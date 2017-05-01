Презумпция добросовестности бизнеса

На Национальном правовом интернет-портале началось общественное обсуждение проекта декрета Президента «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

О его содержании и путях улучшения деловой среды в стране рассказал один из разработчиков документа - сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП), член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Виктор МАРГЕЛОВ.

- Виктор Егорович, вы входите в рабочую группу по стимулированию деловой активности, возглавляемую главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Что сделано с момента ее создания в конце января 2017 г.?

- Проведен ряд совещаний, в том числе с участием Александра Лукашенко, где были поставлены задачи по радикальному сокращению нагрузок на бизнес. Поступившие от госорганов и предпринимателей предложения аккумулировались в Администрации Президента. В них включены наиболее значимые проблемы, которые должны решаться на уровне главы государства.

- Расскажите подробнее о содержании проекта декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

- Во вводной части содержатся важные предложения, например, о презумпции добросовестности и порядочности бизнеса. Остается вопрос, как все это осуществить на практике и создать правовое поле для реализации заложенных принципов? Сейчас деловое сообщество активно работает над тем, чтобы этот документ не стал очередной декларацией.

Среди наиболее важных новшеств - заявительный принцип для открытия ряда видов предпринимательской деятельности. Хотя он неоднозначно воспринимается бизнес-сообществом, потому что невозможно выполнить все нормы действующего законодательства, в частности, технические. Допустим, вы заявите об открытии фирмы, начнете работать, а потом придут проверяющие, найдут нарушения, оштрафуют и закроют вас… Может, этот принцип следует определить как право, а не обязанность для бизнеса?

В проекте декрета максимально сокращено количество ограничений по действию технических правовых актов, которых сегодня порядка 10 тыс.

Большое внимание в документе уделено контрольно-надзорной деятельности. Наши предложения по этой проблеме отражены в декрете и проекте изменений и дополнений к Указу №510. Так, плановые проверки переименованы в выборочные, а из внеплановых предложено выделить проверки технического характера.

- Считаете, что это приведет к сокращению аппарата контрольных ведомств?

- Не факт, что оптимизация проверок напрямую приведет к радикальным изменениям. Решение будет принято в комплексе мер по сокращению госаппарата - на 30-50%. В ходе дискуссий мы предложили сократить аппарат контролеров или хотя бы расходы на них, на что один высокопоставленный чиновник иронично заметил: голодный контролер - самое страшное зло.

В проекте декрета есть спорный пункт о возможности заключения добровольных договоров на проверки, что позволяет зарабатывать чиновникам. Некоторые считают, что данная норма нарушает законодательство о госслужбе, поэтому, надеюсь, нам удастся исключить ее.

Однако остались вопросы концептуального характера, которые не нашли отражения в декрете. Допустим, после его подписания Президентом будет объявлен мораторий на проверки, что резко сократит возможности для контроля. Что дальше? Мы уже это проходили, когда был введен мораторий, но многие субъекты хозяйствования вольно или невольно нарушали нормы, так как все требования невозможно выполнить. Потом приходили контролеры и наказывали их, собрав еще больше штрафов.

Нужна система, которая эффективно работает и дает положительные результаты. Для бизнеса и государства важно снижение нагрузки на выполнение требований законодательства. По оценкам экспертов, сегодня она достигает 15% ВВП. Поэтому для увеличения нашей конкурентоспособности необходимо уменьшить этот показатель, минимизировать штрафы, но без существенного изменения качества законодательных актов.

Приведу пример. В магазине реализуется много различных продуктов, и отследить баночку йогурта с просроченным сроком хранения физически невозможно. Но если ее обнаружат контролеры - штраф до 500 базовых величин за каждый выявленный факт. На Западе в таких случаях обычно обращаются в суд, там нет репрессивной системы наказаний.

- Как, на ваш взгляд, проект указа о системном сокращении количества административных процедур повлияет на развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций?

- Это палка о двух концах. Так, владельцам кафе практически невозможно получить разрешение о работе после 23 часов, даже если оно находится не в жилом доме. Это решается на высоком уровне в МВД, где могут отказать, объяснив сложной криминогенной обстановкой в районе. Хотя кафе напротив работает до полуночи или до утра. Есть процедуры в интересах бизнеса, помогающие формализовать отношения государства и предпринимателей в лучшую сторону, а часто - надуманные, которые надо устранять. А для обязательных - необходимо максимально ускорять период рассмотрения и принятия решений, а также удешевлять их.

- Бизнес-сообщество, в том числе поддерживающий идеи руководителя НИЦ Мизеса Я.Романчука БСПН, предлагает кардинально упростить налоговую систему, оставив только три налога: с розничных продаж (вместо НДС), акцизов и подоходный с физлиц. Как вы относитесь к подобному предложению?

- Неоднозначно. В США действует такая практика, но не стоит забывать, что торговля там монополизирована через крупные сети, доходы которых легко проконтролировать. Сейчас время безналичных транзакций в интернете, электронных кошельков. Не стоит рассчитывать, что сегодня можно собрать максимальные налоги с розничных продаж. Это очень дорого и нереально.

Предлагаем уделить серьезное внимание нашему предложению по отмене налога на прибыль. Это даст толчок развитию производственного бизнеса, который в ближайшие 5 лет будет платить только НДС.

- Как оцениваете разработанный Минэкономики проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г.? Что предлагает доработать в нем бизнес-сообщество?

- Мы принимали участие в его разработке. Первый вариант, предложенный Минэкономики, раскритиковали и положили под сукно, потом переделали. Описательную часть уже почти завершили, а вот параметры, индикативные показатели все еще разрабатываем. В стратегии заложены базовые условия ведения бизнеса, без которых невозможно работать, и специальные условия для тех, кого сегодня надо максимально поддержать (продвинутые отрасли экономики). Поэтому уже сейчас нужен план реализации и управления стратегией, чтобы она не осталась только на бумаге.

- Каков ваш прогноз развития макро- и микроэкономики в текущем году? Есть ли свет в конце тоннеля?

- То, что нарабатывается в рамках рабочей группы, немногое, что можно сделать для создания базовых условий развития бизнеса. Не могу сказать, что новый декрет обеспечит его быстрый рост. Он даст результат, если будут созданы и другие условия, решены многие вопросы. Говорить о полном выздоровлении экономики тоже нельзя. Мы еще не до конца осознали, как лучше исправить ситуацию.

На одном из совещаний первый вице-премьер Василий Матюшевский отметил: «В эпоху перемен не хватает уровня квалификации как у чиновников, так и у бизнесменов, более широкого и перспективного видения». Вопросы, которые ставим и решаем сегодня, это уже вчерашний день. Мы еще не адаптировали их к будущим условиям. Не видим и не обсуждаем, какую страну мы строим?

У нас есть реальные шансы догнать развитые страны. Сегодня многие считают, в том числе руководитель РКП Владимир Карягин, что мир от глобализации вновь перейдет к региональному развитию. Но в этом году продолжим планомерно падать в экономике, при этом набираясь сил для грядущих побед.

Марина НОСОВА