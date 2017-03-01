Задачи на перспективу

УКСП «Совхоз «Доброволец» - одно из крупнейших хозяйств Могилевской области, которое специализируется на выращивании говядины, на долю которой приходится 70% в валовом объеме производства хозяйства.

Более 20 лет хозяйство возглавляет Олег Портник - опытный руководитель и организатор. Его трудовая деятельность отмечена многочисленными государственными наградами, среди которых - медаль «За трудовые заслуги» и орден Почета. Впрочем, как отмечает сам Олег Петрович, в последние годы, когда ценовые дисбалансы в экономике стали особенно резкими, высокие достижения даются работникам «Добровольца» нелегко.

- В советское время в сельском хозяйстве была хорошо продуманная система ценообразования, - рассказывает руководитель совхоза. - В частности, закупочные цены и надбавки на производство мяса были сбалансированы с ценами на комбикорма, горюче-смазочные материалы, электроэнергию… Например, мясо говядины с надбавками стоило почти 6 руб., а 1 кг комбикорма в среднем - 20-22 коп. Поэтому в те времена в структуре себестоимости кормов концентраты занимали 70%, а грубые корма - 30%. Сегодня соотношение цен кардинально поменялось, и удерживать рентабельность при производстве говядины становится все сложнее. В 2016 г. нам это удалось, но в 2017-м нужно значительно расширить собственную кормовую базу. Поэтому мы обратились в рай­исполком с просьбой о выделении нам дополнительных земель. Сегодня корма в структуре себестоимости занимают у нас 63-66%, а расширение кормовой базы позволит снизить эти цифры до 50-55%.

Несколько лет назад в совхозе было принято в какой-то степени революционное решение: пересмотреть структуру севооборота, сделав основной кормовой культурой кукурузу. И хотя скептики предсказывали трудности в реализации этого проекта (кукуруза является сложной культурой, прежде всего, с точки зрения соблюдения технологии выращивания), в 2016 г. под «царицу полей» было занято уже 2 тыс. га. Но теперь этого уже недостаточно. Поэтому было решено возобновить производство картофеля, под который в 2016 г. было отведено 270 га, а в 2017-м площадь посева планируется довести до 370 га.

- Картофель на данный момент является палочкой-выручалочкой для хозяйства, - говорит Олег Петрович. - Мы обратились в Институт картофелеводства с просьбой помочь нам наладить его производство. С их помощью отработали технологию, приобрели технику, хозспособом построили хранилище на 12 тыс. т. И теперь даже в условиях Кличевского района, где преобладают легкие песчаные земли, обеспечиваем урожайность порядка 380 ц/га. В этом году совхоз заработал на картофеле более 1,2 млн руб.

Большая часть объектов в совхозе строится хозспособом. Это дешевле, чем привлечение подрядных организаций, но сопряжено с трудностями при получении разрешений, согласовании проектов и приемке готовых объектов. Особенно в случаях, когда строительство финансируется за счет бюджетных ресурсов. Возможно, ситуацию изменит подписанный 7 марта главой государства Указ о внесении поправок в Указ от 14 января 2014 г. №26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», которые должны облегчить строительство сельхозобъектов хозспособом. Кстати, сейчас «Доброволец» строит новый молочно-товарный комплекс на 600 голов, в который уже вложено 2,2 млн собственных средств. Его ввод в эксплуатацию позволит совершить рывок в повышении эффективности молочного производства.

- Нам предстоит проделать большую работу, - говорит директор хозяйства. - Нужно совершенствовать систему кормления животных, поднять на новый уровень ветобеспечение и генетику. Интерес представляет и внедрение си­стемы точного земледелия, преду­сматривающей снижение затрат и повышение эффективности использования минеральных удобрений. Все это - направления нашей работы на ближайшую перспективу.

Константин ШИШКИН