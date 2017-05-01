Евро отыгрывает позиции

Американская валюта продолжает дешеветь уже пятый месяц подряд.

Беларусь: продажа валюты продолжается

После снижения в марте, в апреле белорусский рубль вновь вернулся к росту по отношению к валютной корзине за счет снижения курсов доллара и российского рубля. За месяц стоимость доллара США снизилась с 1,8720 до 1,8692 руб. (-0,15%), причем доллар снижается уже пятый месяц подряд. Европейская валюта подорожала с 2,0111 до 2,0371 руб. (+1,29%), а вот российский рубль снизился в цене с 3,3194 до 3,2803 бел. руб. за 100 росс. (-1,18%). В результате валютная корзина подешевела за апрель на 0,38%. Всего с начала года доллар подешевел на 4,56%, евро - на 0,39%, а российский рубль подорожал на 1,12%. Валютная корзина потеряла за четыре месяца 0,92%.

По данным Нацбанка, в апреле субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 125,6 млн долл. (после покупки 65 млн в марте). Население продало наличной и безналичной валюты на сумму 216,4 млн долл. (после продажи 208 млн в марте). Чистая продажа валюты физическими лицами наблюдается пятнадцатый месяц подряд, причем из месяца в месяц она увеличивается! Эта сумма сложилась из чистой продажи наличной валюты на 258,5 млн долл. и чистой покупки безналичной валюты на 42,1 млн долл.

Согласно данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения выросли в апреле на 29,9 млн руб. - до 3 172,5 млн руб. (+1,0%), а срочные валютные депозиты населения - наоборот, снизились на 44 млн долл. - до 6.852,7 млн (-0,6%). Но если «очистить» динамику депозитов от начисленных процентов, то рост рублевых вкладов превратится в отток на 0,2%, а отток валютных составит 0,9%. Отметим, что отток рублевых депозитов (без учета начисленных процентов) наблюдается уже второй месяц после восьми месяцев их реального притока. По всей видимости, дает о себе знать динамика средней ставки по рублевым депозитам, которая снижается вслед за ставкой рефинансирования и достигла в апреле 14,2% годовых.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос на 0,7%, с начала года - на 2,4%, за 12 месяцев - на 6,3% по сравнению с 6,4% месяцем ранее.

Доллар слабеет

В апреле, как и в марте, американский доллар продолжил снижение к мировым валютам, исключение составила лишь японская иена. Пара EUR/USD выросла за месяц на 2,3% - до 1,0893 (+3,2% с начала года), GBP/USD - выросла на 3,2% - до 1,2947 (+4,9%), USD/CHF - снизилась на 0,8% - до 0,9948 (-2,1%), USD/JPY - выросла на 0,1% - до 111,53 (-4,5%).

В конце апреля, как и ожидалось, Европейский центробанк оставил процентные ставки и монетарную политику без изменений, поскольку инфляция пока остается ниже ориентира ЕЦБ, хотя и ускоряется. Таким образом, ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на отметке минус 0,4%, ставку рефинансирования - на уровне 0%, а ставку экстренного кредитования - на уровне 0,25%.

Сражаясь с низкой инфляцией, ЕЦБ удерживает депозитную ставку на отрицательном уровне с 2014 г. и планирует покупать облигации на сумму 60 млрд евро ежемесячно по меньшей мере до конца текущего года. После последнего заседания ЕЦБ повторил свое стандартное заявление о том, что, согласно его ожиданиям, ключевая ставка останется на нынешнем уровне или ниже в течение продолжительного времени. Европейский регулятор также подтвердил, что скупка активов, объем которой был сокращен на четверть, с 80 до 60 млрд евро, начиная с апреля, в будущем может быть увеличена или продлена, если прогноз для еврозоны станет менее благоприятным.

Европейскому центральному банку слишком рано объявлять о победе в борьбе за ускорение инфляции в еврозоне, несмотря на признаки более устойчивого восстановления экономики блока, считает глава ЕЦБ Марио Драги. Он в очередной раз подтвердил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов, несмотря на настойчивость более обеспеченных стран еврозоны, в частности Нидерландов и Германии. Однако он намекнул на вероятность изменений формулировки заявления регулятора, касающегося сверхмягкой денежно-кредитной политики. Ожидается, что ЕЦБ в июне немного изменит формулировку заявления, отразив улучшение экономической ситуации, но в целом оставит политику без изменений. Утечки из ЕЦБ дают понять, что в будущем из заявления могут быть исключены упоминания о превалирующих понижательных рисках для прогноза, возможности дальнейшего снижения ставок или расширения скупки активов. Драги также заявил, что преимущества монетарных стимулов ЕЦБ превосходят побочный эффект, но отметил при этом рост цен на недвижимость и высокий уровень задолженности домашних хозяйств в ряде стран.

