Требуются чиновники-профессионалы…

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2017

Как оценить уровень квалификации специалистов, которые готовят и принимают госпрограммы и законы, регулируют деятельность всех субъектов рынка? Нужно ли чиновникам защищать докторские диссертации или достаточно повышать практические навыки в конкретных областях?

Инна РОМАШЕВСКАЯВ рамках исследовательского проекта BIRART Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA) разработаны рекомендации по созданию программы переподготовки госслужащих за рубежом. Руководитель исследований Инна РОМАШЕВСКАЯ рассказала, прислушиваются ли руководители к советам его организаторов.

- Как вы оцениваете профессиональную квалификацию белорусских чиновников?

- У наших служащих хороший уровень подготовки по мировым стандартам - почти все имеют высшее образование, регулярно повышают квалификацию. Она вполне соответствует поставленным системой госуправления задачам - следить за выполнением доведенных сверху целевых показателей работы предприятий. Но в современном мире этого недостаточно. Чтобы успеть за стремительно меняющейся экономической ситуацией, социальными процессами и технологическими новшествами, чиновникам следует знать о научных наработках в области госуправления, владеть международными практиками, уметь наладить контакт с бизнесом, активными гражданами и общественными организациями.

Нужно уметь принимать решения на основании объективных данных, а не безропотно соглашаться с приказами сверху, уметь отстаивать свою позицию. Конечно, для этого необходимы не только повышение квалификации чиновников, но и перестройка взаимоотношений в системе госуправления, делегирование полномочий на уровень местных органов власти.

- Насколько обоснованы ваши рекомендации о подготовке белорусских госслужащих в зарубежных учебных заведениях? Есть ли различия в методиках и подходах к обучению?

- Магистерские и докторские степени международных университетов, возможно, нужны не всем чиновникам. Но опыт общения с зарубежными коллегами, обсуждения общих проблем органов власти в разных странах - на конференциях, семинарах, в тематических поездках - просто необходим.

Зарубежные поездки, дискуссии, обмен опытом - это уже не «вишенка на торте» в работе чиновника, а самый настоящий хлеб насущный. Ведь в результате расширяется кругозор, приходит понимание того, что большинство проблем во многом очень характерно и для Беларуси, где уже неплохо продвинулись в их решении.

- В исследовании дана достаточно высокая оценка уровня подготовки белорусских служащих. Насколько отличается квалификация чиновников высших эшелонов власти и региональных структур?

- В прошлом году мы провели опрос служащих республиканских и местных органов власти, сотрудников госорганизаций, в ходе которого поинтересовались реальными возможностями для профессионального роста.

В среднем более 75% респондентов выразили удовлетворенность возможностями для профессионального развития. Но столь высокие результаты обеспечили ответы служащих, а вот среди сотрудников госорганизаций показатели ниже (64%). Более 10% из них при этом указали, что не обеспечиваются условия для профессионального роста (среди сотрудников центральных и местных органов власти показатели еще ниже, соответственно 2 и 5%).

Респонденты отметили следующие актуальные направления профессионального развития: получение конкретных управленческих навыков, языковые курсы и участие в краткосрочных образовательных мероприятиях в Беларуси и за границей. Возможность получения магистерской или докторской степени за рубежом для себя важной считают в среднем 7% респондентов (10% работающих в госорганизациях и ни одного сотрудника центрального аппарата).

Требуются чиновники-профессионалы

На наш взгляд, необходим специальный интернет-ресурс для госслужащих, содержащий полную информацию о зарубежных образовательных возможностях, процедуре подачи заявки, стоимости обучения и возможных вариантах покрытия расходов. Особую ценность, по нашему мнению, представляет его доступность для сотрудников местных органов власти.

- Могут ли чиновники применить на практике полученные за рубежом знания в белорусских реалиях?

- Изменение подхода к профессиональному развитию госслужащих - не реформа ради реформы. Подготовленные по-новому чиновники должны принимать самостоятельные решения, аргументировать свою позицию, влиять на культуру и стиль управления в своих организациях. Это и называется - быть профессионалом.

Исследовательский центр ИПМ обнародовал отчет «Белорусский бизнес-2016: состояние, тенденции, перспективы», отдельный раздел в котором посвящен обучению сотрудников частных компаний. Так, приоритетными при выборе форм обучения стали: содержание (56,4% респондентов в 2016 г.), цена (46,5%) и продолжительность курса (28,7%). Также важную роль играют имидж вуза (18%), возможность получения диплома государственного образца (11,8%) и международного диплома (10,9%).

По мнению участников опроса, международные долгосрочные курсы требуют значительного вложения средств, а критериев оценки их эффективности для отдельных предприятий в краткосрочной перспективе практически не существует. Поэтому многие руководители отдают предпочтение краткосрочным узкоспециализированным курсам.

Надежда КОВШ

 