Экспортеры на перепутье

Основной доход белорусской мясной промышленности приносит экспорт, причем доля приоритетного рынка сбыта - российского - составляет 97%. Однако диверсифицировать поставки производителям пока не удается.

У Беларуси давние традиции в области животноводства и мясопереработки. Рынок мяса и мясопродуктов - один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны. Сегодня здесь работают около 200 производителей мяса и мясной продукции, 27 из них - с долей госсобственности от 7 до 100%.

Объем производства мяса в Беларуси (включая субпродукты I категории) за январь-ноябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. вырос на 0,4% (в том числе свинины - на 10,4%). При этом производство мяса птицы и говядины сократилось на 2,2 и 4,2% соответственно. Интересно, что в I полугодии 2016 г. темпы роста производства были выше, чем в конце года. Это обусловлено снижением объемов поступления сырья: по данным Белстата, поголовье свиней на 1 декабря 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015-го снизилось на 16,2 тыс. голов. А сокращение производства мяса птицы связано, в первую очередь, с перенасыщением этого сегмента рынка.

На внутреннем рынке продажи мяса в январе-сентябре 2016 г. увеличились на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г., продуктов из мяса - на 0,7%. Хотя численность населения Республики Беларусь за этот же период увеличилась только на 0,1%.

Таким образом, можно сделать вывод о небольшом росте потребления мясных продуктов на душу населения и емкости внутреннего рынка мяса и мясных продуктов.

Кто диктует условия

По мнению экспертов, на рынок мяса сейчас влияют пять основных факторов. Главный из них - это снижение доходов населения как в Беларуси, так и в России. Это в свою очередь существенно влияет на перераспределение объемов производства мясокомбинатов и птицефабрик в сторону более дешевой продукции.

Второй - эпизоотическая ситуация в республике. Свобода от вируса африканской чумы свиней и ящура пока позволяет благоприятно оценивать перспективы экспорта мясной продукции. Кроме того, Беларусь рассчитывает перейти из группы стран с неопределенной ситуацией по ящуру в категорию с низкой вероятностью заболеваемости, что расширит потенциальную географию экспорта.

Третий - действия контрольных и надзорных ведомств России. По мнению экспертов, на данный момент претензии Россельхознадзора в адрес белорусских производителей мясной продукции, в первую очередь производителей мяса птицы, продолжают оставаться точечными и не носят угрожающего характера. Однако нельзя исключать, что в будущем отношения белорусских производителей и российских контролеров могут перейти в стадию обострения.

Четвертый фактор - курсовая политика белорусского Нацбанка и российского Центробанка. Изменение структуры корзины валют с 1 ноября, как считают руководители предприятий отрасли, должно положительно сказаться на стабильности экспорта мясной продукции в Россию. Риски, связанные с волатильностью российского рубля после пересмотра структуры корзины, несколько снизились.

Наконец, пятый фактор - доступ к финансированию. Некоторые мясокомбинаты сталкиваются со значительными сложностями по доступу как к долгосрочному, так и краткосрочному финансированию: консервативная политика банков по предоставлению ресурсов заемщикам отрицательно сказывается на финансовом положении предприятий.

Вопрос цены

Индекс потребительских цен на мясо и мясопродукты в сентябре 2016 г. по отношению к декабрю 2015 г. составил 105,55%. В течение прошлого года дорожали все виды мяса и мясных продуктов, за исключением рагу из свинины, грудинки и сала. Причем в III квартале произошло удорожание всех видов мяса и мясных продуктов. Больше всего за январь-сентябрь подорожали куры - на 15,1%. При этом наибольшее удорожание произошло в Витебской (на 17,7%) и Могилевской (на 17,4%) областях. На втором месте по росту цен - полуфабрикаты из мяса птицы: на 11,1%.

Рагу из свинины подешевело за 9 месяцев на 2,2% за счет уменьшения цены в трех регионах - Минске (на 7,7%), Минской (на 2,7%) и Могилевской (на 2,3%) областях. Сало и грудинка подешевели за 9 месяцев на 1,4% за счет удешевления этой продукции в Минской (на 5,2%), Гомельской (на 2,0%), Витебской (на 1,4%), Брестской (на 0,3%) областях и Минске (на 1,7%). Зато аномальным выглядит рост цен на ливерную и кровяную колбасу в Брестской области - на 13,1% - при общем росте цен на данную продукцию по республике на 7,5%. Цены на говядину в Минске (кроме бескостного мяса) выросли на 15,8%, хотя в целом по республике - на 5,9%.

Ставка на экспорт

В структуре белорусского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на долю мясопродуктов приходится лишь около 20%. Несмотря на это, внешняя торговля данной продукцией является важной для белорусских производителей. Основную прибыль им приносят именно экспортные поставки.

В целом объем экспорта мяса и мясных субпродуктов за 9 месяцев 2016 г. увеличился на 10,4%. По данным Минсельхозпрода, поставки мясопродуктов на экспорт в январе-августе 2016 г. составили в натуральном выражении 232,7 тыс. т., что на 14,1% больше, чем за 8 месяцев 2015 г.

Основным рынком сбыта для предприятий Беларуси по-прежнему остается Россия, ее удельный вес в общем объеме поставок мясной продукции составляет 97%.

Получается, что белорусский экспорт серьезно зависит от одного рынка сбыта. И хотя пока эксперты отмечают, что спрос на данную продукцию на российском рынке остается высоким, даже на те виды продукции, по которым Россия сама себя обеспечивает - например, по мясу птицы, проблема диверсификации внешних рынков перед белорусскими производителями стоит достаточно остро. Причем, как признаются руководители предприятий, выполнение стратегии «треть/треть/треть» (выравнивание объемов поставок на внутренний рынок, в Россию и в третьи страны) в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе вряд ли возможно. Это связано с тем, что для выхода на каждый новый рынок необходимо пройти ряд очень сложных формальных процедур. Кроме того, рентабельность поставок на удаленные рынки ограничена логистическими затратами.

В поисках новых партнеров

Как считают эксперты, спрос населения на мясную продукцию, вероятнее всего, останется стабильным. После определенного снижения в 2015-м - начале 2016 г. он нащупал определенное равновесие, которое сохранится при отсутствии внешних шоков. По прогнозам Минсельхозпрода, к 2020 г. российский рынок для импортеров, в том числе из Беларуси, сократится более чем на 20%, что ставит перед белорусскими предприятиями задачи по диверсификации экспорта.

Экспорт белорусской мясной продукции сейчас осуществляется в 19 стран. Однако присутствие ее на многих рынках ограничено тарифными и нетарифными барьерами, а также ценовой конъюнктурой. В качестве перспективных рассматриваются рынки Китая и стран арабского Востока. Определенная работа ведется на рынке Пакистана. В случае получения сертификата ЕС для белорусского мяса птицы может быть открыт и рынок арабских стран.

Анна ДЕЙЧ