После двукратного повышения базовой ставки в течение трех месяцев американский регулятор взял тайм-аут, по крайней мере, до следующего заседания. Руководство ФРС США по итогам двухдневного заседания в начале мая приняло решение: сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75-1% годовых. «Принимая во внимание ожидаемые показатели по рынку труда и инфляции, комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0,75-1%. Курс монетарной политики остается стимулирующим. Изменение базовой ставки будет зависеть от экономических перспектив», - сообщил ФРС в коммюнике. Из заявления регулятора следует, что рынок труда продолжает насыщаться на фоне замедления экономической активности. В последние месяцы средний рост занятости оставался на высоком уровне, а уровень безработицы - снизился. Расходы домашних хозяйств выросли незначительно, а фундаментальные факторы, лежащие в основе продолжающегося роста потребления, оставались стабильными.

На пресс-конференции по итогам заседания в декабре 2016 г. глава ФРС Джанет Йеллен сообщила о намерении повысить ставку в 2017 г. до уровня 1,4%, в 2018-м - до 2,1%, в 2019-м - до 3%. При этом глава ФРС отметила неопределенность экономических перспектив и вероятность корректировки пути для повышения ставки в ответ на изменения экономических перспектив и рисков.

Техническая картина на паре EUR/USD демонстрирует рост в рамках восходящего канала с уровня 1,0570 в направлении 1,1200. Однако очередное приближение к верхней границе канала предвещает как минимум коррекцию, а улучшение макроэкономической статистики из США может привести и вовсе к развороту тренда.

Картельный сговор поддерживает нефть

В апреле сырьевые рынки вновь двигались разнонаправлено, повторив мартовскую динамику. Нефть марки Brent снизилась в цене на 3,4% - до 51,8 долл. за баррель (-8,8% с начала года). Золото подорожало на 1,5% - до 1 268 долл. за тройскую унцию (+9,7%).

Во второй половине мая все нефтепроизводители, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, договорились продлить сделку на 9 месяцев, чтобы сократить избыток предложения. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По словам чиновника, продолжения сделки с прежним объемом сокращения, потенциально добавив к ней одного-двух небольших производителей, если они захотят присоединиться, будет более чем достаточно для возвращения запасов к уровням, на которых они должны быть в первом квартале 2018 г.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК значительно повысил прогноз поставок нефти из не входящих в клуб государств в 2017 г. на фоне роста цен на сырье, говорится в майском отчете группы. Прирост поставок нефти из стран вне картеля, включая сланцевую из США, в этом году составит 950 000 б/с против предыдущего прогноза в 580.000 б/с, следует из отчета. Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии на 1,8 млн б/с для восстановления цен на сырье. В результате отчет ОПЕК только подогрел споры об эффективности глобального нефтяного пакта, срок действия которого, как ожидается, будет продлен. «Американские нефтегазовые компании заметно активизировались в 2017 г., - говорится в отчете. - Ожидается резкий рост добычи сланцевой нефти - на 600 000 б/с в этом году». Тем не менее ОПЕК подчеркнула высокую приверженность членов группы глобальному пакту о сокращении нефтедобычи. Как показали данные сторонних источников, на которые опирается ОПЕК, поставки нефти из 11 стран картеля, участвующих в сделке, снизились до 29,674 млн б/с в апреле. Таким образом, ОПЕК выполнила условия соглашения на 111%, что выше аналогичного показателя марта в 104%.

График стоимости нефти марки Brent демонстрирует устойчивый рост в восходящем канале после снижения до 46,7 долл. за баррель. Целью этого роста может стать уровень в 55 долл. В цену уже практически включено ожидание продления нефтяного пакта, поэтому если соглашение о сокращении добычи действительно будет продлено после 25 мая, сильного роста цен ждать не стоит. При этом если соглашение даст какой-то сбой, мы можем стать свидетелями повторного обвала цен в направлении 50 долл. и ниже.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари