Одними директивами проблему не решить

Повысить зарплату в Беларуси в 2017 г. до 1 тыс. руб. при сохранении численности персонала на предприятиях и отсутствии серьезных резервов снижения себестоимости продукции практически нереально. Такое мнение высказал почетный председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН) Георгий Бадей на 80-м заседании Республиканского клуба директоров (РКД) в Бобруйске.

В связке с повышением производительности труда

Комментируя поставленную руководством страны задачу - обеспечить к концу года среднюю зарплату на уровне не менее 500 долл. в эквиваленте, он отметил, что для этого необходимо как минимум на 25% повысить производительность труда. «А это не только крайне сложно в краткосрочном периоде - без серьезной модернизации предприятий, но и нереально при сохранении численности работающих», - подчеркнул Г. Бадей.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Беларуси в прошлом году составила 722 руб. (около 385 долл.), в том числе в декабре - 801,6 руб. (427 долл.), в бюджетных организациях - 557,8 руб. (около 293 долл.), в декабре - 608,1 руб. (324 долл.). Самая высокая зарплата была у работников информационной сферы и связи - 2 167,7 руб. (1,155 тыс. долл.), финансовой и страховой деятельности - 1 289,2 руб. (687 долл.), горно-добывающей промышленности - 1 137,5 руб. (606 долл.).

Таким образом, рост средней зарплаты до 1 тыс. руб. потребует увеличения ее на 38,5% к уровню 2016 г., или на 24,8% по сравнению с предыдущим декабрем. По словам Г. Бадея, предприятиям для реализации этой задачи будет весьма проблематично соразмерно повысить производительность труда и при этом продать продукцию, чтобы не сработать на склад.

В соответствии с Указом от 23.02.2016 г. №78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» рост зарплат должен сопровождаться повышением производительности труда. Однако этот процесс конфликтует с задачей снизить себестоимость продукции и услуг белорусских предприятий на 25%. Тем более что в нынешней экономической ситуации они не могут существенно уменьшить иные издержки.

Представитель БСПН отметил, что вопрос повышения зарплат сегодня необходимо рассматривать во взаимосвязи с реальными доходами граждан, более половины которых составляет зарплата (62%), трансферты населению (стипендии, пенсии и другие выплаты) - 23%, доходы от предпринимательской деятельности и собственности - соответственно 8 и 4,4%. «Однако в два последних года в Беларуси наблюдается снижение номинальных доходов населения и реальной зарплаты», - констатировал Г. Бадей.

Где взять деньги на повышение зарплат?

Г. Бадей также обратил внимание на плачевную финансовую ситуацию на предприятиях страны, которая лишь подтверждает нереальность директивной задачи по повышению зарплаты: «Чиновники утверждают, что в прошлом году налоговая нагрузка не увеличилась. Но как в это поверить, если в условиях снижения ВВП доходы консолидированного бюджета выросли на 7%?» Помимо того субъекты хозяйствования несут огромные издержки по обслуживанию финансовых обязательств перед коммерческими банками.

При этом организации показали низкую рентабельность реализованной продукции и продаж: в 2016 г. - 9,4 и 7,3%, в 2015 г. - 9,4 и 7,6% соответственно. Почти половина прибыльных предприятий в прошлом году имела рентабельность от 0 до 5%, 24,7% - от 5 до 10%. Приемлемый уровень - от 20 до 30% - достигли лишь 4,5% всех компаний.

В то же время производительность труда в Беларуси в расчете на ВВП снизилась в прошлом году к уровню 2015 г. на 0,8% (в 2015 г. в сравнении с предыдущим годом - на 2,6%). «Таким образом, за два последних года она уменьшилась на 3,2%», - констатировал почетный председатель БСПН. Соотношение фактических индексов производительности труда и реальной зарплаты составило в 2016 г. 1,03%, в 2015 г. - 1%.

В ходе заседания РКД отмечалось, что за 2 первых месяца 2017 г. экономическая ситуация в стране существенно не изменилась, хотя правительство заявило об определенной стабилизации в экономике: ВВП снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реальные денежные доходы населения в январе упали на 4,5% по сравнению с январем 2016 г.

Заместитель начальника управления организации и мотивации труда главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Секержицкая не смогла предложить директорам готовые рецепты достижения зарплаты в 1 тыс. руб. к концу 2017 г. Решить эту задачу им предстоит самим, исходя из эффективности работы.

Представитель Минтруда напомнила, что в Беларуси, благодаря настойчивым требованиям бизнеса, с 2011 г. отменено госрегулирование оплаты труда и нанимателям предоставлено право самостоятельно формировать систему зарплаты.

По ее мнению, к концу года в целом можно выполнить установку руководства страны по достижению зарплаты 1 тыс. руб. Тем более что все организации не могут иметь одинаковый уровень. В стране много высокоэффективных компаний, в частности, работающих в IТ-сфере, где средняя зарплата уже превышает 1 000 долл. Но не следует выжимать все соки из предприятия, чтобы достичь этого уровня, - надо просто эффективно работать.

Надо учитывать реалии

Многие участники заседания РКД были весьма сдержанны в своих прогнозах. «Чтобы выйти на рекомендуемый уровень зарплат, нам необходимо на четверть увеличить выручку в валютном выражении и при этом сократить примерно 20-25 работников из 420», - отметил генеральный директор ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» Михаил Кунц. А директор СООО «Европластик» Александр Преснецов подчеркнул, что директивные показатели не имеют ничего общего с реальностью, не учитывают ресурсы и игнорируют стратегии развития предприятий. В их основе лежит желание достичь определенного роста прошлогодних результатов.

Анна ИВАНОВА