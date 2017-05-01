Belarus Fashion Week: еще один шаг

11-14 мая прошла очередная Белорусская Неделя моды, продемонстрировавшая, что будут носить в стране через полгода. Расскажем подробнее о коллекции с подиума Belarus Fashion Week (BFW) сезона осень-зима 2017/2018.

Безусловно, нельзя не отметить, что подиум главного модного события Беларуси все чаще и чаще рассматривают как подходящую презентационную площадку производители-«тиражники». Несколько сезонов назад произошел некоторый перелом в сознании руководителей и маркетологов крупных предприятий, занимающихся пошивом одежды. Стало очевидно: недостаточно одежду отшивать - она должна «прозвучать» для конечного потребителя.

В этом сезоне к пулу брендов Belarus Fashion Week присоединилcя производитель Nelva, чья розничная сеть уже насчитывает 150 магазинов в Беларуси и соседних странах. Для подиумного дебюта дизайнеры не сделали ничего радикального, поражающего воображение и выходящего за рамки привычной стратегии, которая заключается в создании простых и понятных образов, не утяжеленных дизайнерскими изысками. Да, в этой одежде не хватает остроты и актуальности, зато существенный плюс в том, что она максимально «покрывает» потребности, насколько это возможно, широкой аудитории. В представленной коллекции было все: и офисные костюмы, и мягкие кардиганы для прогулок, и коктейльные и вечерние платья. Не хватало одного - целостности. Но это, судя по всему, следующий вызов, который придется осознать белорусским предприятиям по пошиву одежды, если они хотят сделать шаг вперед и стать модными брендами с уникальным торговым предложением и узнаваемым лицом.

Пик интереса к национальным орнаментам уже прошел, спрос на одежду с белорусским колоритом выровнялся и стал более устойчивым. В этом ключе уже несколько лет стабильно работает небольшой столичный бренд Honar. Не пытаясь поразить воображение, максимально насыщая коллекцию сложным кроем или нетривиальными цветовыми сочетаниями, здесь осваивают орнамент в актуальных платьях-рубашках, блузах, мужских сорочках, грамотно дозируя и не превращая его в этнографический карнавал на подиуме. Спокойные природные оттенки, понятный крой базовых вещей, ориентирование на мужской и женский гардеробы и, наконец, понимание своей ниши - вот на что делают ставку дизайнеры Карина Одесенко и Павел Довнар. Именно такое позиционирование позволяет предположить, что со временем Honar сможет развиться во что-то более интересное и масштабное.

Татьяна Ефремова работает в сегменте производства дизайнерской одежды уже много лет, поэтому чувствует наверняка, что найдет отклик у белорусских женщин, большинство которых предпочитают держаться в стороне от излишне прогрессивных и нивелирующих их женственность тенденций самой актуальной моды. И Ефремова предлагает то, что им нужно: меха, с которыми любит работать, яркий розовый цвет, который, что бы ни объявляли специалисты Института цвета Pantone, всегда остается в гардеробе среднестатистической любительницы одеться нарядно. В конце концов, она дает ту дозу «украшательства», которая, наверное, действительно необходима, чтобы сбалансировать себя и мироощущение в сером микрорайоне. С точки зрения развития моды, коллекция Ефремовой не транслирует ничего свежего, обыгрывая металлизированный блеск, белый пуховик и платье-комбинацию, но в этом нет ничего плохого. Это адресное предложение - очень просто представить аудиторию, для которой работает витебский дизайнер.

Минский бренд ton-in-ton - хороший пример того, как дизайнер занимает конкретную нишу не благодаря предпочитаемой стилистике работы, а используемому материалу. Детище Ольги Новик - все, что нужно знать о трикотаже, его свойствах, сочетаемости разных волокон, фактурности, оптических и тактильных свойствах. С ним непросто работать: есть определенные ограничения, которые продиктованы «текучестью» и пластичностью вязаных полотен. Поэтому вещи ton-in-ton - пример «неочевидного» дизайна, где все построено не столько на визуальном эффекте, сколько на том, как комфортно и уютно ощущает себя их обладательница.

Коллекция сезона осень-зима 2017/2018 продолжила генеральную линию ton-in-ton - базовые вещи отличного качества, объединенные неброским элегантным дизайном и нескучной цветовой гаммой (черный, серый и беж в разных оттенках, разбавленные алым и розовым). Не забыли и о мужчинах: стоит обратить внимание на кашемировый костюм табачного цвета - он станет незаменимым для неформального гардероба выходного дня.

В заключение можно сказать: отрадно, что словосочетание «белорусский трикотаж» может и должно ассоциироваться, в том числе, и с небольшими ателье, где очень грамотно выстраивают ассортиментную политику и придирчиво относятся к качеству сырья (а уж в этом с Новик в Беларуси никто не может посоперничать).

Закончим отчет о мероприятии кратким рассказом об одном из субпроектов BFW, который наглядно демонстрирует, что моде не чужда социальная ответственность. Речь идет о конкурсе Fashion Aids Line, который оргкомитет BFW совместно с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД в Беларуси (ЮНЭЙДС) провел среди белорусских дизайнеров.

Перед организаторами стояла непростая задача - интегрируя в дизайнерскую одежду символ борьбы со СПИДом (красную ленту), показать, что вирус - не приговор и тем более не социальная смерть. Мода не дискриминирует, но готова говорить о дискриминации - таким был посыл конкурса. Коммуникация через визуальные образы получилась действительно очень эффектной.

Сильные работы продемонстрировали Таня Тур, Historia Naturalis, ScapegoaT_404 и Davidova. Неудивительно: это дизайнеры уже состоявшиеся, с узнаваемым почерком. Именно такие смелые и профессиональные дизайнерские высказывания сделали конкурс действительно знаковым событием прошедшего сезона BFW. И именно подобные проекты делают голос моды убедительным: ведь она давным-давно не о том, какой наряд лучше надеть сегодня, а о том, как отдельно взятое платье способно сделать жизнь лучше и комфортнее в том или ином контексте.

Ирина ЖУКОВА