ремонта техники и вспомогательных площадок. Есть аккуратная огороженная площадка для сбора металлолома. При этом вся территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. Здесь же, в Доме механизатора, оборудован класс по охране труда и технике безо­пасности, осуществляется регулярный медицинский контроль механизаторов и водителей. Не случайно мехдвор ОАО «Агрокомбинат «Мир» занимает 1-е место среди хозяйств области и является одним из лучших в республике.

- Мы постоянно обновляем машинно­-тракторный парк и оборудование, - говорит руководитель хозяйства. - Частично - за собственные средства, частично с использованием кредитов Банка развития, которые, я считаю, являются вполне подъемными - они выделяются под 2% годовых на 7 лет. Ведь что такое современный машинно-тракторный парк? Это не только большая производительность и высокое качество обработки почвы, но и значительная экономия на обслуживании и ремонте. К слову, неиспользуемую технику, бывшую в употреблении, мы также продаем - другим хозяйствам, фермерам или владельцам частных подворий.

В основном агрокомбинат закупает технику отечественного производства, но вовсе не потому, что она дешевле. Как говорит И.Клишевский, ее производительность не уступает импортным аналогам, а обслуживать, ремонтировать и обеспечивать запчастями ее намного проще. Что же касается надежности белорусской техники, то, по словам директора, на 90% она зависит от «прокладки между рулем и сиденьем» - т.е. от подготовки и профессионализма людей, которые на ней работают и ее обслуживают. А с этим здесь все в порядке.

Перспективы развития

Финансово хозяйство прочно стоит на ногах. Говядина, которая здесь производится, идет нарасхват. Ежемесячно агрокомбинат сдает около 800 бычков - это порядка 400 т мяса. Кроме того, ежедневно производится 40 т молока, половина которого - «экстра», а остальное - высшего сорта. Средний удой на одну корову составляет около 6 тыс. кг в год. Неплохие урожаи дают зерновые и рапс. Кроме того, комбинат ежегодно продает около 20 тыс. т сахарной свеклы. Можно добавить, что в «Мире» занимаются еще и коневодством - разводят племенных лошадей белорусской упряжной породы. Коневодческий комплекс здесь появился еще в советские времена, и это не совсем коммерческий проект, тем не менее выращенных в хозяйстве лошадей с удовольствием приобретают жители соседних деревень, владельцы агроусадеб и др. Наконец, местная пасека производит прекрасный экологически чистый мед, который пользуется стабильным спросом.

Рентабельность в целом по хозяйству - более 3%, что по нынешним временам очень неплохо. Но чтобы прочно стоять на ногах и повышать эффективность производства, нельзя останавливаться на достигнутом. И руководитель ОАО «Агрокомбинат «Мир» это отлично понимает.

- К сожалению, мы не попали в госпрограмму строительства молочно-товарных ферм, - говорит И.Клишевский, - между тем нам это нужно! Если бы мы смогли построить новую ферму на 1 200 голов, то увеличили бы производство молока до 60-70 т в день. Это стало бы для нас неплохим подспорьем. В этом случае можно будет задуматься и о расширении территории путем присоединения какого-то соседнего хозяйства. Подходящий участок для строительства у нас есть, так что будем пытаться найти недорогое финансирование для этого проекта. Кроме того, нужно решать вопрос с реконструкцией комплекса по производству говядины, которому уже 43 года. Эту работу мы уже постепенно ведем за собственные средства. Еще одно перспективное направление - производство зернобобовых культур с высоким содержанием белка. Сейчас нам приходится закупать белковые концентраты, но мы рассчитываем сами научиться выращивать такие культуры.

Можно отметить, что помимо экономической, агрокомбинат выполняет в районе и большую социальную функцию. Здесь трудятся 480 человек, которые получают неплохую по меркам села зарплату. В среднем за прошлый год она составила 640 руб., а в сезон квалифицированные специалисты могут зарабатывать и по 1 200-1 500 руб. Нужные предприятию работники обеспечиваются благоустроенным жильем. Оказывается шефская помощь школе, местной амбулатории, финансируются культурные мероприятия. Одним словом, своим успехом агрокомбинат делится со своими работниками и местными жителями. И эта позиция руководства предприятия также вызывает уважение.

Константин ШИШКИН