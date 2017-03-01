Трудный шаг навстречу

Ассамблея деловых кругов Беларуси попыталась ответить на вопрос: возможно ли взаимопонимание бизнеса и власти?

В 18-й ежегодной Ассамблее деловых кругов Беларуси, которая прошла 1 марта в столице Беларуси, приняли участие свыше 400 делегатов. Традиционно большую половину участников составили руководители и собственники предприятий, индивидуальные предприниматели, руководители предпринимательских союзов и ассоциаций, отечественных и зарубежных научно-исследовательских и аналитических центров, экономических вузов и др.При этом необычно массовым оказалось участие государственных органов - как подсчитали организаторы, от органов государственной власти и управления разных уровней присутствовали 85 человек! В частности, были представлены Администрация Президента, более 20 министерств и ведомств, Нацбанк Беларуси, Академия наук, местные органы государственной власти и др.

Тренд на либерализацию?

В этом году Ассамблея проходила под девизом «От взаимопонимания - к взаимодействию». Вероятно, это должно было означать, что деловые круги оценили исходящие от властных структур в последнее время позитивные сигналы о готовности к определенным шагам по либерализации экономической деятельности. Открывая основную часть мероприятия, модератор и основной организатор Ассамблеи - председатель президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Владимир Карягин отметил, что предпринимательские союзы приглашены к диалогу в рамках рабочей группы, созданной на самом высоком уровне и возглавляемой руководителем Администрации Президента Натальей Кочановой. Эта группа должна изучить возможности и сформулировать предложения по либерализации экономики, минимизации рисков осуществления предпринимательской деятельности в Беларуси, пересмотру наиболее спорных норм законодательства в экономической сфере и т.д. В свою очередь министр экономики Владимир Зиновский в приветственном слове проанонсировал некоторые конкретные меры в этой области. Их планируется реализовать уже в текущем и будущем годах, хотя информация об этом просочилась в печать уже достаточно давно и потому не стала сюрпризом. Речь идет об определенной декриминализации предпринимательских рисков, снижении санкций за некоторые виды экономических правонарушений, минимизации административных расходов на ведение бизнеса, новых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, введении правила необратимости приватизационных сделок и срока давности по таким сделкам и т.д.

Заместитель министра экономики Ирина Костевич в своем выступлении добавила, что министерством подготовлен проект Указа Президента по существенному сокращению количества лицензируемых видов экономической деятельности. Сегодня лицензируются 36 видов и еще 192 «подвида», хотя деловые круги давно говорят о том, что лицензируемой стоит оставить только деятельность, имеющую отношение к безопасности государства и граждан. Кроме того, по словам И.Костевич, планируется ввести законодательную норму, которая позволяет аннулировать лицензию, выданную субъекту хозяйствования, только в случае повторного нарушения или неустранения нарушений, выявленных компетентными органами в установленный срок. Специально созданная экспертная группа до 20 марта должна рассмотреть предложения отраслевых регуляторов по упрощению технических требований ведения бизнеса, а также по упрощению доступа частных компаний к научно-техническим разработкам, созданным за счет бюджетных средств. Еще одним важным направлением работы министерства является финансовое оздоровление и реформирование государственных предприятий реального сектора - в текущем году должен быть разработан законопроект, который должен разделить функции госрегулирования и управления такими предприятиями.

Девальвация доверия

Впрочем, несмотря на примиряющий девиз, пока говорить о взаимопонимании между бизнесом и властью в Беларуси явно рано. Это показали выступления многих участников Ассамблеи, представлявших частный бизнес. Об этом же говорил и Владимир Карягин. Он отметил, что индекс делового оптимизма в этом году в Беларуси оказался рекордно низким. Почти 65% опрошенных предпринимателей говорят о том, что диалог бизнеса и власти практически полностью отсутствует, 71% - считают несоразмерными наказания за правонарушения в предпринимательской деятельности, более 64% - отмечают фактическое неравноправие частной и государственной форм собственности и засилье административных процедур, повышающих издержки бизнеса. Он также обратил внимание на тот факт, что хотя частный бизнес приносит сегодня стране 7,2 млрд долл. налоговых поступлений, в половине райисполкомов руководство ни разу (!) не встречалось с предпринимателями своего района и не обсуждало имеющиеся у них проблемы.

Наличие проблемы признала и Ирина Костевич. Сегодня в Беларуси в сфере экономики применяется 787 разнообразных административных процедур, а еще 6 лет назад их было 585. И хотя в 2016 г. были отменены 41 и упрощены 17, дополнительно было введено 37 новых АП. Причем в электронном виде пока доступны только 100 АП, поэтому стоит задача довести их долю к 2020 г. до 75%.

Очень эмоциональным получилось выступление руководителя Исследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия» Ярослава Романчука. Он привел несколько красноречивых цифр: 44% кредитов экономике в стране по-прежнему являются льготными и используются в рамках неэффективных госпрограмм. Почти 80% ВВП страны составляют активы, находящиеся в управлении государством, причем за последние 3 года они потеряли в капитализации 60 млрд долл.! «Кто за это ответит»? – интересуется экономист. Проверками в Беларуси занимаются 1 703 (!) контролирующих органа, а регуляторное бремя составляет 18% ВВП. О каком доверии и взаимопонимании может идти речь?..

Ситуацию несколько разрядило выступление министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимира Колтовича. По его словам, сейчас МАРТ занимается разработкой программы развития конкуренции, целью которой будет, в том числе, введение запрета на любые ограничения конкуренции на внутреннем рынке, а также на вмешательство госорганов в деятельность товарных рынков в принципе. Ведомство готово к полному отказу от регулирования в сфере ценообразования, и сегодня розничные цены уже не администрируются государством.

В конце участники Ассамблеи приняли новую редакцию «Национальной платформы бизнеса», фактически представляющую собой программу реформ экономики, предлагаемую деловым сообществом. Эта программа пишется уже 10 последних лет, и хотя, по словам В. Карягина, за это время на законодательном уровне было реализовано более 420 изложенных в ней предложений, воплотить в жизнь ее основные идеи пока не удается. Возможно, повезет на этот раз. Ведь ситуация в стране такова, что ставка на госсектор может и не вытянуть национальную экономику из кризиса. И хотя наше государство обычно очень неохотно идет на уступки бизнесу, теперь у него может просто не остаться другого выхода.