Корпоративное управление: первопроходцем станет Белавтодор

В Беларуси в ближайшее время планируется принять Комплексную стратегию повышения эффективности управления госорганизациями. Одна из ее новаций - переход крупных предприятий, в акционерном капитале которых есть большой госпакет, на корпоративное управление.

Разработчики Комплексной стратегии повышения эффективности управления госпредприятиями - Госкомимущество совместно с другими госструктурами - при ее подготовке изучали опыт зарубежных государств, «но преломляли его с учетом требований нашей страны, чтобы учесть и социальные вопросы», - отметил на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Беларуси Алексей Васильев.

Совмин рассчитывает, что корпоративное управление поможет предприятиям повысить эффективность работы, укрепить хозяйственную самостоятельность ОАО, поможет избавиться от непрофильных активов и неиспользуемых площадей и, наконец, сосредоточиться на повышении прибыли и акционерной стоимости.

Правительственные чиновники отмечают, что без внедрения корпоративного управления вряд ли удастся повысить инвестиционную привлекательность белорусских ОАО. Тем более выйти на IPO, что для них очень важно в условиях сжатия директивного кредитования.

Пример подают банкиры

В Беларуси система корпоративного управления в ОАО полноценно работает в банковской сфере.

В соответствии с Банковским кодексом отечественные финансовые учреждения обязаны внедрять корпоративное управление. При этом совет директоров (наблюдательный совет) банка обеспечивает организацию корпоративного управления, а исполнительный орган - системы управления рисками и внутреннего контроля, выполнение установленных целей и задач.

В состав наблюдательного совета банка должны входить не менее 2 независимых директоров - это условие является лицензионным требованием. При совете также необходимо создать 2 обязательных комитета: аудиторский и по рискам, возглавляемые независимыми директорами.

В состав аудиторского комитета входят должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в банке, и руководитель службы внутреннего аудита. В комитет по рискам - должностное лицо, ответственное за управление рисками в банке.

Совет директоров может создавать иные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, например, по стратегии, кадровым назначениям и вознаграждениям, корпоративному управлению.

Судя по всему, корпоративное управление на белорусских предприятиях будут внедрять на схожих принципах.

Пока же отметим, что хотя наблюдательные советы сегодня и созданы во всех отечественных ОАО, ни для кого не секрет, что большой роли в управлении они не играют. Управляют предприятиями не наблюдательные советы, а, как правило, генеральный директор и представитель отраслевого министерства. Что же касается наблюдательных советов, то реальных полномочий у них пока нет - ни по управлению предприятием, ни по подбору ключевых руководителей и т. д.

«Почва» уже подготовлена

В последнее время правительственные чиновники все чаще говорят о том, что для эффективной работы предприятий надо модернизировать не только производственные мощности, но и усовершенствовать систему управления.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, постановлением Совмина от 8.12.2016 г. №1008 «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год» определено, что уже в этом году в ОАО с долей государства в уставных фондах 50% и более будет внедряться передовая практика корпоративного управления. Речь идет о повышении роли наблюдательных советов в управлении обществами, избрании в их состав независимых директоров, создании комитетов при наблюдательных советах (по корпоративному управлению и кадрам, стратегии и аудиту). В акционерных обществах с большим количеством акционеров также планируют избирать корпоративного секретаря и т.д.

Эти новации потребуют принятия ОАО корпоративных кодексов. Госкомимущество заранее озаботилось этим вопросом: приняты постановление от 9.07.2015 г. №29 «Об утверждении примерных форм корпоративного кодекса и положений о комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества» и совместное постановление с Минэкономики от 5.07.2016 г. №45/14 №45/14 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства». При их подготовке белорусское приватизационное ведомство опиралось на опыт России, Швеции, Китая и Казахстана.

Таким образом, предполагается, что основным органом управления в белорусских ОАО по аналогии с мировой практикой должен стать наблюдательный совет, состоящий из профессиональных управленцев. Госкомимущество возлагает особые надежды на независимых членов наблюдательного совета, считая, что именно они должны играть ключевую роль в принятии управленческих решений.

Новую систему скоро апробируют

Система корпоративного управления на белорусских предприятиях пока не работает, потому что нет успешного примера, считают чиновники ГКИ. Вот приватизационное ведомство и решило его показать.

Госкомимущество публично заявило, что внедрение системы корпоративного управления на белорусских предприятиях начнется с компании «Белавтодор». Отметим, что в начале января 2017 г. госпредприятие «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в ОАО, при этом 100% акций находятся в госсобственности, в управлении Госкомимущества. В состав холдинга «Белавтодор» кроме управляющей компании входят 14 дочерних предприятий, среди которых дорожно-строительные, мостостроительные, промышленные и транспортные компании.

«Выстраивается сильная холдинговая структура, способная достойно представлять интересы государства на внешних рынках дорожного строительства. Это первое в стране общество не банковского типа с государственным участием, в котором будет внедрена корпоративная система управления», - подчеркнул 2 марта председатель Госкомимущества Андрей Гаев на итоговой коллегии ведомства.

В состав наблюдательного совета «Белавтодора» войдут 7 человек: по 2 представителя государства, менеджмента предприятия и независимых представителя, один представитель-производственник. Выбором независимых директоров для «Белавтодора» занималось Госкомимущество. Пока в стране нет соответствующего кадрового резерва, их поиском ведомству приходится заниматься самостоятельно, отметили в приватизационном ведомстве.

Единому органу управления госимуществом быть…

Отечественные госпредприятия ждет еще одна новация. Чтобы повысить эффективность управления, международные эксперты предложили белорусскому правительству подчинить их одному ведомству или госоргану. В частности, миссия МВФ, которая работала в Минске в июне прошлого года, рекомендовала властям Беларуси уже в 2017 г. создать единый орган управления госсектором на базе Госкомитета по имуществу.

Судя по всему, правительство согласилось с этим предложением. Программой деятельности Совмина Беларуси на 2016-2020 г. предусмотрено, что функции по управлению стратегически значимыми и валообразующими предприятиями планируется передать Госкомимуществу. При этом функции управления промышленностью тоже будут сконцентрированы в одном госоргане - Министерстве промышленной политики.

Татьяна МАНЕНОК