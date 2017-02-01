Белорусские лифты завоевывают рынок

Несмотря на кризис, ОАО «Могилевлифтмаш» смогло увеличить свою долю на российском рынке. Как это удалось - рассказал генеральный директор предприятия Борис Ковалевский.

- Борис Викторович, в про­шлом году ОАО «Могилевлифтмаш» отметило 50-летие своей деятельности. Поделитесь достижениями, с которыми предприятие завершило юбилейный год.

- 2016 г. для ОАО «Могилевлифтмаш» был весьма плодотворным. Предприятие произвело более 12 тыс. лифтов - это высокий показатель, достичь которого мы смогли прежде всего за счет переоснащения парка станков и технологического оборудования, а также благодаря внедрению инновационных разработок. Высокий научно-технический потенциал позволяет нам выпускать конкурентоспособную востребованную потребителями продукцию, а также разрабатывать новые модели лифтов и оборудования.

В настоящее время ОАО «Могилевлифтмаш» реализует два инвестиционных проекта, которые позволят освоить производство нового модельного ряда лифтов экономкласса, бизнес-класса и лифтов для высотного строительства, а также создать производство эскалаторов. В частности, мы анонсировали выпуск новых лифтов серии «К» - инновационного продукта в области лифтостроения. При их разработке особое внимание будет уделено удобству монтажа и технического обслуживания, а также улучшению потребительских свойств: современному дизайну, снижению энергопотребления и шума.

- Какие внешние рынки сегодня являются основными для предприятия?

- Традиционно основным рынком для нас была и остается Российская Федерация, на которую приходится около 70% общего объема продаж. Несмотря на серьезную конкуренцию (сегодня на российском рынке представлена аналогичная продукция более 280 производителей), 51% импортируемого российскими потребителями лифтового оборудования - это продукция ОАО «Могилевлифтмаш»!

Конечно, экономический кризис не мог не сказаться на работе предприятия. Тем не менее, мы не только сохранили объемы продаж в России, но и смогли использовать кризис и «войну санкций» для укрепления своих позиций. За прошедший год, несмотря на уменьшение общей емкости российского рынка, увеличили свою долю на нем на 9%, а в текущем году рассчитываем полностью восстановить объемы экспорта.

Предприятие постепенно диверсифицирует сбытовую политику. Кроме стран бывшего Союза, продукция ОАО «Могилевлифтмаш» все шире поставляется в «дальнее» зарубежье. Сейчас ведутся переговоры об экспорте могилевских лифтов в Румынию и Польшу.

- Строительная отрасль значительно «просела» в последние годы. Как это сказалось на спросе на продукцию вашего предприятия?

- Одним из путей развития в этих условиях для нас стало освоение новых видов продукции. Несколько лет назад завод начал производить строительные подъемники, затем - лифты для инвалидов и других маломобильных групп населения. Сейчас налаживается выпуск эскалаторов и траволаторов. Растут продажи пассажирских лифтов без машинного помещения.

Мы активно работаем над снижением металлоемкости наших изделий, внедрением инновационных разработок, повышением локализации производства. Например, использование синхронных двигателей с постоянными магнитами для привода дверей позволило уменьшить массу кабины, сократить энергопотребление и повысить бесшумность работы лифта. Все это - серьезные конкурентные преимущества, не говоря о том, что снижение металлоемкости означает также и уменьшение себестоимости производства.

Конечно, нельзя утверждать, что кризис не сказался на работе предприятия, но благодаря грамотной производственной и сбытовой политике, наши потери оказались намного меньшими, чем у конкурентов. Производство работает без сбоев, отгрузка продукции, идет практически безостановочно.

Николай ЗАГОРСКИЙ