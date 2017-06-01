Получить инвестиции или научиться меняться?

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) в четвертый раз провела конференцию «Практика реализации экономической стратегии Беларуси. Инвестиции для бизнеса и регионов» В мероприятии приняли участие представители Минэкономики, депутаты, эксперты, руководители бизнес-союзов, представители деловых кругов Беларуси и США.

Индекс делового оптимизма

Председатель президиума РКП Владимир Карягин позитивно оценил активный диалог между бизнесом и государством. Его поддержал директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, который назвал работу госорганов по упрощению деловой среды «беспрецедентной акцией».

Заместитель директора департамента по предпринимательству Дмитрий Красовский подчеркнул, что «в Беларуси созданы прекрасные условия, чтобы вести бизнес». Четверть века назад мы начинали с нуля, а теперь в стране 115 тыс. организаций МСП. Между тем, известен и потенциал роста, это еще 370 тыс. организаций. Чиновник также отметил, что за последние 5 лет замедлился темп роста создания новых организаций.

Представители Минэкономики признают, что бизнес в Беларуси сильно зарегулирован. И связывают большие надежды с проектом стратегии развития малого и среднего предпринимательства, подготовкой которого Минэкономики занимался в тесном взаимодействии с деловым сообществом и руководителями предприятий. П.Арушаньянц уверен, что принятие новых нормативно-правовых актов позволит бизнесу не только сэкономить средства, но и заниматься теми видами экономической деятельности, которые ранее были чрезмерно зарегулированы.

Снять «розовые очки»

Сопредседатель РКП, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Виктор Маргелов отметил: «Мы собираемся на различные мероприятия чаще всего, чтобы обсудить экономическую составляющую нашей жизнедеятельности, найти экономические решения проблем. Но жизнь - единое многогранное целое, и если не уделять внимания другим граням, то результаты общих усилий порой не порадуют».

Что еще необходимо для реформ? Кастанеда считает: чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. К сожалению, он делает это с большим трудом, и также перемены происходят очень медленно. Многие тратят на это годы. Самое трудное - по-настоящему захотеть измениться.

Новые вызовы и угрозы Беларуси требуют не пустого теоретизирования, не выдвижения самых правильных лозунгов, зачастую остающихся лишь словами, а конкретных практических, можно даже сказать технологических, во всех смыслах этого слова, ответов, полагает В.Маргелов. Завершая выступление, он напомнил коллегам, что время «розовых очков» прошло.

Инвестиции не исцеляют

Многие представители бизнеса и госсектора считают инвестиции панацеей. Но так ли это в действительности и почему не всегда удается выстраивать диалог с инвесторами, пояснил директор ООО «Центр бизнес развития», кандидат экономических наук Наум Кац.

По его мнению, Беларусь - весьма привлекательная страна для инвесторов, потому что у нас выгодное географическое положение, удобное национальное законодательство, квалифицированная и недорогая рабочая сила, власти поддерживают инвестиционную активность.

«У нас 75 тыс. производственных предприятий, и практически каждый директор мечтает найти инвестора, - поделился результатами исследования Н.Кац. - На самом деле только 5% из них нужны деньги, 7% - новое оборудование и 90% нуждаются в новых технологиях».

Очевидно, что многим директорам проще сетовать на бедность, чем развивать предприятие, внедрять современные технологии. Для многих - это болезненный процесс, который требует перемен.

Так почему же инвестору и директору трудно договориться? Потому что они думают по-разному. Наглядно этот процесс выглядит так:

Инвестор Руководитель Сколько надо вложить? Производственный процесс Каков ожидаемый результат? Объем выпуска продукции Когда ждать результата? Технологический цикл

В итоге получается, что инвестор думает о достижении результата, а руководитель озабочен самим процессом. А потом еще удивляемся, почему у нас затоварены склады?

Различия в мышлении инвестора и руководителя обусловлены разным образовательным багажом. Инвестор проходит путь: обучение + чужой опыт. Это могут быть результаты успешных предприятий в своей стране и международных корпораций. Потенциал обучения белорусских руководителей чаще всего ограничивается курсами повышения квалификации, слабо увязанными с практикой. Стажировки за границей - большая редкость, потому что у нас любят экономить ради экономии. Потому-то основной багаж белорусского руководителя - диплом о высшем образовании.

Чтобы инвестиции получили те, кому они действительно нужны, необходимо научиться думать шире и глубже. Осознать, что работа ради процесса - это путь к разорению.

Итак, на какие вопросы должен ответить руководитель, чтобы успешно выстроить коммуникацию с инвестором? Вот что рекомендует Н.Кац:

Руководитель Инвестор Потребность в инвестициях Сколько надо вложить? Чистый доход Ожидаемый результат? Срок окупаемости проекта Когда ждать результата?

Ответив на эти простые вопросы, руководитель поймет, на какой результат можно рассчитывать. И если его расчеты совпадут с ожиданиями инвестора, то нет препятствий для заключения инвестиционного договора.

Затягивает «омут бедности»

«По всем параметрам благосостояния Беларусь - аутсайдер», - так оценил положение дел научный сотрудник белорусского исследовательского научно-образовательного центра BEROC Дмитрий Круг. Темп роста в стране замедляется, за 10 лет он упал до 0-2%. Экономическим меркам это свидетельствует о том, что национальная экономика исчерпала свой ресурс и погрузилась в стагнацию.

Устойчивый темп роста Экономическая характеристика Развитые страны Развивающиеся страны Свыше 6% «Экономическое чудо» (практически не встречается) Бурное развитие 3-6% Бурное развитие «Нормальный» рост, позволяющий «догонять» развитые страны 2-3% «Нормальный» рост Ослабленный рост, сохраняющий «статус-кво» 0-2% Ослабленный рост, сохраняющий «статус-кво» Стагнация -2-(+1)% Стагнация Депрессия Ниже -2% в год Депрессия Глубокая депрессия, дезорганизация экономики

Ключевая проблема - исчерпанность потенциала роста, который имеет большее значение, чем неблагоприятная конъюнктура.

Основанный на капитале экстенсивный рост неустойчив. В Беларуси быстрое накопление капитала было обусловлено его централизованным распределением. Это подавляло производительность, а потери в технической эффективности и эффективности распределения имели неоптимальный масштаб. Модернизация, не подкрепленная бизнес-планами, оказалась неэффективной, при этом были искусственно наращены основные фонды. Потери от плохого распределения составили минимум 10% ВВП. С 2014-2015 гг. противоречие между капиталом и общефакторной производительностью усилилось, так как он достиг равновесного уровня.

По итогам 2015-2020 гг. Беларусь станет аутсайдером и утратит многие прежние достижения, полагают эксперты МВФ. Однако то, что экономика вышла за пределы своего потенциала - хорошо, потому что с этого момента начинается возврат к норме. Это время «избавления от сорняков», но оно может затянуться надолго, так как они быстро растут. Поэтому 2010-2020 гг. с большой вероятностью могут стать потерянным десятилетием.

По итогам конференции была принята резолюция, пестрящая словами: приветствуя, принимая во внимание, выражая поддержку, призываем, настаиваем… 35-40 лет назад эта же лексика звучала на конференциях КПСС. Действительно, «человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно».

Оксана НИКОЛАЕВА