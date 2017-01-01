Потребности клиентов меняют требования к поставщикам банковских услуг

Заместитель председателя правления Банка ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич ответил на вопросы журнала «Директор» о программах поддержки предприятий среднего бизнеса (СБ), положении дел в банковском секторе, развитии дистанционного обслуживания и многом другом.

- Рост проблемных активов банков называют одной из основных угроз для банковского сектора Беларуси. Насколько остро стоит эта проблема в секторе СБ?

- Действительно, в настоящее время в банковском секторе Республики Беларусь отмечается рост проблемных активов, и сегмент клиентов среднего бизнеса не является исключением. Сложно однозначно ответить на вопрос, какой сегмент клиентов больше подвержен факторам кредитного риска: крупный либо средний бизнес. В каждом бизнесе есть своя специфика. Что касается среднего бизнеса, то, на наш взгляд, данная категория клиентов более гибкая и жизнеспособная в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка, а также появления иных внешних вызовов и угроз. И здесь очень важным фактором является качество менеджмента компании, ее готовность работать в условиях жесткой конкуренции, способность адекватно оценивать возникающие риски и принимать оперативные решения для их решения.

Вместе с тем при появлении у клиента в процессе кредитования временных финансовых трудностей, связанных с кассовыми разрывами, банк ВТБ совместно с клиентом разрабатывает мероприятия и осуществляет поиск взаимоприемлемых решений для погашения проблемной задолженности. При этом банк не ставит перед собой цель - вернуть кредит любой ценой, в том числе и путем реализации имущества должника. В данном вопросе важно соблюсти баланс интересов клиента и банка. Для нас задача построения доверительных отношений, направленных на долгосрочное сотрудничество с клиентом, важнее сиюминутной выгоды. Взаимовыгодное партнерство - вот основной принцип нашей клиентской политики.

- В последние годы отмечается тренд на предоставление банками специальных продуктов для малого и среднего бизнеса, в том числе с привлечением средств международных институтов. Насколько привлекательны такие проекты для бизнеса и насколько оправданны для самих банков?

- Одним из приоритетных направлений в сфере финансирования внешнеторговых и внутриреспубликанских сделок для нас является торговое финансирование с использованием продуктов документарного бизнеса (аккредитивы и гарантии).

Поддерживая внешнеторговую деятельность наших клиентов-импортеров, мы предлагаем финансирование сделок по приобретению товаров и услуг путем организации финансирования ведущими иностранными банками импортных аккредитивов, открытых банком, сроком до 5 лет на максимально выгодных условиях. По сравнению с обычным банковским кредитованием торговое финансирование выигрывает за счет более низкой стоимости для клиента и минимизации рисков, поскольку в схемах структурирования внешнеторговых контрактов часто присутствуют документарные аккредитивы и банковские гарантии.

Глобальное присутствие группы ВТБ и обширная корреспондентская сеть позволяют нам оказывать широкий спектр услуг по финансированию торговых операций в любом регионе мира. Использование обеспечительных инструментов материнского банка позволяет расширять возможности выбора подтверждающего банка по аккредитиву или банк-гаранта по банковской гарантии.

В целях развития трансграничного бизнеса наших клиентов с польскими контрагентами, банк был одобрен польским экспортным страховым агентством KUKE для участия в Государственной программе поддержки польского экспорта, реализуемой банком Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), в рамках которой мы предлагаем клиентам-импортерам привлекательные условия финансирования внешнеторговых контрактов с польскими поставщиками на срок до 2 лет.

- Какие проекты ВТБ реализует совместно с Банком развития Беларуси и другими структурами в рамках программы поддержки СБ?

- Соглашение о финансировании, заключенное с Банком развития в 2017 г., в отличие от соглашений прошлых лет значительно расширяет доступ к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные преимущества данной программы: предоставление кредитных ресурсов по доступной стоимости для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях развития бизнеса; возможность проведения операций финансовой аренды (лизинга); дифференциация продуктовой линейки в соответствии с приоритетными направлениями развития МСП в Республике Беларусь (поддержка стартап-компаний, инноваций, предприятий-экспортеров и предприятий торговой сферы).

Компании могут направить кредитные средства на финансирование проектов, связанных с приобретением, реконструкцией, строительством, капитальным ремонтом основных средств для производственной или торговой деятельности, по оказанию услуг, а также на приобретение нематериальных активов (патенты, лицензии, товарные знаки, франшизы). Условия подписанного соглашения предусматривают широкий перечень кредитных программ на привлекательных условиях для финансирования действующих субъектов хозяйствования, в том числе вновь созданных организаций или индивидуальных предпринимателей, которые работают менее одного года с момента регистрации.

Также банком заключены соглашения с АО «Росэксимбанк», которые дают нам возможность оказывать кредитную поддержку клиентам-импортерам, поставляющим из Российской Федерации высокотехнологичную продукцию, на специальных льготных условиях в рамках государственной Программы поддержки несырьевого экспорта из России.

- Какова доля СБ в кредитном портфеле банка?

- В настоящее время клиентская база банка ВТБ насчитывает порядка 600 компаний - субъектов среднего бизнеса. Величина кредитного портфеля на 01.01.2017 г. составляла 194,5 млн бел. руб., доля СБ в общем кредитном портфеле банка - 24%.

- В последнее время банки активно развивают дистанционное обслуживание клиентов. Возможно ли использование этого инструмента при кредитовании СБ?

- Безусловно, развитие услуг дистанционного банковского обслуживания является весьма актуальным и для нас. Ускоряющийся темп жизни, бурное развитие информационных технологий, возрастающие потребности клиентов изменяют требования к поставщикам финансовых услуг. Поэтому наш банк постоянно совершенствует систему обслуживания клиентов, отдавая предпочтение удобству, быстрому доступу к банковским услугам и скорости реализации услуг.

Суть банковского дистанционного обслуживания состоит в том, чтобы как можно большее количество банковских операций - оплата счетов, получение выписок, оформление заявок, регистрация платежных документов и т.д. - осуществлялось без посещения банка. При этом мы не ограничиваемся расчетно-кассовым обслуживанием и предоставляем клиентам дополнительные возможности. Например, клиент может дистанционно предоставить в банк информацию для валютного контроля, направив отсканированные документы в СДБО «Клиент-банк». Этот сервис не требует установки дополнительного программного обеспечения и последующего предоставления документов на бумажном носителе.

Что касается сопровождения кредитных операций, то и здесь услуги ДБО мы максимально оптимизируем «под клиента». Кроме того, что клиент может дистанционно предоставлять в банк всю необходимую отчетность (бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, изменении капитала, движении денежных средств, об использовании целевого финансирования, дополнительные сведения о деятельности клиента и др), мы уже в ближайшем будущем реализуем возможность двустороннего подписания договоров с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). В первую очередь это будут договоры по привлечению средств во вклады (депозиты). В настоящее время ведется тестирование новой версии Интернет-банка, которая отличается современным гибким интерфейсом и поддерживает полный спектр операций наравне с системой «Клиент-банк». Мы постоянно работаем над тем, чтобы наше программное обеспечение поддерживало самые современные технологии и сервисы.

Николай ЗАГОРСКИЙ