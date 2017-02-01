Реформы: количество vs качество

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев презентовал в Минске доклад «Реформы для всех. Равные возможности в мире неравенства».

Когда результаты преобразований распределяются неравномерно, то большинство населения начинает сомневаться в их полезности, что может привести к власти популистов, которые повернут реформы вспять. Такой вывод сделал эксперт на основании изучения опыта развитых стран.

В среднем неплохо

В 2016 г. ЕБРР провел третий раунд опроса «Жизнь в переходном периоде» в 34 государствах (29 посткоммунистических, а также Греция, Италия, Германия, Кипр и Турция). Сравнение с результатами десятилетней давности показало, что удовлетворенность жизнью во всех странах стала выше, чем в 2006 г. В среднем переход к рынку был успешным: 44% населения Восточной Европы считают, что их уровень жизни приблизился к уровню развитых стран. Но у остальных доходы либо падали, либо росли настолько медленно, что отставание от экономически более развитых соседей увеличивалось.

Поэтому экономист призвал верить не усредненным данным, а анализировать изменение благосостояния различных категорий: бедных, богатых и среднего класса. Как показали исследования ЕБРР, максимальный выигрыш от реформ получили только 5% жителей вышеназванных государств.

Например, рост доходов населения в России за 27 лет (начиная с 1989 г.) в целом характеризуется неплохими результатами. Но лишь 20% самых богатых могут сказать, что их благосостояние увеличилось на 70% и выше, причем основное увеличение неравенства наблюдалось именно в первые годы реформ. У самых же бедных россиян доходы, наоборот, сократились. Что касается Беларуси, то в первые годы от проводимых реформ проиграли все слои населения, однако и рост неравенства у нас был гораздо меньшим.

Деньги к деньгам

Исследователи ЕБРР также пришли к выводу, что в восточно-европейском регионе высока доля сверхбогатых и их доходы существенно увеличились. Источником обогащения во многих случаях выступают природные ресурсы. Речь идет о таких странах, как Россия, Казахстан и Украина. В остальных регионах добыча полезных ископаемых облагается столь высокими налогами, что миллиардные состояния приходится создавать в других отраслях: финансах, промышленности, инновациях и т.д.

Надежда КОВШ