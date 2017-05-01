Риски банковской системы

Нацбанк в марте сделал предупреждение коммерческим кредитным организациям, основной смысл которого сводится к одному тезису: валютными и кредитными рисками банки управлять не научились.

Риски касаются, прежде всего, сроков погашения кредитов, сокрытия токсичных активов, накопления товарных рисков и др.

Конфликт интересов между банковской системой и экономикой продолжается. С одной стороны, макроэкономическая ситуация стала заложницей ее кредитной политики, с другой - оказалась в глубокой зависимости от негативных трендов в экономике и сфере услуг. Рецессия коснулась всех отраслей, в том числе и финансовой сферы. В условиях ограниченной конкуренции на банковском рынке и рынке капитала многие организации испытали проблемы.

В контексте предупреждения регулятора становятся неопределенными оценки прибыльности и финансовой устойчивости белорусских банков.

Критическая взаимозависимость

Белорусская экономика ускорила падение несмотря на низкую базу 2016 г. (за первые 2 месяца текущего года ВВП снизился на 1% гг. после минус 0,5% гг. - в январе). Обвал произошел в строительном секторе (по итогам двух месяцев - на 14,4% гг.). Снижение валовой добавленной стоимости наблюдалось в промышленных услугах (-3,5% гг.) и торговле (-3% гг.). Рост промышленного производства в январе-феврале замедлился до 3,1% гг. Его драйвером стала обрабатывающая промышленность (рост - на 3,5% гг.). Исключением стало производство кокса и продуктов нефтепереработки. Однако замедление падения с минус 35,5% гг. до минус 34,5% гг. трудно назвать положительным результатом.

После недолгого снижения в банковской системе возобновился рост проблемной задолженности. В январе ее доля в подверженных кредитному риску активах составила 13,3% (+0,5 пп. за месяц). Ухудшение качества ссудного портфеля заставляет кредитные организации увеличивать отчисления в резервы, которые за последний месяц прибавили на 3,2% мм (рис. 1). Драйвером роста задолженности стали предприятия госсектора, объем токсичных кредитов в которых увеличился на 12% мм (рис. 2). В таких условиях сложно субсидировать неплатежеспособных клиентов.

Кредитные и валютные риски

На фоне существующих трендов регулятор констатирует, что уровень кредитного риска в большинстве банков признан высоким и обусловлен как негативным влиянием макроэкономических факторов, так и недостатками в построении и функционировании системы управления.

Банки стали активно применять практику искусственного улучшения качества кредитных портфелей путем систематичного изменения промежуточных сроков погашения основного долга и предоставления длительных отсрочек по уплате процентов, рефинансирования кредитов с наступающим сроком погашения, в т.ч. за счет выкупа эмитированных кредитополучателем ценных бумаг. Реальный объем проблемных активов в системе, возможно, превышает официальные показатели.

Регулятор особо указал на отсутствие процедур, обеспечивающих объективную оценку подверженности кредитополучателей валютному риску. Существующие методики расчета достаточности выручки позволяли учитывать в ее составе прогнозные поступления, не связанные с основной хозяйственной деятельностью и не подтвержденные документально (займы, взносы в уставный фонд, кредиты банков и т.д.). Наличие проблем в этой сфере связано в первую очередь с низким уровнем корпоративного управления.

Непрофильные активы банков

Нацбанк признает наличие в банковской системе различных проблем и анонсирует ужесточение подходов к определению критериев достаточности валютной выручки. Методы расчета, по его мнению, не обеспечивают реальную оценку влияния такого риска на способность кредитополучателя своевременно исполнять обязательства.

Изъятие банками предметов залога привело к существенному росту товарного портфеля и потребовало особого внимания к вопросам оценки управления товарным риском.

Кредитные организации могут оказаться в ситуации клинча. Неразвитость финансового рынка, института банкротства и низкое качество управления могут привести их в товарную ловушку, в т.ч. с недвижимостью.

Банки становятся участниками на рынке недвижимости. Получая на балансы заложенную недвижимость, они не пытаются ее реализовать в целях компенсации издержек или убытков неудачного кредитования.

Проблемы ведут к структурному дисбалансу

Для поддержки неэффективного госсектора власти используют механизм директивного кредитования. Благодаря такому подходу, ранее держались на плаву многие госпредприятия, однако сейчас объемы поддержки снижаются. Связанное с этим ухудшение их финансового состояния приводит к росту проблемных активов. Поэтому на повестке дня снова возникает проблема необходимости трансформации неэффективного госсектора.

По мнению регулятора, высокая концентрация крупных рисков в активах банков и неудовлетворительное финансовое состояние значительного числа крупных кредитополучателей, отсутствие у них необходимого объема денежных потоков ставят под сомнение своевременный возврат их существенной доли и определяют высокую вероятность ухудшения имеющейся несбалансированности балансов по срокам погашения. Все это оказывает существенное влияние на уровень риска ликвидности.

Нацбанк обозначил серьезную проблему - увеличение структурных дисбалансов. Крупные госпредприятия становятся источниками токсичных активов. Регулятор отмечает, что отдельные банки использовали схемы для искусственного регулирования пруденциальных нормативов ликвидности.

Белорусская банковская система требует обновления. Низкое качество корпоративного управления и конфликт интересов (государство как собственник банков и их клиентов) в условиях ограниченной конкуренции приводит к снижению качества и ухудшению ее состояния.

С другой стороны, борьба с инфляцией фактически ограничивает насыщение экономики деньгами. За последние годы в монетарной сфере произошли небольшие изменения. Инфляция снижается медленно, но не увеличивается и денежное предложение, достаточное для активного экономического роста реального сектора экономики и сферы услуг.

Отсутствие на белорусском банковском рынке крупных иностранных кредитных организаций существенным образом отражается на качестве и объемах кредитования национального бизнеса.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ, Президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»