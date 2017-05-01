Все пути ведут в Третий Рим…

Главная проблема белорусской промышленности - отсутствие альтернативных рынков.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2017 г. объем продаж новых грузовых автомобилей* в России составил 13,3 тыс. шт., что на 32% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Столь бурный рост является рекордным для последних месяцев, напомним, что в январе и феврале текущего года этот сегмент также показал солидную прибавку на 25 и 28% соответственно.

Безоговорочным лидером рынка грузовиков РФ по-прежнему остается КамАЗ. В I квартале 2017 г. предприятие реализовало 4 966 машин, что на 15,3% превышает прошлогодний уровень. Далее следуют ГАЗ - 1 534 ед. (+5,7%), МАЗ - 798 ед. (+28,9%), Volvo - 797 ед. (+252,7%) и Scania - 796 ед. (+144,2%).

Состав второй пятерки брендов Топ-10 выглядит следующим образом: «Урал» - 717 ед. (+7%), Mercedes - 692 ед. (+349%), MAN - 592 ед. (+8%), Isuzu - 561 ед. (+74,2%), DAF - 484 ед. (+611,8%).

Казалось бы, можно порадоваться третьему призовому месту Минского автозавода, но ход реализации новых грузовиков в последнем месяце I квартала демонстрирует нарастание тревожных для белорусского производителя (впрочем, и не только для него) тенденций.

В марте 2017 г. средний темп реализации новых грузовых автомобилей на рынке России несколько ускорился и объем продаж составил 5 457 ед., что на 39,8% больше, чем годом ранее.

По количеству проданных автомобилей первое место за собой сохранил КамАЗ - 1 728 ед., или более 30% общего объема рынка грузовиков в марте, что всего на 25 ед. (+1,5%) выше показателя годичной давности.

Несколько лучше по темпам роста продаж выглядит расположившийся на втором месте ГАЗ - 624 ед. (+10,4%). Но входящие, наряду с ними, в пятерку лидеров грузовые иномарки демонстрируют куда большую «скорость»: Mercedes - 381 ед. (+746,7%), Scania - 381 ед. (+180,1%) и Volvo - 369 ед. (+310%).

*Транспортное средство полной массой более 3,5 т, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к легким коммерческим автомобилям (LCV).

И хотя МАЗ в марте почти наполовину увеличил объем продаж относительно прошлогоднего уровня, до 304 ед., финишный рывок ведущих мировых производителей оттеснил его во вторую пятерку. Там же оказались: «Урал» - 303 ед. (+9,8%), DAF - 275 ед. (+848,3%), MAN - 250 ед. (+40,4%) и Isuzu - 223 ед. (+114,4%).

В марте лидером стал КамАЗ-43118 - 453 ед., что выше, чем в прошлом году на 20,5%. Следом идут ГАЗ Gazon Next - 391 ед. (+8,9%) и Mercedes-Benz Actros - 352 ед. (+1 157%), демонстрирующий наибольший рыночный рост. В пятерку лидеров также вошли Volvo FH - 289 ед. (+407%) и КамАЗ-65115 - 278 ед. (-12,9%).

Анализируя брендовую структуру российского рынка грузовой автотехники, эксперты отмечают, что на нем по-прежнему доминируют КамАЗ и ГАЗ, которые по итогам марта вместе заняли 56% рынка. Однако тогда же значительно улучшили свои позиции иностранные производители.

Как недавно отметил глава представительства Iveco в России Массимилиано Перри, в их пользу на местном рынке сыграл укрепившийся курс рубля, который сделает цены более привлекательными. За последние месяцы в РФ ряд крупных местных заказчиков принял решение о закупке иностранных грузовиков.

Как считает М.Перри, участники рынка убеждены, что по итогам 2017 г. продажи коммерческих автомобилей на российском рынке могут увеличиться на 20-30%. Восстановление ситуации с коммерческими автомобилями эксперты объясняют общим оживлением экономики РФ, появлением более доступных кредитов (хотя кредитование в целом все еще остается очень дорогим), а также (как уже отмечалось выше) укреплением курса рубля. Помимо того, в текущем году наблюдается рост реальных грузопотоков.

По мнению генерального менеджера по транспорту логистического холдинга AsstrA Олега Гребенько, все признаки говорят о том, что «падение рынка прекратилось, дно нащупано и впереди долгожданное восстановление».

Еще одним важным фактором, стимулирующим продажи, явился отложенный спрос: владельцы коммерческой техники больше не могут откладывать обновление автопарка.

Реагируя на растущие объемы перевозок, такие компании как «Магнит» и Х5 Retail Group активно пополняют собственные автопарки. Остальные ритейлеры привлекают внешних перевозчиков, стимулируя их к обновлению своих автопарков. Кроме того, стандарты качества перевозок и требования к подвижному составу становятся все жестче и требуют замены устаревшей техники.

Сейчас на фоне некоторой стабилизации рынка и постепенного роста тарифов на транспортные услуги ведущие игроки данного сегмента смогли продолжить обновление парков коммерческих автомобилей. Немаловажно и то, что растущий спрос на них во многом также объясняется тем, что покупатели техники ожидают увеличения спроса на свои услуги в ближайшее время и стремятся к нему подготовиться.

Так, в частности, считает директор по операциям логистической компании FM Logistic Александр Павлов: при реализации оптимистического сценария развития экономики и потребительского рынка объем предложений на услуги транспортной логистики не сможет удовлетворить спрос. Поэтому компании, намеревающиеся увеличить рыночную долю, считают оправданным расширение своего транспортного парка.

Между тем, как полагает ряд экономических аналитиков, подобные ожидания могут оказаться чрезмерно завышенными ввиду растущего риска развития застойных явлений в российской экономике. Это лишает оснований прогнозы какого-либо роста перевозок и спроса на грузовой автотранспорт.

Вопреки мнению правительственных экспертов, специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) зафиксировали стагнацию в экономике России, которая рискует смениться рецессией. По их оценкам, рост ВВП в последних кварталах был мизерным, сферы производства топчутся на месте, а инвестиции в основной капитал падают как по полному кругу организаций РФ, так и среди ориентированных на выпуск инвестиционных товаров и услуг.

При таком раскладе представителям белорусской промышленности (и Минскому автозаводу в частности) в обозримом будущем трудно надеяться на существенное увеличение спроса на свою продукцию на российском рынке. Не исключено, что во II квартале текущего года скромные показатели первых 3 месяцев могут оказаться пределом их мечтаний.

Впрочем, примерно так же обстоят дела и у нас, хотя, по данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-марте 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. на 0,3%. И правительство в I полугодии рассчитывает на рост ВВП на 0,2% и на 1,7% - по итогам 2017 г. в целом.

На наш взгляд, этого недостаточно, чтобы предсказывать взлет нашей экономики, увеличение емкости национального рынка транспортных услуг и спроса на грузовую автотехнику. Но даже если это случится, не факт, что потенциальный покупатель предпочтет изделия белорусского автопрома иномаркам.

Александр АЛЕСИН