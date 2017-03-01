Как дизайн превратить в бизнес?

Дарья ЛЕБЕДЕВА - молодой белорусский дизайнер, работающий в Витебске. Внятная позиция по отношению к своему делу и понимание мировых модных процессов позволяют ей рационально развивать свой бренд и выходить за пределы белорусского рынка. Она относится к тем локальным дизайнерам, которые громкому пиару и светской жизни предпочитают реальные продажи.

- Для начала расскажите об истории и концепции своего бренда...

- Марку LSD clothing (Lifestyle Simple Design) я придумала в 2013 г. Дебютировала с первой коллекцией тогда же - и отложила работу над собственной маркой для того, чтобы получить производственный (год работы в «Элеме») и предпринимательский (студия индивидуального дизайна одежды) опыт. Почувствовав, что достаточно знаю и умею для старта, начала активную работу. Наш концепт - создание минималистичной дизайнерской одежды на каждый день. Мы отличаемся продуманностью дизайна, инновационными конструктивными разработками и архитектурными силуэтами, адаптированными для кэжуал-формата.

- В какой момент молодой дизайнер может сказать, что дизайн - уже не хобби, а пусть маленький, но бизнес?

- Считаю, что в тот момент, когда появляются наемные работники. Это самый очевидный критерий, который подразумевает способность дизайнера содержать и загружать работой сотрудников, оплачивать аренду и коммунальные счета. Но для меня отправная точка бизнеса случилась тогда, когда муж оставил работу, чтобы развивать свое дело. Учитывая, что человек он осторожный, для меня это стало сигналом, что все идет хорошо, и дело перспективное. К слову, я ни единого дня не рассматривала дизайн одежды как хобби.

- Насколько оправданно участие в конкурсах (например, «Мельница моды») или Белорусской неделе моды? В чем дизайнеры измеряют коммерческую отдачу от мероприятия?

- Не берусь рассуждать о всех белорусских дизайнерах, у каждого своя стратегия продвижения продукции на рынке, но что касается нас, то на данном этапе показ - наименее приоритетный способ пиара. Скорее, дополнительный бонус для повышения престижа марки в долгосрочной перспективе. Участвовать в Белорусской неделе моды не планируем из-за несоразмерного критерия «польза - затраты». Ни одно отечественное мероприятие, в котором принимали участие, не имело быстрой коммерческой отдачи. Но этого и не нужно, цель - в максимальном охвате неизвестной ранее аудитории с помощью прессы и организаторов. И это опять же, вклад в будущее.

- Какие инструменты продвижения можно использовать при отсутствии рекламных бюджетов?

- Социальные сети дают неограниченный простор для продвижения. Facebook, VK, Instagram собрали под своим крылом разные аудитории, охватив почти весь земной шар. Делайте качественный контент, уникальные тексты и фото, знайте, для кого создаете одежду, - и вперед. Бюджет минимальный.

- Как дизайнерам реализовать свою продукцию? Сложно ли покорять другие страны?

- Для белорусов - это маркеты и небольшие шоу-румы. За пределы страны выходить несложно, если это Россия. На Запад даже не пытались попасть, слишком рано для нас. Хотя поступали неоднократные предложения из Варшавы, Неаполя и даже из Лос-Анджелеса.

- Почему не решились?

- Потому что это совершенно другой уровень документооборота и производства, к которому мы не готовы. Здесь важно быть последовательным и не пытаться перепрыгнуть больше ступеней, чем можешь. Сначала нужно освоить местный и российский рынки, и уже потом, набравшись опыта, смотреть в сторону Запада. Так что сейчас мы продаем товар в Минске, Санкт-Петербурге и Смоленске.

- Как помочь вашим коллегам в Беларуси? Что мешает развивать бизнес?

- Основная проблема молодых дизайнеров - отсутствие опыта в бизнесе. Непонимание или незнание процессов производства, продвижения, рекламы и ритейла (розница и опт). Дизайнер может создать коллекцию, найти ткани для пошива экспериментальных образцов и провести показ. А необходимо еще искать байеров, вести учет, планировать закупки и расходы на производство, анализировать продажи. Здесь нет моментальной выручки, построение фэшн-бизнеса - долгий и кропотливый процесс, требующий инвестиций. Что может помочь? Обучение ведению такого бизнеса, субсидии от государства, денежные гранты на мелкосерийные партии.

- Изменились ли предпочтения и покупательское поведение белорусов с тех пор, как рынок одежды и аксессуаров пополнился предложениями отечественных дизайнеров, создающих нишевый продукт?

- Мы пришли на рынок меньше года назад, когда аудитория любителей отечественного дизайна сформировалась благодаря маркетам, которые к тому моменту существовали уже около четырех лет. Несмотря на это, постоянно ощущаем интерес белорусов к нашей марке. Хочу отметить, что отечественный рынок дизайна сейчас бурно растет и пока вмещает в себя все марки - с плохой концепцией, неудачным дизайном, небрежным исполнением и провальной бизнес-стратегией. А это значит, что грядет неизбежный период «зачистки» конкуренцией.

- Многие белорусы жалуются на высокие цены в сегменте местной дизайнерской одежды. Поясните, как формируется цена на вещи из коллекции?

- Всегда будут клиенты, для которых они слишком дорогие, и это абсолютно нормально. Дизайнерская одежда часто выпускается либо совсем мелкими партиями, либо в единичных экземплярах, а это автоматически означает высокие производственные издержки и большую себестоимость. Цена вещи складывается из себестоимости (метраж ткани, фурнитура, дублирующие материалы, стоимость пошива, раскроя, этикетки и упаковочных материалов). Заложенная в конечную цену прибыль позволяет оплачивать налоги, все счета, транспортные расходы, разработку конструкций и т.д. и при этом не скатиться в минус, если отдаешь вещи на реализацию.

Любой магазин берет минимум 20% комиссии, и чтобы удерживать одинаковые цены и на собственные продажи, и в магазинах-партнерах, придется снижать собственную маржу. Многие дизайнеры демпингуют в отношении магазинов, тем самым увеличивая собственные продажи, но такое сотрудничество не длится долго. Заинтересованные в росте коллеги всегда озабочены поддержанием хороших отношений с магазинами, которые продают их товар. Важно давать заработать другим и быть честным партнером.

- Если говорить об амбициях, в какую сторону хотели бы развивать свой бренд - большие тиражи или камерный формат?

- В лигу к гигантам H&M и ZARA не стремлюсь. Я бы хотела сохранить дизайнерскую направленность бренда мощностью 8 500-12 000 единиц производимой продукции в год и оборотом около 2,5-4 млн долл. Для начала этого вполне хватит.

Ирина ЖУКОВА