60 лет: рубеж для новых достижений

В июне Минский механический завод имени С.И. Вавилова (ММЗ) - управляющая компания холдинга «БелОМО» отмечает 60-летний юбилей.

Вячеслав БУРСКИЙ, генеральный директор БелОМО, доктор технических наук, профессор

- Вячеслав Александрович, расскажите об основных вехах развития первенца оптического приборостроения Беларуси, ставшего родоначальником холдинга «БелОМО».

- Отсчетной точкой истории Минского механического завода имени С.И. Вавилова и истории оптического приборостроения Беларуси стал 1957 г. Изначально на заводе планировался выпуск оптической продукции военного и гражданского назначения, что позволяло обеспечить потребности как оборонного промышленного комплекса, так и других отраслей народного хозяйства СССР.

Справка» Директора» С октября 1992 г. БелОМО бессменно руководит Вячеслав Александрович Бурский, который 47 лет назад связал свою жизнь с заводом. Трудовую деятельность он начал в 1970 г. инженером, 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Лауреат Государственной премии БССР, заслуженный работник промышленности Республики Беларусь, награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степеней.

С одной стороны, успехи ММЗ имени С.И. Вавилова в освоении высокотехнологичной и наукоемкой продукции, интенсивное наращивание производственных мощностей, наличие национальной Академии наук и развивающейся системы среднего специального и высшего образования создавали благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных кадров, с другой - привели к принятию Министерством оборонной промышленности СССР решения о строительстве на территории республики еще ряда оптических предприятий.

В итоге в 1971 г. было создано Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО) во главе с ММЗ имени С.И. Вавилова. В состав БелОМО также вошли строящиеся заводы «Зенит» (г. Вилейка), «Диапроектор» (г. Рогачев), завод «Свет» (г. Жлобин), оптико-механический завод (г. Сморгонь), ЦКБ «Пеленг» (образовано в 1974 г. на базе конструкторского отдела ММЗ им. С.И. Вавилова и выведено из состава БелОМО­ в 1995 г. в связи с акционированием).

В процессе становления ММЗ менялись и его руководители. В 1957 г. первым директором строящегося завода стал Виктор Осипович Сафронов, имевший опыт работы в оптической отрасли на других предприятиях оборонной промышленности СССР. В 1966 г. его сменил Василий Максимович Максимов, ранее работавший на Новосибирском оптико-механическом заводе.

В 1974-1992 гг. БелОМО возглавлял Петр Васильевич Зыль, который имел богатый опыт работы в промышленности БССР и внес большой вклад в становление завода. За успешное руководство предприятием был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

До 1990-х гг. объединение росло и интенсивно развивалось за счет производства наукоемкой, высокотехнологичной продукции для нужд оборонного комплекса СССР, объем которой составлял около 80%.

- Как удалось сохранить БелОМО­ после обретения республикой суверенитета, когда возникли серьезные проблемы с выпуском продукции специального назначения?

- Распад Советского Союза и последовавшая конверсия привели к снижению оборонных заказов, изменению объемов и номенклатуры гражданской продукции и товаров народного потребления. Требовались срочные меры для сохранения уникальных технологий и высококвалифицированных кадров. Наряду с выпуском продукции оптического профиля предприятия объединения освоили выпуск новых видов изделий производственно-технического назначения, в том числе компонентов тормозных си­стем большегрузных автомобилей, компрессоров для промышленных холодильных установок, бытовых приборов учета газа и др.

БелОМО пережило серьезные структурные изменения. Так, было создано УП «ЛЭМТ», специализирующееся на разработке оптических приборов, оптико-электронных и лазерных систем различного назначения. Это сыграло ключевую роль в сохранении оптического профиля выпускаемой продукции предприятиями объединения. В составе инженерной службы завода образовано конструкторское подразделение для разработки неоптической продукции (в основном - импортозамещающей). Практически заново сформированы службы маркетинга и продаж продукции. Ряд подразделений, в том числе завод «Сфера», выделены в обособленные производства.

