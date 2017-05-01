Требуются чиновники-профессионалы…

Как оценить уровень квалификации специалистов, которые готовят и принимают госпрограммы и законы, регулируют деятельность всех субъектов рынка? Нужно ли чиновникам защищать докторские диссертации или достаточно повышать практические навыки в конкретных областях?

В рамках исследовательского проекта BIRART Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA) разработаны рекомендации по созданию программы переподготовки госслужащих за рубежом. Руководитель исследований Инна РОМАШЕВСКАЯ рассказала, прислушиваются ли руководители к советам его организаторов.

- Как вы оцениваете профессиональную квалификацию белорусских чиновников?

- У наших служащих хороший уровень подготовки по мировым стандартам - почти все имеют высшее образование, регулярно повышают квалификацию. Она вполне соответствует поставленным системой госуправления задачам - следить за выполнением доведенных сверху целевых показателей работы предприятий. Но в современном мире этого недостаточно. Чтобы успеть за стремительно меняющейся экономической ситуацией, социальными процессами и технологическими новшествами, чиновникам следует знать о научных наработках в области госуправления, владеть международными практиками, уметь наладить контакт с бизнесом, активными гражданами и общественными организациями.

Нужно уметь принимать решения на основании объективных данных, а не безропотно соглашаться с приказами сверху, уметь отстаивать свою позицию. Конечно, для этого необходимы не только повышение квалификации чиновников, но и перестройка взаимоотношений в системе госуправления, делегирование полномочий на уровень местных органов власти.

- Насколько обоснованы ваши рекомендации о подготовке белорусских госслужащих в зарубежных учебных заведениях? Есть ли различия в методиках и подходах к обучению?

- Магистерские и докторские степени международных университетов, возможно, нужны не всем чиновникам. Но опыт общения с зарубежными коллегами, обсуждения общих проблем органов власти в разных странах - на конференциях, семинарах, в тематических поездках - просто необходим.

Зарубежные поездки, дискуссии, обмен опытом - это уже не «вишенка на торте» в работе чиновника, а самый настоящий хлеб насущный. Ведь в результате расширяется кругозор, приходит понимание того, что большинство проблем во многом очень характерно и для Беларуси, где уже неплохо продвинулись в их решении.

- В исследовании дана достаточно высокая оценка уровня подготовки белорусских служащих. Насколько отличается квалификация чиновников высших эшелонов власти и региональных структур?

- В прошлом году мы провели опрос служащих республиканских и местных органов власти, сотрудников госорганизаций, в ходе которого поинтересовались реальными возможностями для профессионального роста.

В среднем более 75% респондентов выразили удовлетворенность возможностями для профессионального развития. Но столь высокие результаты обеспечили ответы служащих, а вот среди сотрудников госорганизаций показатели ниже (64%). Более 10% из них при этом указали, что не обеспечиваются условия для профессионального роста (среди сотрудников центральных и местных органов власти показатели еще ниже, соответственно 2 и 5%).

Респонденты отметили следующие актуальные направления профессионального развития: получение конкретных управленческих навыков, языковые курсы и участие в краткосрочных образовательных мероприятиях в Беларуси и за границей. Возможность получения магистерской или докторской степени за рубежом для себя важной считают в среднем 7% респондентов (10% работающих в госорганизациях и ни одного сотрудника центрального аппарата).

На наш взгляд, необходим специальный интернет-ресурс для госслужащих, содержащий полную информацию о зарубежных образовательных возможностях, процедуре подачи заявки, стоимости обучения и возможных вариантах покрытия расходов. Особую ценность, по нашему мнению, представляет его доступность для сотрудников местных органов власти.

- Могут ли чиновники применить на практике полученные за рубежом знания в белорусских реалиях?

- Изменение подхода к профессиональному развитию госслужащих - не реформа ради реформы. Подготовленные по-новому чиновники должны принимать самостоятельные решения, аргументировать свою позицию, влиять на культуру и стиль управления в своих организациях. Это и называется - быть профессионалом.

Исследовательский центр ИПМ обнародовал отчет «Белорусский бизнес-2016: состояние, тенденции, перспективы», отдельный раздел в котором посвящен обучению сотрудников частных компаний. Так, приоритетными при выборе форм обучения стали: содержание (56,4% респондентов в 2016 г.), цена (46,5%) и продолжительность курса (28,7%). Также важную роль играют имидж вуза (18%), возможность получения диплома государственного образца (11,8%) и международного диплома (10,9%).

По мнению участников опроса, международные долгосрочные курсы требуют значительного вложения средств, а критериев оценки их эффективности для отдельных предприятий в краткосрочной перспективе практически не существует. Поэтому многие руководители отдают предпочтение краткосрочным узкоспециализированным курсам.

Надежда КОВШ