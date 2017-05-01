Визитная карточка белорусской экономики

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» в следующем году будет отмечать 20-летний юбилей. О деятельности и перспективах развития учреждения журналу «Директор» рассказала глава администрации этой СЭЗ Антонина ЕЖОВА.

СЭЗ «Гомель-Ратон» была создана в 1998 г. Сегодня здесь зарегистрированы 78 предприятий, из которых 39 - зарубежные, представляющие 18 стран мира. За время функционирования СЭЗ ее резидентами было вложено около 3 млрд долл. инвестиций и создано более 10 тыс. новых рабочих мест. Специфика Гомельской СЭЗ заключается в отраслевом составе резидентов. Здесь создан один из крупнейших в стране кластеров производителей упаковочных материалов. В настоящее время активно развивается мебельный кластер.

- Еще на этапе создания свободной экономической зоны в Гомельской области было принято решение наряду со свободными земельными участками, предлагать потенциальным резидентам неиспользуемые площади действующих производственных объектов, - поясняет Антонина Ежова. - Первоначально в качестве основной площадки была выбрана территория Северного промышленного узла, где располагалось несколько крупных предприятий. Здесь сегодня размещены производства 28 резидентов СЭЗ. Общая территория СЭЗ составляет около 7 тыс. га в 11 районах Гомельской области. Такой подход позволяет минимизировать затраты на развитие инфраструктуры, так как новые производства размещаются на существующих производственных площадках с развитой дорожно-транспортной сетью, подведенными коммуникациями и энергопитанием, складскими и офисными помещениями. За время работы СЭЗ в Гомельской области удалось вовлечь в хозяйственный оборот свыше 350 тыс. кв. м неиспользуемых производственных площадей.

Конечно, без затрат в таком сложном деле не обойтись. Так, в результате реконструкции административного здания по улице Федюнинского был создан современный бизнес-центр, где разместилась Администрация СЭЗ, банк, Агентство развития и содействия инвестициям и другие организации. Здесь же сдаются помещения под офисы компаниям-резидентам. Выполнены работы по реконструкции транспортной инфраструктуры Северного промузла, построен современный складской комплекс, являющийся одновременно складом временного хранения для таможенной очистки грузов. Введена в строй новая распределительная подстанция, мощности которой в настоящее время увеличиваются. Одним словом, делается все возможное, чтобы создать резидентам СЭЗ максимально комфортные условия для работы. Для этого используются как бюджетные средства, так и средства фонда развития СЭЗ, созданного из отчислений компаний-резидентов.

- Крупные предприятия-резиденты СЭЗ «Гомель-Ратон» уже стали своеобразной визитной карточкой не только Гомельской области, но и Республики Беларусь в целом, - говорит глава администрации СЭЗ. - Например, на ИПУП «Алкопак» трудятся более 1000 человек, и 90% продукции поставляется на экспорт. ООО «Мультипак» - самый крупный на постсоветском пространстве производитель биаксиально ориентированной пленки. Предприятие с российским капиталом ИПУП «Веза-Г» - один из крупнейших производителей климатического оборудования. В 2015 г. в СЭЗ было создано крупное предприятие с польскими инвестициями ООО «ДЕЛКОМ40», которое реализует проект по производству мебели и ее компонентов. На проектную мощность завод, где уже работают более 150 человек, планируется вывести к 2019 г. Сейчас сотрудничеством с нами заинтересовались другие польские предприятия, являющиеся поставщиками сырья и компонентов для мебельной промышленности. Мы также чувствуем растущий интерес к работе в СЭЗ со стороны украинских компаний, имеющих давние экономические связи с рынками стран СНГ. Переговоры с потенциальными резидентами ведутся практически ежедневно. Одним словом, мы с оптимизмом оцениваем перспективы развития СЭЗ «Гомель-Ратон».

Константин ШИШКИН