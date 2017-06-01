Время решительных перемен

Недавно Белстат сообщил, что количество убыточных организаций в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 1 800 до 1 676, или на 6,9%. При этом себестоимость продукции выросла на 6,3%. Так что, с одной стороны, новость хорошая, а с другой - не очень…

Следующая информация - в развитие темы. В Экономический суд Минска направлено заявление о признании ОАО «Мотовело» экономически несостоятельной (банкротом). Документ подписал гендиректор завода - бывший мэр столицы Николай Ладутько: «Должник работает с убытками, неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, денежные поступления не позволяют в установленные сроки исполнять платежные обязательства и обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений».

Напомним, что сегодня почти весь пакет акций компании (99,88%) принадлежит Госкомитету по имуществу. Месяц назад столичные власти направили в правительство предложения по дальнейшему развитию предприятия. В частности, предлагается обанкротить его и продавать занимаемый земельный участок на аукционе единым лотом. Новое производство мотоциклетной и велосипедной техники планируется наладить в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», функционирующем в режиме свободной экономической зоны. Такой вот незавидный, но типичный в последнее время финал разорившейся компании…

Хотя есть надежда, что с помощью государства в очередной раз удастся вдохнуть новую жизнь в предприятие, продукция которого много лет колесит по просторам СНГ и других стран.

Авторитетные отечественные и зарубежные эксперты уже не первый год настойчиво рекомендуют: в Беларуси надо решительно перейти от управления предприятиями к управлению капиталом. Именно в этом основная проблема некоторых руководителей, которые продолжают мыслить и действовать привычными стереотипами, ставя во главу угла производственные планы, затоваривая склады продукцией, неконкурентоспособна не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Как, например, серьезно потеснили белорусских «Аистов» на российском рынке подмосковные «Стелсы» и китайские изделия.

Мои оппоненты в ответ могут возразить, что более 30% предприятий не имеют собственных оборотных средств, а стоимость банковского кредитования пока еще остается высокой. Согласен, далеко не все предприятия сегодня могут рассчитывать на государственную поддержку. В список счастливчиков, которым постановлением правительства в 2017 г. будет возмещена из бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами, попали всего 7 белорусских компаний, реализующих инвестиционные проекты.

На этом фоне многие представители бизнеса и госсектора в случае отсутствия кредитов единственной панацей считают инвестиции. В частности, об этом вели речь участники конференции «Практика реализации экономической стратегии Беларуси. Инвестиции для бизнеса и регионов», организованной Республиканской конфедерацией предпринимательства. Так, недавнее исследование ООО «Центр бизнес развития» показало, что это не совсем так. В стране 75 тыс. производственных предприятий и практически каждый директор мечтает найти инвестора. На самом деле только 5% из них нужны деньги, 7% - новое оборудование и 90% нуждаются в новых технологиях.

Как отметили организаторы исследования, многим директорам проще сетовать на бедность, чем развивать предприятие, внедрять современные технологии. Для большинства - это болезненный процесс, который требует решительности и перемен. Правда, в ответ могут напомнить о громких делах, связанных с задержанием известных белорусских предпринимателей. Дескать, видите, к чему привели их «решительные» методы хозяйствования и ведения бизнеса…

В свежем номере журнала «Директор» №6/2017 мы расскажем читателям об итогах «круглого стола» на тему «Декриминализация экономических рисков субъектов хозяйствования», который журнал «Директор» провел вместе с партнерами. Его участники отметили, что в условиях острого структурного кризиса государство должно не усложнять условия ведения бизнеса и ужесточать ответственность за нарушения в данной сфере, а, наоборот, максимально раскрепостить деловую инициативу и поддерживать ее.

И такие шаги уже есть. Например, недавно во время выступления в парламенте заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо предложил меньше наказывать бизнес за просроченные платежи в бюджет. При этом те, кто не выполняет обязательства перед бюджетом, должны быть привлечены к ответственности, но к каждому конкретному случаю следует подходить индивидуально. Если сумма просрочки меньше, чем прежние платежи в бюджет, замораживание счетов предприятия будет стоить экономике дороже.