В этот период на ММЗ было создано несколько совместных предприятий с зарубежными фирмами. К слову, белорусско-немецкая компания «Цейсс-БелОМО­» успешно работает и сегодня.

В итоге завод сумел преодолеть сложный период конверсии, сохранить выпуск продукции оптического профиля и освоить новые ее виды, в т.ч. импортозамещающие.

- Каков современный научно-технический потенциал холдинга?

- Основной разработчик оптической продукции холдинга «БелОМО­» - научно-технический центр «ЛЭМТ», который возглавляет доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Беларуси Алексей Петрович Шкадаревич.

Мы также продолжаем работать с ОАО «Пеленг», совместно осваивая производство высокотехнологичных и наукоемких изделий специального назначения.

Процессом создания и сопровож­дения производства новых изделий неоптической номенклатуры занимается служба главного конструктора ОАО «ММЗ С.И. Вавилова».

Надо отметить, что автокомпоненты тормозных систем больше­грузных автомобилей поставляются холдингом на основные автомобильные заводы СНГ: КамАЗ, УралАЗ­, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ и др. По­стоянно совершенствуется процесс разработки моделей и модификаций изделий нового поколения с учетом требований Евро-4 и Евро-5.

Предприятие активно участвует в госпрограммах, финансируемых из республиканского бюджета и в рамках Союзного государства, совместных научно-технических программах с Академией наук и ведущими вузами страны.

- Не секрет, что одна из приоритетных задач - техническая модернизация производства.

- Освоение новой номенклатуры и повышающиеся требования к качеству серийных изделий требуют постоянной модернизации предприятия. Мы ежегодно инвестируем значительные средства в модернизацию и техническое перевооружение производства. Так, 6 современных машин литья под давлением фирмы Buhler увеличили на 40% мощности литейно-заготовительного производства. Технические возможности нового оборудования за счет встроенных в систему управления микропроцессоров позволили организовать выпуск отливок с высокими требованиями к герметичности при минимальной толщине стенок. После внедрения высокопроизводительного плавильного оборудования удалось снизить энергозатраты до 50% на одну тонну литья.

Модернизация ряда участков механообработки за счет современных прецизионных обрабатывающих центров обеспечила рост производительности на высокоточных корпусных деталях выпускаемых изделий в 2-6 раз.

На оптическом производстве впервые созданы участки по изготовлению сферических и асферических оптических компонентов: для тепловизионных объективов из германия, линз 1-го класса чистоты с автоматическим конт­ролем технологических условий. Внедрены механизированный комплекс промывки оптических компонентов с очисткой технологических растворов и другое уникальное оборудование.

- Обозначьте правила, на которых базируется конкурентоспособность холдинга. Как организована деятельность вашей товаропроводящей сети в ЕАЭС и других странах?

- Предприятия выпускают большую номенклатуру изделий, поэтому говорить о товаропроводящей сети нужно применительно к каждому направлению деятельности холдинга. Например, оптическая продукция в основном реализуется на экспорт по прямым контрактам и через организации-спецэкспортеры Беларуси (Белвнешпромсервис, Белспецвнештехника и Белтехэкспорт).

Продукция гражданского назначения (автокомпоненты, бытовые приборы учета газа, соковыжималки, сушилки и др.) реализуется в стране через предприятия розничной торговли, а на экспорт - через зарубежные фирмы и компании СНГ: России, Узбеки­стана, Казахстана, Украины и др. Ее конкурентоспособность обеспечивается за счет высоких потребительских характеристик изделий при приемлемом соотношении цена-качество.

- Как обстоят дела с выполнением показателей социально-экономического развития?

- Предприятия холдинга выполнили поставленные задачи по итогам двух последних пятилеток и 2016 г. Неплохо сработали в I квартале этого года, сохранив устойчивое финансово-экономическое положение. Однако не все так безоблачно. Есть определенные проблемы с возвратом дебиторской задолженности российскими предприятиями. Уверен, что нам удастся вернуть долги, но несвоевременные расчеты клиентов приводят к финансовым потерям и нехватке оборотных средств холдинга. Высокие процентные ставки по кредитам и стоимость энергоносителей заметно влияют на производственно-хозяйственную деятельность предприятия.

