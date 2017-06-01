Прорывной успех «НАТИВИТЫ»

О реализации в Беларуси уникального международного фармакологического проекта, который с помощью современных инновационных биотехноголий позволит победить многие тяжелые заболевания и успешно решить программу импортозамещения, рассказал председатель совета директоров СООО «НАТИВИТА», Алексей СЫЧЕВ.

- Алексей Николаевич, расскажите об истории создания компании «Нативита». Чем обусловлен международный состав ее учредителей?

- За последнее 10-летие мир кардинально изменился, процессы по разработке и внедрению новых идей сильно ускорились. Это факт, что развитие идет по экспоненте. Также факт, что 90% всех инновационных лекарственных препаратов в мире сегодня разрабатывают частные фармацевтические компании. И у меня появилось желание создать белорусское предприятие, способное разрабатывать и выводить на рынок инновационные лекарственные средства и медицинские технологии. Так в 2012 г. была создана компания «НАТИВИТА».

В современном мире сложно достичь успеха без международной научной и технологической кооперации. В результате сформировался круг инвесторов из четырех стран - Беларуси, Словакии, Литвы и Индии. В процессе научно-исследовательской и производственной деятельности мы активно взаимодействуем с учеными и руководителями компаний в Европе, Америке и России, которые используют передовые технологии и производят эффективные качественные продукты. Накопленный передовой опыт и лег в основу проекта «НАТИВИТА».

- Какие аспекты компании являются для вас ключевыми?

- На мой взгляд, залог сегодняшних и будущих успехов компании «НАТИВИТА» - коллектив молодых талантливых сотрудников, полных идей и объединенных желанием сделать мир лучше, создавая продукты и технологии, способные изменить подходы к терапии заболеваний.

«НАТИВИТА» - научно-производственное предприятие. С момента создания сотрудники активно вовлечены в научные проекты, которые сами инициирует и поддерживают. В 2016 г. завершили строительство научно-производственного комплекса в Бешенковичах, открыли Научно-исследовательский центр, начали запуск производственных линий. В июле состоится официальное открытие всего комплекса «НАТИВИТА».

Справка «Директора» NatiVita - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств. Первой в Беларуси начала производство биотехнологических средств на основе моноклональных антител. Среди ее технологических партнеров: Biomed и Unipharma (Словакия), Biocad (Россия), Natco Pharma Ltd, (Индия), Витебский государственный медуниверситет, Университет имени Коменского в Братиславе, Центр генной инженерии и биотехнологий (Куба).

- Скажите, насколько востребована ваша продукция на рынке?

- Производя, регистрируя и выводя на рынок страны биоаналоги и первые дженерики оригинальных препаратов, компания активно участвует в государственной программе импортозамещения, повышая доступность оказания качественной медицинской помощи населению и снижая зависимость Беларуси от зарубежных производителей. Так, по объему продаж в прошлом году компания «НАТИВИТА» стала лидером в онкологическом сегменте и заняла 5-ю позицию в рейтинге компаний госпитального сегмента. Вывод на рынок трех наших биоаналогов по результатам аукционов в 2016 г. позволил стране сэкономить более 10 млн долл., и это только первый этап.

Ряд наших исследований включен в программу развития фармацевтической отрасли Беларуси на 2016-2020 гг. - это разработка инновационных продуктов, позволяющих кардинально изменить существующие подходы к лечению таких заболеваний, как множественная миелома, рак легкого и молочной железы, псориатический артрит.

- Алексей Николаевич, смогут ли ваши разработки заменить импортные медикаменты?

- Наши биоаналоги и первые дженерики оригинальных препаратов по эффективности не уступают зарубежным аналогам, что подтверждено международными многоцентровыми рандомизированными клиническими исследованиями, в том числе и в Беларуси. Что касается новых лекарственных средств и медицинских технологий лечения, то успех возможен, если разработки компании превзойдут аналогичные препараты по эффективности, безопасности и фармако-экономическому эффекту.

- Вскоре состоится церемония официального открытия Научно-производственного комплекса «НАТИВИТА». Каковы его производственные возможности?

- Еще на этапе его проектирования и строительства учитывались самые актуальные тенденции в сфере фармацевтического производства, в том числе при выборе оборудования и запуске производственных линий. При выпуске всех форм лекарственных средств - стерильных лиофилизированных препаратов, таблеток и капсул - используются изолирующие технологии, которые обеспечивают высокий уровень качества продукции, безопасность персонала и, что немаловажно, окружающей среды. На предприятии создан уникальный для Беларуси участок, где производят цитостатические препараты в твердых формах с применением изоляторов итальянской компании NICOMAC.

Наш производственный комплекс позволяет выпускать лекарственные средства по полному циклу по международному стандарту качества GMP (Good Manufacturing Practice). И, конечно, мы ориентированы на развитие внешних рынков. При этом экспортная составляющая будет превалировать над долей препаратов, реализуемых на территории республики. Уже через год планируем начать регистрацию наших лекарственных средств в Евросоюзе. Первой страной будет Словакия, где находятся партнеры и участники проекта «НАТИВИТА».

Также есть договоренности о регистрации наших препаратов на рынках Вьетнама, Азербайджана, Казахстана, России, Ирака и Сирии. В сфере экспортных интересов компании «НАТИВИТА» - около 15 стран. К 2020 г. объем внешних поставок должен достичь 50 млн долл.

- Как вы оцениваете экономический потенциал научно-исследовательского центра, созданного в рамках инновационного проекта?

- Общие затраты на его реализацию составили около 10 млн евро, но мы продолжаем инвестировать в проведение научных исследований.

Развитие инновационной фармацевтической компании не может строиться по модели коммерческой организации, в которой главенствует принцип «купил-продал». Любое движение вперед предполагает научный поиск и риск. Но мы понимаем, что нет ничего дороже жизни. и любую возможность продлить человеку активное долголетие нельзя измерить деньгами.

- Биотехнологическое производство считается одним из самых сложных. Где для него готовят кадры?

- Привлечение внешних идей, поддержка молодых талантов, развитие государственно-частного партнерства в области разработки и совместных исследований новых лекарственных средств и технологий, инвестиции частного капитала в науку - основные факторы, обеспечивающие успех и инновационность современной белорусской фармкомпании.

Основной поставщик кадров для нашего научного центра - Витебский медицинский университет. Сегодня молодые люди, живущие в мире цифровых и космических технологий, могут намного быстрее генерировать инновационные идеи. Главное - создать условия, поэтому в вузе организуются учебные курсы по биотехнологиям, малому химическому синтезу, проводятся олимпиады и т.д. Планируется развитие на базе центра обучающих технологий, в том числе и интерактивных, так как чисто академическое образование не приносит должного эффекта.

В кооперации с партнерами, инновационными компаниями и зарубежными медицинскими центрами в рамках проведения исследований по разработке новых препаратов, организации производства и трансфера технологий нарабатывается уникальный практический опыт. Например, сегодня тесно сотрудничаем с научными сотрудниками РНПЦ онкологии имени Н.Н. Александрова, научно-исследовательских центров BIOMED в Словакии и HEBER BIOTEСH на Кубе.

Проект «НАТИВИТА» направлен на дальнейшее развитие научно-производственного потенциала страны в области фармацевтики и здравоохранения, что является одной из наших главных целей.

Борис АЛЕКСЕЕВ