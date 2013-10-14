Большой потенциал для производства и бизнеса

Витебщина известна не только своими озерами и фестивалем «Славянский базар». Это еще и крупный промышленный регион. О том, на чем строится и как работает экономика области, журналу «Директор» рассказал председатель Витебского облисполкома Николай ШЕРСТНЕВ.

- Николай Николаевич, как вы оцениваете экономический потенциал области, и какие отрасли экономики в регионе являются наиболее перспективными?

- Витебская область имеет резервы во всех сферах экономики. Это и агропромышленный комплекс, где уже сегодня можно вдвое увеличить объемы сельхозпроизводства, загрузить мощности перерабатывающих организаций, нарастить объемы поступления валютной выручки. И промышленность, где основной потенциал мы видим в отраслях, которые работают на местном сырье, - по переработке мяса, молока, древесины, глины, торфа, производства которых в последние годы модернизированы или их модернизация завершится в ближайшее время.

К сожалению, у нас пока недостаточно используется выгодное геостратегическое положение области в отношении транзитного перемещения грузов. Через нашу территорию проходят важнейшие европейские транспортные коридоры, поэтому регион может быть задействован в трансграничном проекте Новый шелковый путь. Сейчас ведется работа по обустройству мультимодального транспортно-логического центра в районе пос. Болбасово Оршанского транспортного узла с целью комбинирования на его площадке торговой, логистической и промышленных зон.

И, конечно, во всех сферах экономики нужно активнее использовать потенциал малого бизнеса. Именно этот сектор привлекает в отрасли экономики передовые технологии и инвестиции, использует смелые управленческие решения. Как пример - успешно работают по кооперации с западными партнерами общества «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» и «ЛИНПАК Пекеджинг Ист»; расширяют производства предприятия «Полимерконструкция» и «ВИК-здоровье животных»; в текущем году выйдут на проектные мощности новые высокоэффективные предприятия «Модерн-Экспо», выпускающее высокотехнологичное торговое оборудование, и «НАТИВИТА» - производитель медицинских препаратов.

- Расскажите о модернизации крупнейших промышленных предприятий и отраслей промышленности.

- Организации области продолжают работу, направленную на создание новых производств и модернизацию действующих, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Так, для обеспечения экономически эффективного производства важнейших видов нефтепродуктов и сырья в нефтехимическом комплексе ОАО «Нафтан» продолжает реализацию Программы развития на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 г. В результате переработка нефти возрастет до 12 млн т в год, глубина переработки нефти в 2021 г. увеличится до 91%. С целью производства перспективных присадок и пакетов присадок продолжается модернизация на СООО «ЛЛК-Нафтан».

В III квартале 2017 г. запланирован ввод в эксплуатацию Полоцкой и Витебской ГЭС. Филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» ведет техническое перевооружение производства, направленное на оптимизацию процесса выпуска бумаги. В текущем году также завершится второй этап модернизации РУПТП «Оршанский льнокомбинат», что позволит обновить мощности по переработке длинного льноволокна и льночесального производства для переработки 5,1 тыс. т длинного льноволокна, увеличить производство льняной пряжи.

Выполнение инвестиционного договора в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 14.10.2013 г. №467 «О мерах по развитию кожевенно-мехового производства и производства обуви» позволит нарастить мощности холдинга «Марко» по выпуску обуви в 2018 г. до 5 млн пар в год, а также создать мощности по выделке овчины - 300 тыс. шкур и пушного сырья - 250 тыс. штук в год.

В период с 2000 по 2016 г. в модернизацию мясо- и молокоперерабатывающих предприятий области было вложено порядка 63 млн руб. инвестиций, что позволило создать более 800 рабочих мест. В настоящее время завершается реализация крупного инвестиционного проекта на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» (модернизация цеха по переработке молока со 180 до 240 т в сутки). В ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» до конца текущего года будет реализован инвестиционный проект по строительству и модернизации цеха, сухую сыворотку и сухие молочные продукты.

Реализация этих и других мероприятий по модернизации производств позволит обновить технологии, сократить затраты и в целом повысить эффективность деятельности промышленных предприятий.

- Как вы оцениваете инвестиционный потенциал области? Какие проекты на территории региона можете предложить потенциальным инвесторам?

- В условиях сокращения внутренних источников финансирования в связи с ужесточением денежно-кредитной политики и уменьшением кредитования госпрограмм, альтернативным источником развития являются внешние ресурсы.

С привлечением прямых иностранных инвестиций на чистой основе в области созданы производства по выпуску оборудования для водоподготовки и водоочистки, оптического кабеля, колтюбингового оборудования для ремонта и восстановления газовых и нефтяных скважин, присадок к смазочным маслам, сжиженных газов, ветеринарных и фармацевтических препаратов, пожарной техники, строительных изделий из пластика, косметических средств по уходу за животными и др.