- Вячеслав Александрович, ваш холдинг остается одним из крупнейших предприятий на территории СНГ и Европы в области производства лазерных, оптико-электронных и оптико-механических приборов и си­стем. Как вы оцениваете перспективы этого рынка в Беларуси и странах, куда поставляете свою продукцию?

- Потребность рынка в оптической продукции постоянно растет, но при этом существует жесткая конкуренция со стороны ведущих мировых производителей в данном сегменте. Поэтому нужно диверсифицировать производство и рынки сбыта, повышать научно-технический уровень и расширять номенклатуру выпускаемых изделий.

Сегодня продукция предприятий холдинга насчитывает десятки наименований: прицелы различных видов (оптические, коллиматорные, тепловизионные, интеллектуальные и цифровые), оптоэлектронные системы, роботизированные комплексы, другие виды изделий общего и специального назначения.

Доля экспорта в общем объеме производства составляет 60%, продукция поставляется в 30 стран мира. В стадии проработки находятся контракты с более чем 40 странами Африки, Юго-Во­сточной Азии и Ближнего Во­стока. Уже в этом году ожидается рост поставок на новые рынки в 1,5 раза с перспективой дальнейшего увеличения объемов.

- Известно, что устойчивому развитию предприятия в немалой степени способствует экономическая модернизация.

- Вы правы, предприятия холдинга уделяют большое внимание этому вопросу. Снижаются затраты за счет передачи в коммунальную собственность непрофильных активов. Используется материальная и моральная мотивации высококачественного, производительного труда коллектива. Постоянно проводятся мероприятия по оптимизации численности с учетом потребности производства и структурных изменений. В холдинге внедрена автоматизированная система планирования и управления ресурсами (ERP).

- Расскажите, как обстоят дела с социальным пакетом, которым прежде славилось ваше предприятие?

- Мы постарались максимально сохранить наши достижения в социальной сфере. Ее основу составляет медико-санитарная часть ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова» - управляющая компания холдинга «БелОМО», которую возглавляет Виктор Иванович Голобородько. Структурно она состоит из поликлиники на 375 посещений в день, отделений диагностики, ультразвуковых и эндоскопических исследований, физиотерапии и медицинской реабилитации, дневного пребывания на 30 койкомест, стоматологического кабинета, медико-диагностической лаборатории и 3 здравпунктов.

Все работники регулярно проходят профосмотр и диспансеризацию, нуждающиеся получают амбулаторное и стационарное лечение, что заметно повышает привлекательность работы на предприятии. Мы постоянно заботимся об оснащении медсанчасти современной аппаратурой, оборудовали стоматологический кабинет, закупили новейшее рентгенодиагностическое оборудование и др.

Не забываем и о поддержании здорового образа жизни - на предприятии функционирует спорткомплекс. Стараемся помогать работникам с решением жилищного вопроса, есть ведомственное общежитие, работает комбинат общественного питания.

- Вячеслав Александрович, что пожелаете коллективу БелОМО­ в преддверии славной даты?

- Уверен, он справится с любыми задачами и трудностями, что убедительно подтверждает опыт последних десятилетий. Всеми успехами мы обязаны людям, которые не оставили предприятие в самые трудные времена конверсии, своим преданным, самоотверженным трудом и энтузиазмом не только удержали на плаву, но и обеспечили его устойчивое финансовое положение.

Всем сотрудникам и ветеранам холдинга желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и оптимизма.

Справка» Директора» В 2008 г. предприятия БелОМО прошли акционирование, спустя 3 года был образован холдинг в составе: ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Зенит-БелОМО», ОАО Рогачевский завод «Диапроектор», ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Жлобинский завод «Свет»; научно-технический центр «ЛЭМТ» и оптический завод «Сфера».

Алексей ВЛАДИМИРОВ