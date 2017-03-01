От измерителя до GPS-навигатора

В Беларуси с 1 января 2017 г. вступил в силу новый Лесной кодекс. О том, какие важные для зеленой отрасли изменения содержит документ, а также о результатах работы в прошлом году и дальнейших планах рассказал директор РДЛУП «Гомельлеспроект» Николай КАТКОВ.

Лесной кодекс содержит ряд важных для отрасли новшеств. В частности, уточнены полномочия, права и обязанности субъектов отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Изменен их состав и учет, в том числе деления по категориям защитности в зависимости от выполняемых функций.

«С этого года установлены четыре категории лесов: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные. Кроме того, установлена процедура их перевода из одной категории в другую и т.д. Это позволит приблизить классификацию белорусских лесов к международным стандартам, увеличить ежегодную заготовку древесины на 2,3-2,5 млн куб. м, - пояснил Николай КАТКОВ, который возглавил «Гомельлеспроект» в 2012 г.

К слову, он потомственный лесовод, продолжил семейную традицию вслед за дедом и дядей. В 2001г. после окончания БГТУ Н.Катков пришел в «Гомельлеспроект», где продолжил работу после срочной службы в армии. За 15 лет прошел путь от инженера до руководителя предприятия, поэтому хорошо знает специфику отрасли.

Справка «Директора» Свою историю республиканское дочернее лесоустроительное унитарное предприятие «Гомельлеспроект» ведет от Гомельской аэрофотолесоустроительной экспедиции, созданной в апреле 1948 г. Основные виды деятельности - лесоустройство (инвентаризация лесного фонда, проектирование лесохозяйственных мероприятий) и изготовление планово-картографических материалов. Структура предприятия включает лесоустроительную экспедицию (6 лесоустроительных партий и опытно-производственная партия), информационно-вычислительный центр, РСО, хозгруппу и авторанспортный участок.

Что посеешь…

«За прошедшее время удалось сохранить стабильную работу предприятия, обеспечить достойную оплату труда сотрудников, сократить отток кадров и сохранить коллектив, автоматизировать и компьютеризировать производственные процессы, - отметил Н.Катков, кратко оценив результаты 5-летнего руководства РДЛУП «Гомельлеспроект».

Все инженерно-технические работники, задействованные на полевых лесоустроительных работах, оснащены GPS-навигаторами, высотомерами, в том числе электронными, полнотомерами и другими приборами, внедрены планшетные компьютеры. Для обработки лесоустроительных материалов в камеральных условиях используются ГИС-системы (Topol, Formod, ArcGis и др.). Так что незаменимый еще 15-20 лет деревянный измеритель - уже в прошлом…

В прошлом году выполнено базовое лесоустройство на площади 274,8 тыс. га. Проведены полевые работы по устройству территорий Копыльского опытного (35,1 тыс. га), Поставского (92,6 тыс.), Ушачского (72,6 тыс.) и Бегомльского лесхозов (74,3 тыс. га).

Справка «Директора» Лесистость в Беларуси за более чем 60 лет почти удвоилась и составляет 39,7% совокупной территории. Общий запас лесов вырос почти в 2 раза и превысил 1,7 млрд куб. м, а запасы спелой древесины достигли 278 млн куб. м. Средний возраст насаждений увеличился с 44 до 55 лет. Наша страна занимает лидирующие позиции в Европе: на одного жителя приходится 0,9 га покрытых лесом земель и более 180 куб. м древесины.

Предприятие завершило 2016 г. с хорошими экономическими показателями: рентабельность реализованной продукции выросла до 18,7%, экспорт услуг достиг 260 тыс. долл., средняя зарплата превысила 800 руб. К концу этого года планируют достичь поставленной главой государства цифры - 1 000 руб.

В «Гомельлеспроекте» планомерно реализуют программу мер по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов и денежных средств в свете Директивы №3. В 2016 г. показатели по энергосбережению составили 56 т условного топлива (т у.т.), а для производства тепловой энергии использовали 10 т у.т.

Не древесиной единой…

Более половины объемов лесоустроительных работ предприятие выполняет для отечественных лесохозяйственных предприятий, а 40% услуг оказывает как зарубежным, так и белорусским заказчикам.

Прочнее всего «Гомельлеспроект» закрепился на Смоленщине, с лесоводами которой у предприятия давние партнерские отношения. Последние годы активно сотрудничает с Ивановской и Калужской областями, а в прошлом году к ним добавилась Оренбургская. Основные заказчики в России - частные компании и предприниматели, которые взяли в аренду лесные участки.

К сожалению, ситуация с аукционами по выполнению лесо­устроительных работ в последнее время не изменилась. Несмотря на декларируемый союз с Россией, в том числе и в экономической сфере, наши предприятия до сих пор довольствуются лишь субподрядным статусом. На роль генподрядчика могут претендовать только экономические субъекты РФ, что снижает прибыльность работы белорусских предприятий.

По словам Н.Каткова, в стране с каждым годом увеличивается объем ценных пород - хвойных и твердолиственных и сокращается доля мягколиственных. Этому способствует рациональное проведение лесовосстановительных мероприятий с учетом природных и почвенно-типологических условий, позволяющих в дальнейшем добиться максимальной экономической отдачи.

В 2017 г. «Гомельлеспроект» планирует выполнить подготовительные работы в Столинском и Ивацевичском лесхозах, осуществить авторский надзор за исполнением лесоустроительных проектов в Костюковичском, Чаусском и Краснопольском лесхозах.

С заботой о кадрах

В «Гомельлеспроекте» работают более 100 человек, причем почти 80% - с высшим образованием. Ежегодно приходят на работу по распределению выпускники белорусских вузов «лесного» направления.

«Надо отметить, что нелегкую профессию лесоустроителей активно выбирают не только юноши, но и девушки. И это несмотря на полугодичные командировки и работу в непростых полевых условиях. Поэтому в последние годы столкнулись с гендерной проблемой, когда примерно десятая, женская, часть коллектива ушла в декретный отпуск. Так что пришлось вспомнить про оптимизацию и взаимозаменяемость, чтобы не пострадало дело из-за выбывших для ухода за детьми сотрудниц», - поделился мыслями руководитель предприятия.

Сегодня в коллективе трудится немало семейных династий - Катковы, Луферовы, Кирпичевы, Исаковы и др., которые подают до­стойный пример коллегам.

Руководство «Гомельлеспроекта» обеспечивает сотрудникам по коллективному договору достойный соцпакет: корпоративную медицинскую страховку в Белгосстрахе, единовременное пособие молодым специалистам, различные доплаты к тарифной ставке или тарифному окладу, премии и надбавки к должностным окладам, более продолжительные отпуска, места нуждающимся в общежитии и др. Созданы условия для интересного досуга, регулярных занятий физкультурой и проведения спортивных соревнований.

«На нашей эмблеме размещены простой измеритель, половина кроны дерева, белый лист бумаги и магнитная стрелка компаса. Это - славная история «Гомельлеспроекта», который в следующем году отметит 70-летие. Будущее предприятия - за современными технологиями и оборудованием, позволяющими дешифровать и суммировать «космическую» информацию и полевые измерения», - подытожил разговор Н.Катков.

Алексей ВЛАДИМИРОВ