Год науки в аграрной экономике

В Беларуси разработан проект Доктрины национальной продовольственной безопасности до 2030 г. Об основных принципах, заложенных в этом документе, рассказал директор ГП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», доктор экономических наук, профессор Александр Шпак.

- В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 2017 г. объявлен Годом науки. Когда мы говорим об эффективной науке, это значит, что каждое выполняемое задание должно быть ориентировано на достижение конкретного фундаментального или прикладного результата. В соответствии с этими критериями развивается сегодня и аграрная экономическая наука. В частности, Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси занимается научным обоснованием эффективной теории и практики в области аграрной экономики, включая обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны на основе повышения экономической эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства.

За годы новейшей истории в нашей стране уже немало сделано для развития сельского хозяйства и сельских территорий. В результате реализации ряда государственных программ, разработанных по поручению Президента Беларуси А.Г. Лукашенко, осуществлены крупномасштабные меры по модернизации материально-технической базы, укрупнению производства на основе кооперации и интеграции, совершенствованию государственного регулирования агропромышленного производства.

Создана разветвленная сеть агрогородков, содействующая социальному развитию сельских территорий. Все это позволило не только обеспечить рост объемов сельскохозяйственного производства и как следствие - продовольственную безопасность страны, но и существенно нарастить объемы экспорта продукции аграрного сектора. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности, который составляется аналитическим подразделением The Economist Intelligence Unit, в 2016 г. Республика Беларусь занимала 46-е место из 113 государств, Российская Федерация - 48-е, Казахстан – 68-е место.

Одним словом, достижения - неоспоримы. Но в то же время по отдельным позициям мы все еще отстаем от ведущих европейских стран. Согласно данным Всемирного банка, валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве в расчете на одного работника в странах Евросоюза составляет около 30 тыс. долл. в год, в Германии - 43 тыс., у нас - 16 тыс. долл., высокой остаются энергоемкость и себестоимость продукции, ухудшается финансово-экономическое положение отрасли.

В сложившейся ситуации требуется предпринять действенные меры для ускоренного повышения эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства. Прежде всего, необходимо обеспечить паритетные взаимоотношения сельского хозяйства с машиностроителями, предприятиями перерабатывающей промышленности, обслуживающими организациями, торговыми сетями, а также банковской сферой.

Несмотря на то что в цепочке АПК сельское хозяйство является центральным звеном, как правило, ему достается меньшая часть доходов. Этим во многом можно объяснить низкую рентабельность сельскохозяйственной отрасли, что создает проблемы и для ее партнеров. Требуется также активизировать создание в АПК агрокомбинатов и холдинговых компаний, способных значительно повысить конкурентоспособность отрасли и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

В связи с предстоящим вступлением Беларуси в ВТО чрезвычайно важно обеспечить отечественным хозяйствующим субъектам условия для равноправной конкуренции с зарубежными. Речь идет, прежде всего, о ценах, налогах, кредитах, господдержке и материально-техническом обеспечении. Если их уровни, ставки и величины будут аналогичны тем, что применяются в экономически развитых странах, то наше крупнотоварное сельскохозяйственное производство по эффективности со временем может превзойти западное фермерское.

Конкретные механизмы реализации этой задачи содержатся в проекте Доктрины национальной продовольственной безопасности до 2030 г., разработанном нашим институтом по инициативе Председателя Президиума НАН Беларуси академика В.Г. Гусакова.