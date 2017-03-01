Виртуальный кошелек

Развитие информационных технологий способствовало расширению безналичных расчетов и созданию новых бездокументарных продуктов в финансовой сфере. Беларусь в данном процессе не является исключением. В настоящее время банки и небанковские кредитно-финансовые организации предлагают различного рода услуги, осуществление которых происходит по удаленному доступу без непосредственного прихода в банк.

Проведение банковских переводов, оплата различного рода товаров и услуг и др. в настоящее время возможно не только с использованием традиционных наличных и безналичных денежных средств, но также посредством электронных денег.

VISA Cash и EasyPay

В соответствии с белорусским законодательством под электронными деньгами понимаются «хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные и безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства данного лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости».

Эмитировать электронные деньги на территории страны имеют право только банки и небанковские кредитно-финансовые организации. В настоящее время ряд белорусских банковских учреждений, в том числе Беларусбанк, Приорбанк, Технобанк, Белинвестбанк, Трастбанк, Белгазпромбанк, предоставляют своим клиентам возможность приобретать электронные деньги той или иной платежной системы.

Принято выделять несколько разновидностей электронных денег. Это - фиатные, нефиатные и игровые электронные деньги. Под фиатными электронными деньгами обычно понимают цифровое выражение национальной валюты определенного государства. Что же касается нефиатных электронных денег, то они представляют собой электронные единицы стоимости, которые могут быть обменены на одну из официальных государственных валют, либо являются ее представителем.

В качестве примера фиатных электронных денежных средств можно привести предоплаченные карты VISA Cash. Они работают на принципах «электронного кошелька» и впервые были выпущены еще в 1995 г. Суть их заключается в совершении мелких платежей быстрым и безопасным способом. В систему VISA перечисляется определенная сумма средств, которая может быть потрачена с помощью данной карточки. Держатель VISA Cash имеет возможность оплачивать такие операции, как покупка билетов в театр или кино, приобретение проездных билетов, оплата счетов в кафе и ресторанах и т.д. Данные карточки могут быть как многоразовыми, так и возобновляемыми. Одной из разновидностей данных карт являются VISA CashBack. По таким карточкам идет возврат определенного процента потраченных средств. Белорусские аналоги VISA Cash также существуют.

На принципах оплаты через электронные кошельки работает белорусская система EasyPay. Пользователи зачисляют на индивидуальные электронные кошельки белорусские рубли. Данные электронные деньги используются для осуществления относительно небольших транзакций. Максимальная сумма разового перевода денег с одного на другой кошелек не может превышать 90 базовых величин. Аналогичный предел установлен и для вывода денег с электронного кошелька на карточку или получения наличных средств.

«Белки» и биткоины

Примером нефиатных электронных денег в Беларуси является электронная система belqi. Она позволяет после прохождения процедуры идентификации создать электронный кошелек, на который зачисляются специальные электронные денежные единицы - belqi. Одна единица таких электронных средств расчета эквивалентна одному белорусскому рублю. Приобрести belqi можно в коммерческих банках республики или через систему i-pay. Обладатели «белок» могут проводить оплату товаров и разных услуг в интернет-пространстве, а также переводить средства с кошелька на кошелек. Данные операции осуществляются бесплатно, в то время как за обратный обмен «белок» на наличные или безналичные белорусские рубли будет взыматься комиссия.

К нефиатным деньгам также можно отнести, получившие в настоящее время большое распространение, криптовалюты. Их особенность состоит в том, что они не являются производным ни от одной официальной денежной единицы. Криптовалюты создаются с помощью решения очень сложных алгоритмических задач на мощных компьютерах. Людей, которые занимаются их добычей, называют майнерами. Одной из самых популярных криптовалют является биткоин. Привлекательность криптовалют состоит в простоте осуществления транзакций, их открытости другим участникам распределенной сети при одновременном сохранении анонимности владельцев счетов. Владельцы биткоинов избавлены от необходимости идентифицировать себя, пока они работают в рамках платежной системы биткоина или системы другой криптовалюты. Работа с биткоинами также интересна и для финансовых спекулянтов, так как курс виртуальных денег очень неустойчив.

В качестве отдельного вида электронных денежных средств выделяют игровые деньги. Их появление было спровоцировано развитием социальных сетей и компьютерных игр. Данными деньгами можно расплачиваться за виртуальные товары или услуги, а также осуществлять перевод средств с одного игрового счета на другой. Приобрести валюту той или иной социальной сети можно за реальные деньги. Причем вариантов оплаты своих услуг социальные сети предлагают множество - например, перечисление с помощью банковской карточки, списание средств со счета номера телефона, перевод средств с электронного кошелька (WebMoney или Яндекс деньги). Второй вариант - начисление виртуальных денежных средств путем прохождения определенного количества уровней в компьютерной игре или выполнения определенных заданий. Обычно игровые деньги могут применяться только в рамках той или иной социальной сети. Их использование позволяет дарить виртуальные подарки, получать дополнительные баллы в компьютерных играх или покупать различные стикеры и другие виртуальные товары. Примером игровых денег является OKи, которые продает социальная сеть «Одноклассники».

Таким образом, в настоящее время электронные деньги занимают все больший объем безналичного денежного оборота. Однако их популярность зависит не только от уровня экономического развития и внедрения информационных технологий в экономику той или иной страны, но также от особенностей национальной денежной системы и норм национального законодательства. Большое значение для внедрения электронных денег имеет уровень финансовой грамотности населения.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»