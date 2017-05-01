Источник знаний по-прежнему в цене

Несмотря на современные достижения (виртуальные читальни, электронные книги), бумажные носители информации пока еще остаются актуальными. Ежегодные международные книжные выставки-ярмарки тому подтверждение. В книжном омуте можно выловить немало ценных идей и полезной информации.

Проблемы и тенденции

Крупные книжные форумы, наподобие того, что ежегодно проводится в Минске в феврале, привлекают к себе не только руководителей издательского корпуса, но и представителей министерств и ведомств, посольств и директоров предприятий. Ведь книга, пусть даже и модернизированная цифровым приложением, не только товар, но и средство получения уникальной информации, полезной не только для расширения собственного кругозора, но и развития своего дела.

Повышенное внимание к книге в этом году обусловлено 500-летием белорусского издательского дела. По данным Мининформа, в 2016 г. в стране выпущено около 9,6 тыс. названий изданий (в том числе 1,1 тыс. на белорусском языке) общим тиражом примерно 23 млн экз. К слову, книжных издательств у нас несколько сотен, так что конкуренция большая. Их главные проблемы - длительная реализация книг, нехватка оборотных средств, удорожание полиграфических услуг, а как следствие - затаренные склады.

Как отметила министр информации Беларуси Лилия Ананич, экономика издательств не может дальше терпеть складские запасы. Хотя книга - это не хлеб, она может реализовываться и год, и два, и три. Поэтому не устаревают ни Колас, ни Купала, ни другие хорошие издания.

Классика, возможно, и нет, а вот деловая или научная литература со временем вполне может состариться: изменяются подходы, информация рискует потерять актуальность. Это влияет на снижение книжных тиражей и ориентацию издателей на максимальный предварительный заказ. Поэтому они рады гарантированному госзаказу на социально значимую литературу, который не только обеспечивает стабильную загрузку, но и предполагает высокие требования к качеству исполнения продукции.

Однако люди не всегда идут в крупные книжные магазины. Уже больше 20 лет стабильных клиентов собирают книжные базары. Раньше на них шли в основном ночью, сегодня это уже экзотический способ шопинга: можно приехать и утром, и днем, чтобы купить все, что нужно.

По словам организаторов одного из самых популярных ночных книжных базаров Минска, средняя посещаемость каждой ярмарки составляет от 4 до 6 тыс. человек. Ассортимент - до 100 тыс. наименований книг, наличие сопутствующих товаров (DVD, аудио- и видеопродукция, канцтовары и сувениры), возможность получения консультаций и предварительного заказа. Главная причина популярности - особенности ценового режима. Ведь стоимость книжной продукции здесь в 1,5-2 раза ниже, чем в розничной торговле. Но в непростые времена стали экономить на книгах и былого ажиотажа нет. Даже популярные женские романы можно купить всего за 1 руб.! Если в советские времена книга считалась дефицитом, не хватало ассортимента и были деньги, то сейчас все наоборот.

Второе дыхание лет пять назад книжным базарам придали партворки - журналы с моделями авто, танков, оловянными солдатиками, книгами и пр. Спрос на них был огромным, а коллекции наверняка и сегодня можно увидеть на полках покупателей самого разного достатка. Но кризис внес свои коррективы: представительства зарубежных издательств в России и Украине лишь завершают старые серии, а среди новинок - считанные единицы. На этих моделях перекупщики, которые ловили момент, делали приличные деньги: достать все модели в свободном доступе было нереально.

Наверное, не ошибемся, если скажем, что сегодня наибольшей популярностью пользуются красочная детская литература, учебные пособия и издания, содержащие уникальный контент.

Руководителю на заметку…

В Год науки рекомендуем руководителям обратить внимание на издания экономической тематики, авторы которых - известные ученые и аналитики. В этом плане книги ИД «Белорусская наука» отличаются глубокой проработкой тем и авторитетным рецензированием, имеют гриф НАН Беларуси. В новых работах в основном рассматривается специфика экономических отношений в рамках ЕАЭС.

Внешнеэкономическая стратегия Республики Беларусь: теоретические и практические аспекты / А. Е. Дайнеко [и др.]; под науч. ред.: А.Е. Дайнеко, Т.С. Вертинской. - Минск (серия «Белорусская экономическая школа»).

В книге определены методологические основы национальной внешнеэкономической стратегии, содержатся практические рекомендации по совершенствованию политики импортозамещения и механизмы поддержки экспорта белорусских товаров. Представлена авторская Концепция внешнеэкономической стратегии Беларуси на период до 2030 г. и комплекс мер по сбалансированному социально-экономическому развитию.

Пилипук, А.В. Институциональное пространство кластерной агропродовольственной системы Евразийского экономического союза: аспекты теории и практики / А.В. Пилипук, Е.В. Гусаков, Ф.И. Субоч; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т систем. исслед. в АПК. - Минск.

В книге представлены концепция и роль экономики питания в устойчивом социально-экономическом развитии, а также рекомендации по формированию в Беларуси кластера технологий и продуктов здорового питания. Обобщены подходы к кооперации продуктовых структур в динамичные инновационные сети национальных и межрегиональных кластеров Союзного государства в процессе расширения системообразующих интеграционных связей.

Государственное регулирование институционального развития экономики Беларуси / Т. В. Садовская и [др.]; под науч. ред. Т.В. Садовской; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. - Минск.

В монографии обоснованы направления совершенствования госрегулирования национальной экономики в контексте развития ЕАЭС, предложены механизмы повышения эффективности институциональной среды предпринимательства, рынка труда, топливно-энергетических и водных ресурсов, представлены методические рекомендации по оценке страновой конкурентоспособности и проект концепции кластерной политики.

Сектор услуг Беларуси: проблемы и перспективы развития / О.С. Булко [и др.]; под науч. ред.: А.Е. Дайнеко, О.С. Булко; Нац. акад. наук Беларуси, Институт экономики. - Минск.

В коллективной монографии представлен опыт развития сферы услуг в зарубежных странах, дана оценка различным видам услуг в Беларуси, рассмотрены причины, препятствующие развитию данной сферы, разработаны перспективные направления ее развития. Авторами также исследованы различные аспекты внешней торговли услугами.

Владимир БУРАНОВ