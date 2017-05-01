Минск - Нью-Дели: расстояние - не помеха…

Белорусско-индийские контакты с момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 г. отличались высокой степенью взаимопонимания на политическом треке, но их монетизация в экономической плоскости была недостаточной. В том, как разделенные тысячами километров страны встретят 25-летний юбилей и насколько эффективным будет дальнейшее сотрудничество, серьезную - если не ключевую - роль может сыграть бизнес*.

Индийская экономика: восходящий тренд

Чем интересна бизнесу Индия? Это, образно говоря, «новый азиатский тигр»: темп роста ее ВВП за 2015-2016 финансовый год (в Индии он заканчивается в марте) составил 7,6%, что особенно впечатляет на фоне показателей Китая по итогам 2015 г. - 6,8%. Таким образом, третья экономика мира (исходя из номинального ВВП по паритету покупательной способности) догоняет вторую, во всяком случае, растет быстрее.

Второй важный момент - огромный рынок страны, которая активно усиливает экономические и политические позиции. Не секрет, что Индия не проводила активной внешней политики в XX - начале XXI в. Изначально экономически закрытая страна с момента обретения независимости руководствовалась концепцией «свадеши» - опоры на собственные силы (self-reliance в англоязычном варианте - самодостаточность).

Процесс либерализации экономики индийцы запустили только в 1990-х гг., что привело к настоящему бизнес-буму.

Два последних года решение экономических проблем в Индии сопровождается активным вовлечением в глобальные политические процессы. Что интересно, это проактивное продвижение политики и развития экономики также происходит под лозунгом «свадеши». Только этот термин понимается уже по-другому: не отрицая глобализации, руководство страны представляет ее как своеобразный стартап, который движется, концентрируя все силы, к лидерству в новом постиндустриальном мире. Это абсолютно уникальная ситуация, которая делает Индию особенно привлекательной для глобального бизнес-сообщества.

Следует отметить и так называемый фактор Нарендры Моди, ставшего премьер-министром Индии в 2014 г. Возглавляемое им правительство запустило серию программ, направленных на создание привлекательных условий для развития бизнеса в стране (подробнее - в статье «Модель для сборки: штат Гуджарат» в журнале «Директор» №2 за 2016 г.).

Белорусско-индийские отношения: «в политике - тепло…»

Динамика двустороннего товарооборота в 2011-2016 гг. показывает, что для высокого уровня политических отношений достигнутые показатели явно недостаточны. Кроме того, тренд нисходящий: товарооборот и экспорт падают.

Динамика торгово-экономических отношений Беларуси с Индией, млн долл.

Год Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 2011 500,9 333,0 167,9 165,1 2012 498,6 266,4 232,2 34,2 2013 354,7 173,2 181,5 - 8,3 2014 399,8 212,1 187,7 24,4 2015 445,5 317 128,5 188,5 2016 402,2 268,1 134,1 134

Причина проста: слишком велика зависимость от поставок калийных удобрений (87% экспорта в ценовом выражении за 2016 г.). Поэтому колебания показателей товарооборота наглядно отражают происходящее на рынке. Однако несмотря на хорошие позиции ОАО «Белорусская калийная компания» в Индии и заключенный прошлым летом контракт с местной компанией IPL, в целом ситуация с экспортом выглядит не лучшим образом. Если не удастся изменить продвижение по другим направлениям, то потери за 2016 г. составят около 60 млн долл. И это слабо приближает нас к поставленной белорусским руководством цели: «достигнуть 1 млрд долл. товарооборота с Индией к 2018 г.».

Two-way trade

Для анализа структуры индийской экономики рассмотрим показатели импорта и экспорта за 2014 г. без возможных флуктуационных колебаний, вызванных внедрением госпрограмм правительства Н. Моди. Каковы точки роста в экономике?

Следует отметить, что округленные 87% белорусского калийного экспорта (рис. 2) составляют лишь часть 2%-ной доли (удобрения) индийского импортного пирога объемом почти 460 млрд долл.

Далее - индийский экспорт, где самое интересное - соотношение его структуры с импортом. Таким образом, если экспортные и импортируемые товарные позиции для Индии не одни и те же (жемчуг и топливные ресурсы, например), то комплементарные - схожие группы. Проще говоря, индийский бизнес не работает в одну сторону.

Таким образом, ключ к успеху - кооперация: поиск индийских партнеров, с которыми можно установить доверительные отношения. Это поможет не только выйти на местный рынок, но и предполагает их дальнейшую поддержку на белорусском и формирующемся рынке ЕАЭС (концепция two-way trade).

Индия для бизнеса - в первую очередь работа с конкретными людьми, где очень важно качество отношений с партнерами.

Исторический пример: основатель крупнейшего конгломерата Tata Group с ежегодным оборотом более 80 млрд долл. Джамшеджи Тата принял решение о создании первого отечественного отеля, «в котором каждого примут так же тепло, как и в индийском доме», после того как был подвергнут дискриминации в британской гостинице.

Таким образом, основа бизнеса «по-индийски» - этика и долгосрочное мышление, партнерство понимается не как игра с нулевой суммой, а как синергия, направленная на благо каждой из сторон и мира в целом.

Бизнес как драйвер роста

Важно помнить, что в Индии государство исключительно «создает условия» для продвижения бизнеса и контролирует «обратную связь», а у нас продвижение экспорта - прямая функция госсектора.

Чтобы достичь эффекта на индийском направлении, необходимо на конкретном участке сконструировать сходную структуру системы коммуникации «государство - бизнес». Всем желающим будет оказана необходимая поддержка в установлении b2b- и p2p-контактов, помощь в выборе эффективного канала коммуникаций. Кроме того, в Беларуси госсектор и МИД в частности серьезное внимание уделяют созданию действенной системы стимулов и условий - комплексной среды, привлекательной для индийского бизнеса (Indian-friendly environment). Будет всемерно поощряться активное сотрудничество отечественного бизнес-сообщества с Индией, в первую очередь - в приоритетных отраслях: энергетика (традиционная, малая и возобновляемая), высокие технологии, металлургия и горная промышленность, текстильная и легкая промышленность, туризм, сельское хозяйство, а также на региональном уровне.

Будущее двустороннего торгово-экономического сотрудничества видится в развитии системы эффективных кросс-партнерств белорусских и индийских бизнесменов, основанной не только на взаимной выгоде, но и на долгосрочных приоритетах доверия.

Доверия - не менее надежного, чем уровень политических отношений, к которому страны пришли за четверть века.

*По материалам презентации МИД для белорусского бизнес-сообщества

Андрей МИСЮРА, востоковед, дипломат