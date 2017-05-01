Счет за границей по заявительному принципу

Резиденты Беларуси смогут открывать счета за рубежом без получения разрешений в Национальном банке.

Либерализация валютного рынка является неотъемлемой составляющей формирования благоприятной среды для притока иностранных инвестиций и развития частного бизнеса. Однако на практике большинство стран мира сокращают контроль и снимают ограничения на валютном рынке поэтапно в течение длительного периода времени. Одним из примеров валютных ограничений является жесткий контроль со стороны государства за открытием банковских счетов резидентами за пределами страны.

Действующий порядок

Причины, по которым физические лица хотят иметь счета за границей, могут быть различными. Одна из них - надежность иностранных банков, их устойчивость к внешним потрясениям. Крупные финансовые учреждения, работающие на рынке не один десяток лет, офисы которых находятся в странах с развитыми финансовыми рынками (например, в Германии, Великобритании или Швейцарии), несомненно, вызывают большее доверие. Еще одним приоритетом иностранных банков перед национальными может быть более высокий уровень конфиденциальности. Зачастую открытие счета за рубежом становится необходимым в результате трудоустройства за пределами страны. Наконец, недобросовестные лица могут быть заинтересованы в переводе средств в иностранные банки в целью сокрытия нелегальных доходов.

В настоящее время в Республике Беларусь рассматривается вопрос о свободном открытии банковских счетов за границей гражданами страны. В предыдущие годы недостаточная стабильность валютного рынка вынуждала Нацбанк сохранять контроль за трансграничным движением капитала, что подтверждается существующими ограничениями на валютном рынке. В соответствии с действующим законодательством резиденты Республики Беларусь могут открывать счета за границей только после получения разрешения Национального банка. Если этого не сделать, то такая банковская операция будет признана незаконной.

Однако из данного правила существуют несколько исключений. Открытие счета без разрешения регулятора возможно на время нахождения гражданина в иностранном государстве, т.е. когда он имеет право на временное пребывание в другой стране, получил вид на жительство или трудоустроен и постоянно работает за границей. Как только физическое лицо утрачивает данное право, банковский счет подлежит обязательному закрытию. Следует отметить, что открытие счета без получения разрешения со стороны Нацбанка также возможно на время действия открытых виз. Это связано с тем, что физические лица могут на срок выданных виз постоянно или периодически находиться в иностранном государстве. Однако, когда срок визы заканчивается, гражданин Беларуси обязан либо закрыть счет, либо обратиться в Национальный банк за разрешением. Необходимо подчеркнуть, что разрешения на открытие банковского счета не являются единственными валютными ограничениями для физических лиц. В Национальный банк придется обратиться также, если граждане хотят приобрести недвижимость в собственность за пределами Республики Беларусь, долю или пай в иностранных компаниях-нерезидентах и в иных случаях.

Опыт России

В настоящее время новый порядок открытия счетов резидентами за границей в Беларуси еще не утвержден. Однако исходя из текущих процессов экономической интеграции и функционирования единого таможенного пространства, он, скорее всего, будет учитывать практику, действующую в Российской Федерации. В соответствии с ней физические лица - граждане России - не обязаны запрашивать разрешения в Центробанке для открытия банковских счетов за пределами страны. Однако после открытия такого счета они должны сообщить об этом в налоговый орган. Необходимо также предоставлять информацию в налоговую инспекцию о движении денежных средств по счету в течение года и при его закрытии. Резидентам-физическим лицам Российской Федерации разрешается переводить средства в иностранные банки только со своих счетов, открытых либо в иностранных, либо в российских финансовых учреждениях. Граждане России могут также вносить наличные денежные средства или получать проценты по открытым вкладам в иностранных банках, а также доходы по ценным бумагам.

Вместе с тем российским законодательством запрещается напрямую переводить средства на иностранные счета резидентов со счетов нерезидентов. Такие зачисления могут быть осуществлены только при посредничестве российских банков. Данная мера позволяет повысить прозрачность валютных сделок и сократить вероятность использования «серых» схем по отмыванию денег. Кроме того, россияне могут свободно открывать банковские счета только в финансовых учреждениях стран, которые являются членами Финансовой комиссии по отмыванию капитала (ФАТФ) или в банках стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это условие снижает вероятность незаконных операций, а также позволяет избежать риска размещения денег в ненадежных финансовых учреждениях. В соответствии с российским законодательством не разрешается иметь счет в иностранном банке для осуществления коммерческой деятельности индивидуальным предпринимателям.

Либерализация в формате ЕАЭС

Таким образом, на примере России можно отметить, что сокращение валютных ограничений не означает их полную отмену. Либерализация валютного рынка в определенной степени усиливает риски, что может привести к разбалансировке денежной системы. Резкое сокращение контроля со стороны центральных банков было бы возможно при условии создания единой системы обмена данными между банковскими структурами и унификации регулирования и контроля за банковскими учреждениями ряда стран. Неконтролируемое трансграничное движение капитала также может привести к вымыванию иностранной валюты из страны. В условиях ограниченности золотовалютных резервов резкие колебания спроса на валюту повышают волатильность денежного рынка. Беларусь в этой сфере не является исключением.

Но хотя создание унифицированной мировой системы контроля за банковскими операциями не представляется возможным даже в среднесрочной перспективе, целесообразно рассмотреть вариант формирования единого финансового пространства на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Учитывая, что в рамках Союза действует единая таможенная зона и формируется единое экономическое пространство, естественной является возможность минимизации барьеров между государствами-членами, в том числе в валютной сфере. Это станет важным шагом на пути формирования полноценного единого экономического пространства. Либерализация валютного законодательства стимулирует экономическое развитие. Последовательная отмена ограничений в валютной сфере позволит хозяйствующим субъектам, физическим лицам и регулирующим органам той или иной страны адаптироваться к происходящим изменениям. Экономическая интеграция стран ЕАЭС также требует гармонизации условий открытия и оперирования банковскими счетами резидентами Союза без дополнительного контроля со стороны монетарных властей.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»