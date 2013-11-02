От Чернобыля до Островца…

В прошлом месяце произошло несколько важных событий, которые стали поводом не только для грустных воспоминаний, но и для объективного анализа дальнейших перспектив развития атомной энергетики Беларуси.

Так, вечером 1 апреля в проектное положение установили корпус реактора первого энергоблока реактора Белорусской АЭС (вес - более 330 т, длина - 11 м, диаметр - 4,5 м). А 26 апреля Беларусь отметила 31-ю годовщину катастрофы на ЧАЭС. В 1986 г. после взрыва на 4-м энергоблоке станции большая часть радиоактивных веществ (цезий-137, йод-131, изотопы плутония-238,-239,-240 и америций-241) выпала на территории нашей республики.

Стратегия мирного атома

«Холодным душем» для всего мира стали катастрофы на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 г. и Чернобыльской АЭС 1986 г.

По странному стечению обстоятельств, белорусские власти именно тогда стали интенсивно развивать собственную атомную энергетику и настойчиво убеждать общественность в необходимости и выгодности строительства АЭС в республике. В 1983 г. под Руденском начали возводить атомную теплоэлектроцентраль мощностью 2 тыс. МВт. Это была первая попытка. Но в 1986 г. строительство готовой на 70% станции законсервировали, а в середине 1990-х гг. ее перепрофилировали в обычную газовую - нынешнюю Минскую ТЭЦ-5.

Так как во второй половине XX в. энергосистема БССР была ориентирована на развитие атомной энергетики, то тепловые станции перестали строить с конца 70-х гг.

После обретения Беларусью суверенитета в 1991 г. остро встала проблема обеспечения энергоресурсами. Эксперты тогда подсчитали, что их дефицит поможет устранить строительство АЭС, это позволит сэкономить порядка 4,5 млрд куб. м природного газа в год и диверсифицировать топливно-энергетический баланс страны. Не секрет, что наша энергосистема более чем на 90% зависит от российского газа, а энергия от АЭС на 30-35% дешевле, чем полученная от теплоэлектроцентрали. Однако окончательное решение о возможности возведения собственной атомной станции было отложено до середины 2000-х гг.

В соответствии с Указом №499 от 2.11.2013 г. «О сооружении Белорусской атомной электростанции» генеральный подрядчик - российское ЗАО «Атомстройэкспорт» - начал возведение объекта под Островцом. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2 400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 г., второго - на 2020-й. На строительство АЭС Россия выделила Беларуси кредит на 10 млрд долл.

В угоду моменту?

Удивляет, с какой легкостью сегодня политики и власти формируют стратегию атомной энергетики. Например, такие развитые промышленные страны как Германия и Япония полностью отказались от АЭС, а последняя под давлением общественности сегодня импортирует 90% электроэнергии. Другие, как Китай, наоборот, интенсивно наращивают ядерный потенциал и расширяют предложения на международном рынке. Понятно, когда АЭС строят такие развивающиеся страны как Индия с большой численностью населения, нуждающиеся в дополнительных энергетических ресурсах. Также обоснован атомный потенциал России и стран Северной Америки с низкой плотностью населения, огромными территориями и природными ресурсами.

В отличие от развитых и ядерных держав не совсем понятна стратегия небольших стран, в том числе и Беларуси, пытающихся развивать собственную атомную энергетику. Для принятия столь ответственных решений необходима не только глубокая технологическая экспертиза прошлого и будущего атомной энергетики, но и подготовка новых международных стандартов. Пока же в данной отрасли нередко применяются старые СНиПы и правила безопасности с припиской «актуализированные».

В итоге стратегия развития атомной энергетики идет не столько на пользу экономической независимости, сколько в угоду инфраструктурному, индустриальному комплексу. Надежды на то, что такая промышленность будет удваивать ВВП каждые 10 лет, судя по статистике, не сбываются.

Белорусская АЭС под Островцом больше похожа на классический стартап из-за отсутствия отечественного опыта проектирования, строительства и эксплуатации и потому подвержена большим рискам как венчурный проект «Росатома». Скорее всего, в ближайшие десятилетия не понадобятся как мощные промышленные комплексы, так и атомные станции большой мощности, обеспечивающие потребности энергоемких производств.

В современных странах, вступивших в стадию «Индустрии 4.0», вместо мощного пресса и токарно-винторезного станка уже используется 3D-принтер, а система 5G позволяет обрабатывать поля тракторами без водителя и кабины управления. Так что, возможно, белорусам не стоило заказывать столь мощную АЭС, когда в передовых странах активно развиваются атомные станции малой мощности.

Например, американские атомщики разработали и испытали уникальную конструкцию мини-АЭС, которую можно перемещать на трейлере. Причем заправка топливом осуществляется один раз в 30 лет против 18 месяцев у нынешних АЭС, в 20 раз сокращая риск дозаправки и в 5 раз - количество отходов. Досадно осознавать, но именно в Беларуси разработали и изготовили образец мобильной АЭС, но чернобыльская авария так напугала чиновников, что проект был закрыт.

Российские атомщики предложили уникальную конструкцию ядерного реактора ВВЭР на быстрых нейтронах, который сможет использовать урановое топливо в режиме замкнутого цикла, включая отходы типовых АЭС.

Также необходимо уяснить актуальность дальнейшего развития атомной энергетики в мире и то, какие экономические выгоды Беларусь получит от эксплуатации АЭС? Ведь она уже плотно окружена АЭС, расположенными на территории России, Украины и стран Евросоюза. Спрашивается, как быть после 2020 г., если самим столько энергии не потребуется, а на экспорт ее не реализовать?

Владимир БИРЮК, Никита ШАНОВИЧ, Институт развития образования в сфере управления и коммуникаций «СТОЛИЦА»