За счет прямых иностранных инвестиций и кредитов иностранных банков планируется построить две электростанции - в Бешенковичском и Верхнедвинском районах, порядка 10 новых крупных молочнотоварных ферм, 3-4 свинорепродуктора, современный комплекс по деревообработке, мусороперерабатывающий завод.

Часть проектов реализуются на территории свободной экономической зоны «Витебск», где планируется развивать производство современных упаковочных материалов, силового и оптического кабеля, торгового и холодильного оборудования, измерительных приборов, газовых баллонов из стеклопластика. Преференциальный режим СЭЗ дает возможность инвесторам снизить налоговую нагрузку на 40%, что позволяет с меньшими затратами запустить инновационные экспортоориентированные производства.

- Какова динамика внешней торговли Витебской области? С какими странами налажено наиболее эффективное сотрудничество, какие отрасли являются лидерами по объемам экспортных поставок?

- Статистика внешней торговли Витебской области во многом определяется ситуацией, которая связана с поставками нефти на переработку в ОАО «Нафтан» и последующим вывозом продукции предприятия за рубеж.

При благоприятной конъюнктуре на внешних рынках внешнеторговый оборот области с учетом работы нефтехимического комплекса может составлять до 7 млрд долл. (учитывая отгрузки нефтепродуктов, вырабатываемых ОАО «Нафтан» через ЗАО «Белорусская нефтяная компания»). Без нефтепродуктов внешнеторговый оборот области в 2016 г. составил 2,5 млрд долл., в том числе экспорт - 1,5 млрд долл.

Предприятиями региона экспортируется широкий ассортимент изделий (около 700 товарных позиций). По группам товаров можно выделить в первую очередь мясные и молочные товары (доля в экспорте 22,5%), изделия из полимеров и химических продуктов (17,3 %), текстильные (12%), машины и оборудование (свыше 8,5%), стройматериалы (6,2%), обувь (около 6%).

В 2016 г. экспорт товаров осуществлялся в 87 государств. При этом были существенно увеличены объемы поставок в страны Ближнего Востока (рост в 3,7 раза), Азии (в 1,5 раза), Африки (в 1,3 раза), ЕАЭС (темп роста - 105,1%), в том числе в Российскую Федерацию (105,8%). Сократились поставки в страны ЕС (на 27%) и Америки (-51,3 %).

В текущем году по сравнению с I кварталом 2016 г. отмечается рост зарубежных продаж в 1,8-1,9 раза. Многократно увеличился экспорт в Великобританию, Данию, Австрию, Италию, Нидерланды. При этом необходимо отметить, что доля товаров с невысокой степенью переработки в общем объеме экспорта постепенно снижается: если в 2016 г. она составляла 42%, то в I квартале 2017 г - 35%. В результате предприятиями области дополнительно заработано 65 млн долл.

Среднегодовой объем импорта товаров с учетом нефтепереработки достигает 3,5 млрд долл. В структуре импорта 83,5% составляют так называемые промежуточные товары, предназначенные для дальнейшей переработки (полимеры, белковое, текстильное химическое сырье, металл), 7,5% - инвестиционный экспорт, 9% - потребительские товары.

За январь-март 2017 г. областью произведено импортозамещающей продукции на 98 млн долл., или 104,6% к соответствующему периоду прошлого года. Условная экономия валютных средств за счет поставки продукции на внутренний рынок составила 16,5 млн долл. Причем в структуре мероприятий по импортозамещению продукция, произведенная субъектами малого и среднего бизнеса, занимает 60%!

- Витебщина - самый северный регион страны, что означает определенную специфику в организации сельскохозяйственного производства. Расскажите, как работает аграрный сектор области?

- Аграрный сектор у нас сегодня представлен 261 сельскохозяйственной организацией, 4 мясо-, 8 молоко- и 5 зерноперерабатывающими предприятиями. В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур по 45% отведено зерновым и зернобобовым, а также кормовым культурам, 1,5% - лен. В валовом региональном продукте области вид экономической деятельности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» занимает порядка 10-12%.

В текущем году сельхозорганизации области обеспечивают положительную динамику производства. Темпы роста выпуска валовой продукции в сельскохозяйственных организациях за январь-апрель составили 106% к уровню аналогичного периода 2016 г. Это лучший результат среди всех областей республики! Темпы роста выручки опережают рост себестоимости, благодаря тому, что сельхозорганизации в I квартале 2017 u/ снизили затраты на 5,1%. В результате рентабельность продаж с «минусовой» в прошлом году вышла на положительную, а количество убыточных организаций по сравнению с январем-мартом 2016 г. сократилось на 29.

С целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2016 г. №320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» созданы 4 интегрированные структуры. Они объединили в одно юридическое лицо производителей сельскохозяйственного сырья, переработку и сбыт конечной продукции. Это способствует развитию предприятий пищевой промышленности, увеличению загрузки производственных мощностей по выпуску продуктов питания, напитков и мясомолочной продукции. В результате за 4 месяца 2017 г. темпы роста производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях интегрированных структур составили 114,8%. В текущем году планируется объединить предприятия, входящие в интегрированные системы.

Активно работает в области и Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 г. №253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности финансирования (кредитования) Банком развития Республики Беларусь, Беларусбанком, Банком Китая и чешским инвестором строительства 10 новых молочнотоварных ферм и 4 свиноводческих репродукторов.

- Как реализуется в регионе Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республики Беларусь на 2016-2020 гг.? Какие проблемные вопросы возникают при этом?

- Финансовая поддержка этого сектора экономики осуществляется в соответствии с Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. №149 и Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Средства из областного бюджета на поддержку предпринимательства в 2016 г. выделялись по трем направлениям: финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства. Была оказана поддержка субъектам малого предпринимательства в виде возмещения расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Основной объем финансовой помощи этому сектору экономики в области составляют средства, выделяемые в виде субсидий для ремонта зданий, приобретения компьютерной и копировально-множительной техники. Такая поддержка способствовала обеспечению прироста объемов и повышения качества услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства. Бюджетные средства также направлялись на информационное обеспечение - путем предоставления и актуализации справочных правовых систем и на проведение национального конкурса «Предприниматель года».

- Расскажите о туристическом потенциале Витебщины. Что делается для привлечения белорусских и зарубежных туристов?

- Сегодня в области есть все возможности для того, чтобы хорошо провести время в любой сезон: уникальное историко-культурное наследие, богатая природа, постоянно совершенствующийся сервис и удобная логистика. У нас насчитывается более 3 тыс. памятников археологии, архитектуры, истории и культуры. Витебщина - это центр Белорусского Поозерья. Здесь расположена самая крупная в стране озерная группа - Браславские озера. По количеству рек и озер регион занимает первое место в республике, причем государственный природно-заповедный фонд включает более 300 объектов, занимающих площадь в 9,5% территории. Среди них - Березинский биосферный заповедник, национальные парки «Браславские озера» и «Нарочанский», 86 заказников и 238 памятников природы республиканского и местного значения. Лесные богатства способствуют развитию и росту популярности охотничьего туризма. Более 60 охотничьих хозяйств арендуют охотугодья общей площадью 3,5 млн га и предоставляют охотникам полный спектр услуг.

Особой популярностью у иностранных туристов и жителей Беларуси пользуются наши здравницы. Их преимущество - хорошее соотношение цены и качества, современная медицинская база и высококвалифицированные специалисты.

Значительная работа проведена в части создания инфраструктуры туризма. Сегодня у нас функционирует 108 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 5 тыс. мест (9 санаториев, включая детский, 1 детский реабилитационно-оздоровительный центр, 2 оздоровительных комплекса, 96 других оздоровительных организаций). Только в последние годы введены в эксплуатацию туристические комплексы «Свечанка» и Green Club, гостиница «Браслав-отель», пансионат «Лесное-Рудня», элитный туристический комплекс «Красный бор». В 2016 г. построен новый санаторий «Плисса» с ультрасовременной лечебной базой, оформленный в европейском стиле.

На автодорогах области ежегодно появляются новые объекты придорожного сервиса (сейчас их 242), строятся кемпинги и стоянки. Имеется 107 гостиниц и аналогичных средств размещения с единовременной вместимостью почти 6 тыс. мест. Область занимает вторую строчку в национальном рейтинге по количеству сельских усадеб - 606.

Ежегодно проводится немало интересных, ярких мероприятий - фестивалей и праздников, на которые приезжает все больше иностранных гостей. Мировым брендом и символом столицы нашей области стал Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

Все перечисленные факторы способствуют развитию внутреннего и въездного туризма. Сегодня разнообразные программы экскурсий и туров по территории области предлагают 135 туристических организаций, в которых работают 250 профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков. В 2016 г. численность внутренних организованных туристов составила более 95 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2015 г. в 1,6 раза. В составе экскурсий и туров регион посетили свыше 34 тыс. иностранных туристов из 39 стран мира. Их количество по сравнению с предыдущим годом увеличилось на треть.

Экспорт туристических услуг в регионе в 2016 г. достиг 12,1 млн долл., или 106,4% к 2015 г. Причем удельный вес туристических услуг в общем объеме экспорта услуг области в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился почти на треть и составил 8,8%.

Николай ЗАГОРСКИЙ