Двое на одной «игле»

В 2017 г., как и прежде, определяющее влияние на нашу экономику будет оказывать Россия, она же определит и эффект, получаемый Беларусью от динамики мировых цен на нефть и другие виды углеводородного сырья.

Опубликованные Белстатом результаты внешнеторговой деятельности за 2016 г. стали предметом пристального внимания экспертов, которые на основании их анализа попытались выявить господствующие в этой сфере тенденции и спрогнозировать развитие ситуации.

Что показала статистика

Согласно данным Национального статистического комитета, оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в 2016 г. составил 59.566 млн долл., в том числе экспорт - 29 758,1 млн, импорт - 29 807,9 млн. К уровню 2015 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами и услугами - 91%, экспорт - 90,7%, импорт - 91,2%. В соответствии с Указом от 18.12.2015 г. №504 прогноз по темпу роста экспорта товаров и услуг на прошлый год - 103,5%.

В 2016 г. сложилось отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 49,8 млн долл. (в 2015 г. положительное сальдо составляло 117,6 млн долл.). Отношение этого показателя к валовому внутреннему продукту составило минус 0,1% при прогнозе на 2016 г. - минус 0,4 - минус 0,2%.

Определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказали внешнеторговые операции с товарами, доля которых в 2016 г. достигла 77,2%. Услуги достигли 22,8% и по сравнению с 2015 г. их доля увеличилась на 2,6 процентного пункта.

По методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в 2016 г. достиг 48 549,4 млн долл., в том числе экспорт - 22.978,3 млн, импорт - 25.571,1 млн. Стоимостной объем экспорта по сравнению с 2015 г в текущих ценах уменьшился на 12,2%, или на 3.186 млн долл., импорта - на 9,7%, или на 2 735,7 млн.

Сальдо внешней торговли товарами в 2016 г. сложилось отрицательное в размере 2 592,8 млн долл. (в 2015 г. тоже было отрицательное - 2 142,5 млн).

По методологии статистики внешней торговли товарами оборот в 2016 г. составил 50 985,2 млн долл., в том числе экспорт - 23 415,5 млн, импорт - 27.569,7 млн.

Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 4 154,2 млн долл. (в 2015 г. величина отрицательного сальдо - 3.631,1 млн).

Стоимостной объем экспорта по сравнению с 2015 г. из расчета в текущих ценах уменьшился на 12,2%, или на 3.244,9 млн долл. , импорта - на 9%, или на 2 721,8 млн.

Уменьшение стоимостного объема экспорта и импорта товаров в 2016 г. обусловлено падением как средних цен экспортируемых и импортируемых товаров, так и физических объемов поставок.

Сокращение стоимостного объема белорусского экспорта в наибольшей степени было обусловлено уменьшением поставок на внешний рынок промежуточных и продовольственных товаров.

Наибольшую «брешь» в экспортных доходах страны проделало падение заграничных поставок нефти и нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений, некоторых видов металлопродукции.

Только на экспорте нефтепродуктов Беларусь за 2016 г. потеряла 2 740 млн долл. Выручка от этих поставок сократилась на 40,4%. Экспорт хлористого калия за прошлый год упал на 651 млн. Снижение поставок азотных удобрений в натуральном выражении достигло 23,4%, в денежном выражении - 43,1%.

Не все так плохо

Несколько подсластил пилюлю прирост загранпоставок автотехники, продукции деревообработки и молочной промышленности.

Самой быстрорастущей позицией стали легковые автомобили. Их экспорт вырос на 35,7% в натуральном выражении и в 2 раза - в денежном. В конце года порадовали и грузовики: рост поставок в натуральном выражении - 21,2%, в денежном - 55 млн долл., что на 9,5% выше уровня 2015 г.

Чемпионом по росту экспорта среди изделий деревообработки стали ДСП. Увеличение по этой позиции составило 83,8 млн долл. (+78,3% к 2015 г.).

Достаточно парадоксально сложилась ситуация со сливочным маслом: при снижении экспортных поставок в натуральном выражении на 3,9% денежные поступления по этой позиции увеличились на 20,7% за счет роста цен.

Из общего объема экспорта нашей страны в 2016 г. на долю стран ЕАЭС пришлось 48,1% (в 2015 г. - 41,3%), из них на РФ - 46,2% (39%), ЕС - 24,2% (32,1%) и остальных стран - 27,7% (26,6%). Импорт из стран ЕАЭС составил 55,7% общего объема импорта (в 2015 г. - 56,8%), из них из России - 55,5% (56,6%), ЕС - 20% (19,3%) и остальных стран - 24,3% (23,9%).

В 2016 г. зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 199 государствами мира. Товары поставлялись на рынки 167 государств, импортировалась продукция из 185 стран. Для сравнения, в 2015 г. - с 195 государствами, товары поставлялись на рынки 165, импортировалась продукция из 180 стран.

Основными торговыми партнерами республики в 2016 г. стали: РФ - 51,2% от всего объема товарооборота, Украина - 7,5%, Китай - 5,1%, Германия - 4,5%, Польша - 3,9%, Великобритания - 2,4%, Нидерланды - 2,2%, Литва - 2%, Турция - 1,6%, Италия и США - по 1,3%.

В одной связке

В 2016 г. экспорт товаров в Россию достиг 10.818,8 млн долл. и по сравнению с 2015 г. увеличился на 4%, импорт - 15 295,4 млн (снижение на 10,8%). Сальдо сложилось отрицательное в размере 4 476,6 млн. (в 2015 г. отрицательное сальдо - 6 744,8 млн).

Стоимостные объемы экспорта в Россию увеличились по инвестиционным, прочим промежуточным и непродовольственным потребительским товарам. Сокращение экспортных поставок отмечено по энергетическим и продовольственным группам.

Снижение стоимостного объема импорта из России наблюдалось по энергетическим и непродовольственным потребительским товарам. А вот стоимостные объемы импорта инвестиционных, прочих промежуточных и продовольственных товаров возросли.

Если говорить о внешнеторговых перспективах нашей страны на 2017 г., то расчеты экспертов Исследовательского центра ИПМ и Немецкой экономической группой (GET) в Беларуси показывают, что мировая цена на нефть является определяющим внешним фактором, который будет влиять на состояние внешней торговли и всей экономики Беларуси. Влияние это скажется двояким образом.

Во-первых, от уровня мировых цен на нефть будет зависеть размер доходов, который наша страна получит от экспорта продуктов нефтепереработки. Во-вторых, величина мировых цен определит объемы экспорта-импорта стран - основных внешнеторговых партнеров Беларуси. Прежде всего, России - крупнейшей добывающей и продающей нефть страны мира. В случае снижения мировых нефтяных цен и потока нефтедолларов в этих государствах (а самое главное в РФ) соответственно упадет и спрос на белорусскую продукцию.

Александр АЛЕСИН